Une merveille unique? Les chercheurs préfèrent une dose réduite de Pfizer Jab pour atténuer la pénurie de vaccins

Des chercheurs canadiens ont appelé à un retard dans le déploiement de la deuxième dose du vaccin Pfizer, arguant qu’une seule dose suffit à fournir une protection à court terme, tandis qu’une dose réduite permettrait d’inoculer beaucoup plus de personnes.

L’idée a été lancée par deux chercheurs canadiens dans une lettre ouverte publiée mercredi dans le New England Journal of Medicine.

Après avoir examiné les données des tests de Pfizer, les chercheurs ont conclu que la différence entre l’efficacité d’un seul coup de vaccin et d’un vaccin à deux doses était négligeable. Alors que le régime complet de deux doses a montré une efficacité de 94,8 pour cent, une dose unique était de 92,6 pour cent.

Compte tenu de la différence minime, les gouvernements devraient retarder le déploiement de la deuxième dose du vaccin Pfizer, en s’efforçant d’injecter le plus de personnes possible avec une seule dose à la place, ont fait valoir les chercheurs. Dans le même temps, ils ont admis que la posologie pouvait avoir un impact sur la durée de la protection contre Covid-19.

«Avec une première dose aussi hautement protectrice, les avantages découlant d’un approvisionnement limité en vaccin pourraient être maximisés en reportant les secondes doses jusqu’à ce que tous les membres du groupe prioritaire se voient proposer au moins une dose» la lettre lit.

Compte tenu de la pénurie actuelle de vaccins, le report de la deuxième dose est une question de sécurité nationale qui, s’il est ignoré, entraînera certainement des milliers d’hospitalisations et de décès liés à Covid-19 cet hiver aux États-Unis – hospitalisations et décès qui auraient été évité avec une première dose de vaccin.

Pfizer a répondu à la lettre en mettant en garde contre de telles mesures, car le régime à dose unique n’a pas été évalué de manière approfondie et nécessite des recherches supplémentaires.

«La décision de mettre en œuvre des schémas posologiques alternatifs appartient aux autorités sanitaires; Cependant, chez Pfizer, nous pensons qu’il est essentiel que les autorités sanitaires mènent une surveillance sur les schémas posologiques alternatifs mis en œuvre afin de garantir que les vaccins offrent la protection maximale possible ». a déclaré la société.

La nouvelle lettre ajoute plus de poids scientifique à l’idée de réduire le dosage du vaccin au profit d’un déploiement plus large. Plus tôt ce mois-ci, une étude pré-imprimée non révisée par des pairs menée par des chercheurs de l’Université d’East Anglia (UEA) a suggéré que le vaccin Pfizer était «Hautement protecteur» après trois semaines après le premier jab – et sans le second administré. La recherche, basée sur les données recueillies lors de la campagne de vaccination de masse d’Israël, a estimé le taux d’efficacité d’une dose unique à environ 90%.

L’idée d’un dosage réduit a également été lancée par certains politiciens. Fin décembre, par exemple, l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair a fait valoir qu’il y avait « Argument solide pour ne pas retenir les deuxièmes doses du vaccin », et donner la première chance à plus de gens. L’idée de Blair a reçu une réponse mitigée, certains scientifiques la soutenant, tandis que d’autres ont fait valoir qu’une telle décision serait « trop ​​risqué » compte tenu du manque de données solides sur l’efficacité d’une dose réduite.

