Un compte rendu horrible d’homicide au Texas a été révélé alors qu’un jury a déclaré une mère coupable d’avoir été impliquée dans le meurtre de sa fille de deux ans et a été condamnée à 20 ans de prison. Tiaundra Christon (23 ans) devra désormais passer deux décennies derrière les barreaux non seulement pour avoir tué l’enfant, mais aussi pour avoir jeté son corps dans un lac.

Selon rapports des médias, Tiaundra a pris l’aide de son petit ami pour agresser physiquement et sexuellement Hazana Anderson avant de mourir en 2018. Auparavant, elle avait plaidé non coupable de son accusation de falsification d’un cadavre humain. C’est le 14 décembre que le jury a prononcé une sentence pour le prévenu. Tiaundra a également été condamné à une amende de 10 000 $ pour l’accusation.

Les détails de l’affaire deviennent plus froids car Tiaundra avait acheté une poupée grandeur nature et habillé le jouet avec les vêtements de sa fille pour donner l’impression que Hazana était toujours en vie. Le reportage a cité un communiqué pour partager le récit de l’incident révélé par le procureur du district pénal du comté de Galveston, Jack Roady.

L’avocat a déclaré que Tiaundra avait emmené Hazana avec elle lors d’un voyage de College Station à Houston pour rendre visite à son petit ami Kenny Hewett. Les trois sont ensuite restés ensemble dans un Houston Downtowner Inn pour la nuit. Par la suite, lorsque Tiaundra est retournée chez elle, les voisins et amis l’ont vue avec un enfant et l’ont présumée être Hazana. Des images de vidéosurveillance d’un magasin Walmart ont également révélé que Tiaundra voyageait avec un enfant.

Quelques jours plus tard, c’est Tiaundra qui a appelé le numéro d’urgence pour signaler la disparition de sa fille. Elle a dit à la police que Hazana avait disparu de Gabbard Park à College Station et qu’une opération de recherche massive avait été lancée pour retrouver la fille. Cependant, l’enquête manquante s’est transformée en enquête pour meurtre, la police ayant découvert une poupée grandeur nature portant les mêmes vêtements que Tiaundra avait prétendu être sur son enfant au moment de sa disparition. Le jouet a été retrouvé dans une poubelle située juste en face de l’endroit où Tiaundra a été vue pour avoir garé sa voiture.

Après avoir été interrogée, Tiaundra a révélé qu’elle avait emmené la poupée pour donner l’impression qu’elle était toujours en vie, alors qu’elle était décédée à l’hôtel de Houston. La cause de la mort de Hazana reste indéterminée, mais c’est après son décès que le couple a jeté le corps du tout-petit dans un lac. Kenny est également co-accusé dans l’affaire et avait plaidé coupable de l’accusation de falsification d’un cadavre humain en novembre 2019 et a été condamné à un maximum de 20 ans de prison.