Une mesure de la condition physique peu utilisée pourrait être la clé des résultats de l’exercice

En concevant des entraînements autour de la puissance critique au lieu du VO2 max (effort maximal) plus fréquemment utilisé, nous pourrions prédire avec plus de précision les résultats pour la santé, tout comme nous le pouvons avec la médecine, selon les chercheurs. dans le Journal de physiologie appliquée .

Ces prescriptions d’exercices seraient adaptées aux patients en fonction d’une mesure de condition physique largement ignorée appelée puissance critique, ou état d’équilibre maximal – le rythme le plus rapide possible tout en maintenant un rythme que vous pouvez maintenir pendant une longue période.

“Les résultats de cette étude, et d’autres, suggèrent que nous devrions être en mesure de prescrire de manière plus cohérente et précise des exercices comme la médecine”, déclare l’auteur principal de l’étude, Jayson Gifford, PhD, professeur de sciences de l’exercice à BYU.

«Nous savons depuis des siècles que l’exercice fait partie du chemin pour développer une vie saine et longue», déclare Jordan Metzl, MD, médecin du sport à l’Hospital for Special Surgery de New York et auteur de La cure d’exercice. “Mais ce n’est qu’au cours des 70 dernières années que nous avons reconnu la valeur médicinale de l’exercice.”

Metzl, qui n’a pas participé à l’étude, a aidé à développer un séminaire annuel à la Cornell Medical School, enseignant aux étudiants en médecine des façons de prescrire des exercices qui vont au-delà des conseils à l’emporte-pièce de “30 minutes par jour”. Pourtant, les médecins et autres professionnels de la santé ont souvent du mal à prescrire de l’exercice pour prévenir ou traiter la maladie. Et un étude récente d’Oxford constaté que lorsque les médecins donnent des conseils de perte de poids, il est souvent vague et difficile à utiliser pour les patients.

“La drogue du mouvement est l’une des formes de santé préventive les plus sûres et les plus efficaces”, déclare Metzl. “Nous devons impliquer pleinement la communauté médicale dans la prescription d’exercices à leurs patients.”