Une mesure clé de la Fed montre que les prix n’ont augmenté que de 0,3% en mai

Les pressions inflationnistes se sont légèrement atténuées en mai, les dépenses de consommation ayant considérablement ralenti, selon un rapport du département du Commerce publié vendredi.

Le indice des prix des dépenses de consommation personnelle, un chiffre étroitement surveillé par la Réserve fédérale, a augmenté de 0,3 % pour le mois hors alimentation et énergie, un chiffre conforme à l’estimation du Dow Jones. Le PCE dit de base a augmenté de 4,6% par rapport à il y a un an, soit 0,1 point de pourcentage de moins que prévu.

En avril, l’indice a augmenté de 0,4 % pour le mois et de 4,7 % par rapport à il y a un an.

Si l’on inclut les composantes volatiles de l’alimentation et de l’énergie, l’inflation a été considérablement plus faible, en hausse de seulement 0,1 % sur le mois et de 3,8 % par rapport à il y a un an. Celles-ci étaient respectivement en baisse par rapport aux augmentations de 0,4% et 4,3% signalées pour avril. Le nombre global d’une année sur l’autre était le plus bas depuis avril 2021, tandis que le noyau était le plus bas depuis octobre 2021.

Alors que l’inflation a légèrement reculé, les dépenses n’ont augmenté que de 0,1 % pour le mois, en dessous de l’estimation de 0,2 % et une forte baisse par rapport à l’augmentation de 0,6 % en avril. Cette décélération est survenue même si le revenu personnel a accéléré de 0,4 %, devant l’estimation de 0,3 %.

« La folie des dépenses touche probablement à sa fin, car les consommateurs ont libéré la majeure partie de la demande refoulée de dépenses », a déclaré Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial.

Bien que les données de vendredi aient montré que l’inflation évoluait progressivement dans la bonne direction, elle est toujours bien supérieure à l’objectif à long terme de 2 % de la Fed. Le président de la banque centrale, Jerome Powell, a déclaré cette semaine que ce niveau ne sera probablement pas atteint avant quelques années.

Lors de leur réunion plus tôt en juin, les responsables de la Fed ont indiqué qu’ils s’attendaient à au moins deux autres hausses de taux d’intérêt d’un quart de point avant la fin de l’année. Même le président de la Fed d’Atlanta, Raphael Bostic, qui n’est pas favorable à de nouvelles augmentations, a déclaré jeudi qu’il ne prévoyait aucune réduction à venir ni cette année ni en 2024.

Les traders tablent sur une probabilité d’environ 87% que la Fed approuve une augmentation d’un quart de point lors de la réunion de juillet, des probabilités qui ont peu changé après la publication des données de vendredi, selon les calculs du CME Group.

À mesure que les prix ont augmenté, les consommateurs ont ralenti le rythme de leurs dépenses et mis plus d’argent de côté. Le taux d’épargne des particuliers en mai est passé à 4,6 %, contre 4,3 % en avril.

Les dépenses ont également basculé vers les services, un changement par rapport à la tendance pandémique de Covid des consommateurs se déplaçant davantage vers des produits plus chers.

Les dépenses ont augmenté de 52 milliards de dollars pour le mois sur les services, tandis qu’elles ont chuté de 33,1 milliards de dollars pour les biens, selon le Bureau d’analyse économique du département du Commerce. Cela s’est produit alors que les prix des biens ont diminué de 0,1 % tandis que les services ont augmenté de 0,3 %.

Les prix de l’énergie ont chuté de 3,9 %, tandis que les prix des aliments n’ont augmenté que de 0,1 %.