Une mère turque de 33 ans fond en larmes alors que les sauveteurs britanniques la tirent, elle et son fils, des décombres

Des sauveteurs volontaires britanniques ont achevé l’extraction miraculeuse d’une mère et de son jeune garçon des décombres de leur maison en Turquie après avoir passé 68 heures sans pouvoir bouger.

Serap Topal, 33 ans, et son fils de cinq ans, Mehmet Hamza Topal, ont été pris au piège lorsque leur maison à Kahramanmaras s’est effondrée autour d’eux lors d’un tremblement de terre dévastateur de magnitude 7,8 plus tôt cette semaine.

Kahramanmaras n’était qu’à quelques kilomètres de l’épicentre du séisme qui a démoli d’immenses étendues du sud-est de la Turquie et du nord de la Syrie et tué plus de 19 000 personnes, le nombre de morts devant augmenter fortement.

Serap et Mehmet ont passé la majeure partie de trois jours coincés dans le noir absolu, couverts de poussière et de débris, Serap subissant des blessures par écrasement.

Mais ils ont été sauvés d’une mort presque certaine par des travailleurs de SARAID, un groupe de volontaires britanniques, et de l’équipe allemande At Fire – deux équipes de recherche et de sauvetage urbaines de classe ONU.

Serap Topal fond en larmes alors qu’elle est tirée des décombres par des sauveteurs britanniques, allemands et turcs à Kahramanmaras tôt ce matin

Un secouriste regarde les cieux avec joie et joie après avoir sauvé Mehmet Hamza Topal des décombres de sa maison effondrée

Serap a été soigneusement attaché à une civière stabilisatrice de la moelle épinière après avoir subi des blessures lors de la catastrophe

Les sauveteurs britanniques en orange maintiennent Serap stable alors qu’ils la tirent doucement de l’espace dans les débris

Des images déchirantes du moment où ils ont été sauvés ont montré Serap fondant en larmes alors que la fatigue et le soulagement l’accablaient, tandis qu’un volontaire a été vu regardant vers le ciel dans une joie totale alors qu’il transportait un Mehmet apparemment indemne des débris.

Des images déchirantes de Serap incapable de retenir des flots de larmes alors que ses sauveteurs la soulevaient doucement de l’épave et l’attachaient à une civière soulignent l’angoisse ressentie par des dizaines de milliers de Turcs et de Syriens.

Pendant ce temps, la joie pure qui se lisait sur le visage du sauveteur qui serrait le garçon de cinq ans dans ses bras résumait parfaitement l’espoir des familles, des amis et des travailleurs humanitaires qu’ils récupéreront plus de survivants de l’obscurité.

Mais ces espoirs s’estompaient jeudi alors que le nombre de morts dépassait les 19 000, les personnes piégées sous les dalles de béton et de métal tordu ayant passé plus de 72 heures sans nourriture, eau ou, dans certains cas, oxygène.

La plupart des experts considèrent que la période de trois jours est la limite pour sauver des vies et le climat rigoureux de l’hiver, combiné à l’ampleur des dégâts, a gravement entravé les efforts de sauvetage.

Une mère de 33 ans, Serap Topal et son fils de 5 ans, Mehmet Hamza Topal sont secourus par les équipes de secours allemandes et britanniques sous les décombres après 68 heures du tremblement de terre de magnitude 7,7 de Kahramanmaras à Turkiye le 09 février 2023

C’est le petit trou dans les décombres d’où les sauveteurs ont pu extraire Serap et son fils

Des sauveteurs recherchent des survivants dans la ville de Harim, dans le nord-ouest de la Syrie, tenue par les rebelles

Ikra Tasci, une fillette de sept ans, est secourue par l’armée israélienne, Hatzalah United et les équipes de secours turques après trois jours sous les décombres d’un immeuble effondré dans la ville de Kahramanmaras, dans le sud-est de la Turquie, le 9 février 2023

Le séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi matin alors que les gens dormaient tôt dans une région où de nombreuses personnes avaient déjà subi des pertes et des déplacements en raison de la guerre civile en Syrie.

Un responsable du poste frontière de Bab al-Hawa a déclaré à l’AFP qu’un convoi d’aide a atteint jeudi le nord-ouest de la Syrie, tenu par les rebelles, le premier depuis le tremblement de terre qui a laissé des survivants dormir à l’extérieur en raison des risques de répliques.

