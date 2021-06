Une mère trouve une souris écrasée et ensanglantée dans la chaussure d’un fils d’un an alors que la peste biblique de la souris envahit l’Australie

Une mère HORRIFIÉE a trouvé une souris écrasée ensanglantée dans la chaussure de son fils d’un an alors qu’une peste biblique de rongeurs envahissait l’Australie.

Lauren Lieschke, 35 ans, a fait la découverte écœurante la semaine dernière alors qu’elle vérifiait la chaussure Enoch de son fils après avoir passé une journée à jouer dans la ferme familiale à Beckom dans la région de Riverina.

La mère a été horrifiée après avoir découvert une souris écrasée dans la chaussure de son fils Crédit : fourni

Il y avait une souris à moitié mangée ensanglantée entre la chaussette et la chaussure du tout-petit Crédit : fourni

La mère de quatre enfants mettait les vêtements du garçon dans la machine à laver lorsqu’elle a retourné la chaussette.

Elle est restée dégoûtée après avoir trouvé une souris écrasée à moitié mangée entre la chaussette et la botte en caoutchouc du tout-petit.

« Je suppose que le chat l’a mis (la souris) là-dedans », a-t-elle déclaré à 7NEWS.com.au.

« Parce que la souris a été à moitié mangée. »

Bizarrement le jeune garçon ne s’est pas plaint de la souris dans sa chaussure

Lauren a ajouté que ses fils, tous âgés de moins de six ans, étaient habitués à la peste des souris qui tourmentait les communautés depuis des mois.

« Ils ne se soucient pas vraiment des souris ou de quoi que ce soit, cela ne les dérange pas », a-t-elle déclaré.

« Ils ne comprennent pas vraiment la maladie qu’ils propagent et la dévastation qu’ils font sur la terre.

« Ils sont un peu trop jeunes pour comprendre ça. »

La peste des souris tourmente les communautés en Australie depuis des mois Crédit : AP

La peste a causé des millions de dollars de dégâts aux récoltes et aux machines à travers le pays Crédit : Facebook / Matt Hansen Immobilier Dubbo

Cela survient quelques jours seulement après qu’une femme a été transportée d’urgence à l’hôpital après s’être réveillée avec une souris qui lui mordait le globe oculaire.

L’épidémie est décrite comme la pire depuis plus de 30 ans, rapporte le Times.

Un autre agriculteur, Mick Harris, qui vit à Narromine, à environ 250 miles à l’intérieur des terres de Sydney, a déclaré avoir ressenti quelque chose sur son visage pendant qu’il dormait.

« J’ai ressenti une sensation de chatouillement et de fourrure lorsqu’il a rampé de derrière mon oreille sur ma joue », a-t-il déclaré.

« Cela a fait ramper ma peau. Mes cheveux se sont dressés et j’ai sauté du lit.

« Pour le reste de la nuit, je n’ai pas dormi un clin d’œil – jusqu’à ce que j’attrape la souris dans un piège sous le lit. »

Pendant ce temps, un fermier désespéré a construit un incinérateur de souris de fortune pour sauver ses récoltes.

Des épidémies horribles s’étendent sur 1 000 km de Brisbane à Melbourne et font des ravages dans les communautés agricoles depuis près d’un an.

La peste des souris a causé des millions de dollars de dommages aux récoltes et aux machines dans tout le pays, de la frontière sud de Victoria à l’État nord du Queensland.

Les souris ont également envahi les maisons, les écoles et les hôpitaux car elles se développent après de fortes pluies et des périodes de chaleur et de sécheresse qui ont conduit à une récolte exceptionnelle.

Le gouvernement s’apprête à utiliser un poison toxique contre les rongeurs pour arrêter la peste Crédits : erin anderson

La peste des souris a incendié une maison

Les experts ont averti que « sans un effort d’appâtage concerté au cours des prochaines semaines, cela pourrait facilement se transformer en un événement de peste de deux ans ».

Dans une tentative désespérée d’arrêter la menace de la souris, le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud s’apprête à bombarder sa peste de souris avec du « napalm pour souris », un poison toxique pour rongeurs appelé bromadiolone.

La bromadiolone tue les rats et les souris en empêchant le sang de coaguler et peut être mortelle un jour de consommation du poison, selon le National Pesticide Information Center.

Annonçant la mesure dans le cadre d’un programme de 50 millions de dollars pour freiner l’épidémie, le ministre de l’Agriculture Adam Marshall a déclaré que le poison serait « l’équivalent de souris au napalming » dans les régions touchées.

Il y a eu des appels pour que la peste de la souris en Australie soit déclarée « catastrophe naturelle » après qu’une maison a été incendiée, des voitures ont été détruites et des récoltes décimées afin que les Australiens frustrés puissent réclamer des indemnités d’assurance.

La mère de trois enfants, Shirilee Jackson, 31 ans, qui vit à Mandagery, en Nouvelle-Galles du Sud, a déclaré qu’un essaim de rats et de souris avait endommagé sa voiture de manière irréparable en une nuit seulement.

Il y a eu des appels pour déclarer la peste de la souris une catastrophe naturelle

Elle a déclaré à A Current Affair: « Dix mille dollars (5 474 £) de dégâts. Je me suis réveillé à cinq heures du matin pour trouver les ceintures de sécurité mâchées, le radiateur, le sol, l’appui-tête et le siège auto pour enfant mâchés .

« C’est juste irréel, en l’espace de 10 heures. »

Mme Jackson a déclaré qu’elle avait une assurance et a essayé de faire une réclamation, mais on lui a dit qu’elle n’était pas en mesure de le faire.