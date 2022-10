Une mère tuée et 4 enfants blessés dans un accident frontal près de Trail – Kelowna Capital News

Une jeune mère est décédée à la suite d’une collision entre deux voitures sur l’autoroute au nord de Trail samedi soir.

sergent. Chad Badry de BC Highway Patrol a confirmé le décès au Trail Times tôt lundi.

À son arrivée sur les lieux de l’autoroute 22 près d’Oasis, la police a déterminé qu’une camionnette Ford en direction du nord (conduisant vers Castlegar) était entrée dans la voie venant en sens inverse et était entrée en collision frontale avec un SUV Chevrolet en direction du sud.

La conductrice du SUV, une femme de 34 ans, a été tuée. Ses quatre enfants, âgés de 8 à 14 ans, ont été blessés.

Les blessures des enfants ne sont pas considérées comme mettant leur vie en danger, selon un communiqué publié lundi par BC Highway Patrol.

Le conducteur du pick-up Ford n’a quant à lui pas été blessé.

Toutes les personnes impliquées sont de la région.

BC Highway Patrol Nelson et le Collision Analysis and Reconstruction Service ont assumé la conduite de l’enquête.

L’affaiblissement du conducteur a été exclu comme cause de cet accident. La police recherche des témoins, y compris toute vidéo de la caméra du tableau de bord de la conduite avant collision de la camionnette Ford.

Toute personne ayant des informations concernant cet accident mortel est priée de contacter BC Highway Patrol à Nelson au 250-354-5180 et de citer le dossier 2022-5332.

L’appel d’urgence d’une collision de véhicules à moteur est parvenu aux premiers intervenants des pompiers de Kootenay Boundary quelques minutes après 17 heures, le 1er octobre.

Le capitaine Grant Tyson a rapporté tôt dimanche matin que les mâchoires de la vie avaient été utilisées pour extraire un patient critique de l’un des véhicules.

Au total, cinq personnes ont été transportées à l’hôpital en ambulance.

L’accident s’est produit sur un tronçon droit, près de Hanna Drive sur l’autoroute 22.

L’autoroute – un lien vers Castlegar et au-delà – a été fermée pendant plus de six heures.

