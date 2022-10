Une mesure économique souvent négligée signale de sérieux problèmes à venir

L’économie a envoyé jeudi un signal discret indiquant qu’une récession se profile – et que la Réserve fédérale pourrait commettre une erreur politique en continuant d’essayer de ralentir les choses.

Selon le Conference Board Principaux indicateurs économiques indice, les conditions se sont détériorées en septembre, la jauge ayant baissé de 0,4 % par rapport au mois précédent et de 2,8 % pour la période de six mois.

“Le LEI américain a de nouveau chuté en septembre et sa trajectoire descendante persistante ces derniers mois suggère qu’une récession est de plus en plus probable avant la fin de l’année”, a déclaré Ataman Ozyildirim, directeur principal de l’économie au Conference Board. Ozyildrim a noté que la faiblesse de l’indice était “généralisée” car une inflation élevée, une image de l’emploi en décélération et des conditions de crédit plus strictes font pression sur l’économie.