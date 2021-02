La drogue peut tuer et c’est exactement ce qui s’est passé récemment dans l’Andhra Pradesh où une femme de 43 ans a tué son fils de 17 ans parce qu’il était accro à la ganja.

L’incident s’est produit samedi dans la ville de Guntur, dans l’Andhra. Selon les rapports, le garçon identifié comme Vallepu Siddartha, était accro à fumer de l’herbe et avait l’habitude de harceler sa mère pour de l’argent à ce sujet. L’accusé, Somlatha, est en fuite depuis.

‘Seul soutien de famille’

Selon un rapport dans Times of India, Somlatha travaillait comme ouvrière à l’assainissement pour la Guntur Municipal Corporation et vivait dans une maison louée avec son fils. Après la mort de son mari, Sumlatha était le «seul soutien de famille» de la maison. Siddhartha, une décrocheuse, était accro à l’herbe et la harcelait souvent pour de l’argent.

Une querelle

Samedi, des voisins ont signalé une querelle entre Sumlatha et son fils. Suite à l’incident, Sumlatha a quitté cet appartement en disant: « Je me suis enfin débarrassé de lui ». Les voisins ont trouvé Siddartha mort à l’intérieur.

La police de Nagarampalem a repris l’affaire et une affaire de meurtre a été déposée sous 302 de l’IPC sur la base de preuves circonstancielles. La police recherche actuellement Somlatha qui est en fuite depuis l’incident.

Augmentation de la consommation de substances psychoactives

Ce n’est pas la première fois que la dépendance à l’herbe est une cause de discorde menant au meurtre. Lors d’un incident horrible en août de l’année dernière, un toxicomane de 23 ans nommé Naeem Pawaria dans le Bihar brutalement tué sa mère après avoir refusé de lui payer 50 roupies pour avoir acheté de l’herbe. L’incident s’est produit à Fakrabad et l’homme a été condamné pour avoir tué la femme.

Les dernières années dans le pays ont vu une augmentation de l’usage de substances psychoactives chez les jeunes. En 2019, les données d’une étude nationale menée par l’AIIMS en collaboration avec dix autres institutions médicales et 15 ONG sur la consommation de drogues ont révélé qu’un pourcentage élevé de personnes consommant des substances psychoactives comme l’alcool, les opioïdes, le cannabis et autres.

L’étude, citée dans un rapport par The New Indian Express, a également constaté que si l’usage du cannabis était répandu, la substance psychoactive la plus consommée restait l’alcool.