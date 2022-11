Une mère ukrainienne qui a fui les roquettes russes avec un tout-petit ravie du soutien des joueurs de la Loterie nationale

Si vous partez en voyage à travers l’Europe avec un tout-petit, vous seriez probablement alourdi par une tonne d’équipement – poussette, vêtements et jouets, couvertures, gobelets, bouteilles et beaucoup de collations, et bien sûr un siège auto si vous conduisaient.

Mais pour maman ukrainienne Iryna, son problème n’était pas de savoir quoi emporter, mais comment protéger sa petite fille de la guerre qui dévastait son pays et échapper à l’artillerie russe qui pilonnait son quartier.

Iryna, 44 ans, avec sa fille

Ainsi, quand Iryna, 44 ans, a fui l’Ukraine avec sa fille Lera, âgée de deux ans, elle n’a emporté qu’une seule valise.

« Nous sommes partis avec juste quelques biens, parce que je n’ai pas pu emporter beaucoup de choses », dit Iryna.

“Je n’avais qu’une petite poussette qui pouvait tenir dans un sac et quelques vêtements.”

Lorsque des roquettes russes ont détruit des maisons voisines de la sienne à Kyiv, la capitale ukrainienne, Iryna a dû faire face à une décision déchirante : elle pouvait soit rester avec son mari et ses deux fils aînés, soit fuir au Royaume-Uni pour la sécurité de Lera.

“J’étais déchirée entre vouloir protéger ma petite fille et laisser derrière moi la famille que j’aime”, se souvient Iryna.

“C’était effrayant, mais je devais prendre cette décision. J’étais mécontent de partir, mais je sentais que nous serions protégés dans ce pays.

Après avoir voyagé en train à travers la Pologne, Iryna et Lera ont atteint la sécurité du Royaume-Uni le 12 juin.

Ils ont été accueillis par Karen Hewitt, 54 ans, et son partenaire David, 55 ans, qui les ont accueillis dans leur maison de trois chambres à Reading.

“Après avoir regardé la couverture de la guerre, nous voulions vraiment faire quelque chose”, explique Karen, qui dirige un cabinet de conseil en leadership en matière de santé et de sécurité.

«Nous avons décidé que nous avions de la place pour une mère et un enfant, et nous avons pensé qu’Iryna et Lera conviendraient vraiment bien.

“Notre fille Mila a le même âge que Lera, et après seulement une journée, les filles couraient partout comme si elles se connaissaient depuis des années.”

Iryna Komiakhova avec sa fille et sa famille d’accueil

Iryna a été bouleversée par l’accueil chaleureux qu’elle a reçu ici.

Cela comprend le soutien de l’association caritative Baby Basics UK, financée par la Loterie nationale, qui fournit aux femmes et aux familles des équipements essentiels pour les bébés et les enfants, tels que des sièges d’auto, des vêtements, des poussettes et des jouets.

L’organisme de bienfaisance fait don d’articles à des groupes vulnérables, notamment des mères adolescentes, des femmes fuyant la violence domestique, des réfugiés et des demandeurs d’asile.

« Si je devais voyager avec Mila, j’emporterais tellement de choses », dit Karen.

“Mais Iryna est arrivée avec presque rien, alors j’ai contacté Baby Basics UK.

“Nous avons rempli un formulaire en leur indiquant ce dont nous avions besoin, et nous avons été absolument étonnés lorsqu’un type a frappé à la porte portant ces grandes boîtes remplies de choses pour Lera.

« Iryna était tellement surprise qu’elle n’arrêtait pas de demander : ‘Est-ce que c’est pour moi ?’ Lorsque vous vous retrouvez dans un endroit différent, ce sont les choses pratiques qui peuvent vous aider à atteindre une sorte de normalité, donc cela les a vraiment aidés à s’installer.

Parmi les articles reçus grâce au financement de la Loterie Nationale figuraient un siège auto, une nouvelle poussette et une garde-robe d’automne pour Lera.

Les deux familles ont déjà utilisé le siège auto pour visiter les maisons du National Trust et prévoient un voyage au bord de la mer.

“Obtenir les pièces de Baby Basics UK était incroyable”, déclare Iryna.

« Lera aime les nouveaux vêtements presque plus qu’elle n’aime les nouveaux jouets – c’est une vraie princesse ! J’ai été très surpris et reconnaissant, et j’ai été submergé par la gentillesse qui m’a été témoignée dans ce pays.

Depuis son arrivée au Royaume-Uni, Iryna a décroché un emploi dans un restaurant local et apprend l’anglais.

Elle vit très près de sa belle-mère Tatiana et de sa belle-sœur Darya, qui ont également fui l’Ukraine.

« Ils sont ensemble dans un triangle de familles – c’est comme une petite communauté ukrainienne, ce qui est formidable », dit Karen.

Cat Ross, PDG de Baby Basics UK, ajoute : « C’est incroyable d’entendre Iryna et son hôte Karen dire à quel point notre soutien les a aidés à commencer à reconstruire leur vie.

“Grâce aux joueurs de la Loterie nationale, le financement que nous avons reçu couvre une grande partie de nos coûts de base, nous avons donc pu libérer d’autres ressources pour lancer des initiatives d’urgence, comme notre soutien aux familles ukrainiennes qui se réinstallent.

Les joueurs de la Loterie Nationale soutiennent des projets de santé près de chez vous.

En jouant à la loterie nationale, vous aidez à collecter plus de 30 millions de livres sterling par semaine pour soutenir de bonnes causes telles que Baby Basics UK, qui n’était qu’un des nombreux projets de santé et de bien-être financés l’année dernière.

La Loterie nationale est également fière de parrainer les prix The Sun’s Who Cares Wins 2022, qui mettent en lumière les héros britanniques de la santé – du personnel de première ligne du NHS aux gens ordinaires qui vont au-delà des attentes.

Pour découvrir comment vos numéros deviennent incroyables, visitez : national-lottery.co.uk/life-changing.