Une mère ukrainienne héroïne dit avoir été battue, affamée et menacée pendant son incarcération par des Russes

Une maman ukrainienne HÉROÏQUE emprisonnée et torturée par des soldats russes pendant trois mois a raconté sa terrifiante épreuve.

Yulia Paievska, 53 ans, a été jetée à l’isolement, battue, frappée à coups de pied, affamée et menacée d’exécution par ses ravisseurs impitoyables.

Yulia Paievska, qui a été emprisonnée et torturée par des soldats russes pendant trois mois, a parlé de son calvaire terrifiant

Yulia était une médecin volontaire de première ligne et avait été nommée capitaine d’évacuation, dirigeant les blessés vers les hôpitaux militaires. Sur la photo : Marioupol Crédit : Reuters

Les voyous de Vladimir Poutine ont également forcé le médecin bénévole de première ligne à admettre des crimes horribles après l’avoir arrêtée à un poste de contrôle à la mi-mars.

Elle a dit : « Ils m’ont torturée. J’avais des os cassés, une commotion cérébrale, des étourdissements et des nausées.

“Ils ont menacé de me tirer dessus aussi.

“Je leur ai demandé de me tuer le plus tôt possible pour que je n’aie plus à voir leurs visages.”

Yulia s’est depuis remise de ses blessures, de ses troubles mentaux et de sa grave perte de poids.

Plus tard ce mois-ci, elle représentera l’Ukraine aux États-Unis aux Warrior Games, un événement multisports pour les militaires et les vétérans blessés, blessés ou malades.

Elle était déjà une héroïne en Ukraine dans le cadre d’un groupe de médecins volontaires composé uniquement de femmes qui ramenaient en sécurité des combattants blessés depuis les lignes de front de la Crimée annexée depuis l’invasion russe de 2014.

Elle a rejoint les forces ukrainiennes en 2018 et a été nommée capitaine d’évacuation, dirigeant les blessés au bon endroit dans les hôpitaux militaires et soignant les blessés.

Lorsque la Russie a bombardé son hôpital le 15 mars, Yulia a chargé 20 femmes et enfants dans un bus pour les emmener vers la sécurité espérée.

Ils ont conduit de Marioupol à travers le « couloir vert » jusqu’à Zaporizhzhia où ils ont été arrêtés et emmenés dans une prison de Donetsk, sous occupation russe.

Elle a dit : « Je ne sais pas ce qui est arrivé aux autres dans le bus. J’espère qu’ils sont en sécurité.

“Ils m’ont forcé à avouer des crimes que je n’avais pas commis, par exemple que j’ai tué la mère et le père des enfants sans parents dans le bus et que j’ai prélevé des organes sur des soldats.”

Yulia a été libérée le 17 juin après une campagne de sa fille Anna, qui s’est rendue au Parlement européen et a parlé au prince Harry aux Jeux Invictus en Hollande en avril.

Elle a dit : « C’est un miracle.

“Ils ne voulaient pas que je sois libre, ils voulaient m’exécuter. Ils me l’ont dit.

“Ma fille et mon peuple d’Ukraine ont soulevé mon cas et je leur dois tout pour cela.”

Yulia, qui a participé le mois dernier à une liaison entre TalkTV et des stations du monde entier pour marquer les 150 jours depuis l’invasion de la Russie, a déclaré que Harry l’avait appelée une semaine après sa libération.

Elle a déclaré: «Il m’a simplement inspiré à continuer à me battre.

“Il a dit qu’il soutenait l’Ukraine et nous tous.”