Une décennie de guerre civile et de bombardements aériens syro-russes avait déjà détruit des hôpitaux, effondré l’économie et provoqué des pénuries d’électricité, de carburant et d’eau.

Les températures dans la ville turque de Gaziantep ont entre-temps plongé à moins cinq degrés Celsius (23 degrés Fahrenheit) tôt jeudi, mais des milliers de familles ont passé la nuit dans des voitures et des tentes de fortune, trop effrayées ou interdites de rentrer chez elles.

Les parents ont marché dans les rues de la ville, près de l’épicentre du tremblement de terre de lundi, portant leurs enfants dans des couvertures parce qu’il faisait plus chaud que d’être assis dans une tente.

Des gens passent devant les corps des victimes entreposés dans une salle de sport de la ville de Kahramanmaras, dans le sud-est de la Turquie

Des cadavres dans des sacs gisent sur le sol dans une morgue de cimetière le 09 février 2023 à Hatay, Turquie

Les bénévoles des Casques blancs sortent un enfant des décombres alors qu’ils le sauvent, à la suite d’un tremblement de terre meurtrier, à Jandaris, en Syrie, le 8 février 2023

Certaines personnes ont trouvé refuge chez des voisins ou des parents. Certains ont quitté la région. Mais beaucoup n’ont nulle part où aller.

Des gymnases, des mosquées, des écoles et certains magasins ont ouvert la nuit. Mais les lits sont toujours rares et des milliers de personnes passent la nuit dans des voitures avec des moteurs en marche pour fournir de la chaleur.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, après avoir critiqué en ligne la réponse initiale à la catastrophe, s’est rendu dans l’un des endroits les plus durement touchés, Kahramanmaras, et a reconnu les problèmes.

« Bien sûr, il y a des lacunes. Les conditions sont claires à voir. Il n’est pas possible d’être prêt pour une catastrophe comme celle-ci », a-t-il déclaré mercredi.

“Nous courons maintenant contre la montre pour sauver des vies ensemble”, a déclaré la chef de l’UE Ursula von der Leyen sur Twitter.

On voit des sauveteurs porter un jeune garçon sur une civière extrait après presque trois jours sous les décombres

Les grues transportent d’énormes morceaux de débris des restes d’un bâtiment effondré

Les efforts de recherche et de sauvetage se poursuivent après que des tremblements de terre de magnitude 7,7 et 7,6 ont frappé plusieurs provinces de Turkiye, dont Kahramanmaras, Turkiye le 9 février 2023

La tragédie peut être localisée en Turquie et en Syrie, mais les organisations d’aide et les gouvernements du monde entier ont afflué dans la région pour offrir leur soutien et leur expertise vitale.

Des dizaines de pays, dont la Chine et les États-Unis, se sont engagés à apporter leur aide, et des équipes de recherche ainsi que des secours sont déjà arrivés.

A Bruxelles, l’UE prévoit une conférence des donateurs en mars pour mobiliser l’aide internationale pour la Syrie et la Turquie.

L’Union européenne a déclaré que la conférence se tiendrait en coordination avec les autorités turques “pour mobiliser des fonds de la communauté internationale en faveur des peuples” des deux pays.

Le bloc n’a pas tardé à envoyer des équipes de secours en Turquie après le tremblement de terre massif de magnitude 7,8 qui a frappé le pays lundi près de la frontière avec la Syrie.

Mais il n’a initialement offert qu’une aide minimale à la Syrie par le biais des programmes humanitaires existants en raison des sanctions de l’UE imposées depuis 2011 au gouvernement du président Bachar al-Assad en réponse à sa répression brutale contre les manifestants, qui a dégénéré en guerre civile.

Mercredi, Damas a lancé un appel officiel à l’aide de l’UE, a déclaré le commissaire à la gestion des crises du bloc.

La frontière turco-syrienne est l’une des zones sismiques les plus actives au monde.

Le tremblement de terre de lundi était le plus important que la Turquie ait connu depuis 1939, lorsque 33 000 personnes sont mortes dans la province orientale d’Erzincan.

En 1999, un tremblement de terre de magnitude 7,4 a tué plus de 17 000 personnes.