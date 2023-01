Une mère tragique fauchée dans un parking d’hôpital venait de devenir grand-mère pour la première fois

Une maman tragiquement fauchée sur le parking d’un hôpital venait de devenir grand-mère pour la première fois.

Mary Owen-Jones, 52 ans, a été désignée aujourd’hui comme la femme décédée mardi, deux jours après avoir été heurtée par une voiture.

La famille de la mère de deux enfants a maintenant rendu hommage à Mary et a partagé son chagrin qu’elle ne verra jamais grandir sa petite-fille April Rose.

Ils ont déclaré que la femme de 52 ans avait une “passion pour la vie et sa famille”.

Mary, de Rhos on Sea, dans le nord du Pays de Galles, se promenait entre deux parkings près de l’entrée principale de l’hôpital Glan Clwyd à Bodelwyddan lorsqu’elle est entrée en collision avec une voiture.

Dans un hommage émouvant, sa famille dévastée a déclaré: «Mary laisse dans le deuil son fils et sa fille, Andrew et Jasmine, sa petite-fille, April Rose et son mari, Arwel.

“Elle avait une passion pour la vie et sa famille et avait particulièrement hâte d’être la grand-mère de sa petite-fille nouvellement née, April Rose.

“Elle manquera profondément à tous ceux qui la connaissaient. Nous avons le cœur brisé et nous demandons qu’on nous accorde l’intimité appropriée pour nous laisser le temps de faire notre deuil.”

Mary’s était une coiffeuse mobile bien connue dans la ville balnéaire et travaillait également comme assistante d’enseignement.

La famille a remercié tous ceux qui les avaient “tendu la main pendant leur période difficile”.

La police du nord du Pays de Galles fait toujours appel à des témoins de la collision survenue vers 20 h 40 sur le terrain de l’hôpital entre deux parkings, près de l’entrée principale de l’hôpital.

Le sergent Liam Morris de l’unité de police des routes a déclaré: «J’offre mes sincères condoléances à la famille de la femme en cette période très difficile.

“Une enquête a commencé et j’appelle toute personne qui aurait été témoin ou capturée par inadvertance de l’incident sur sa caméra de tableau de bord alors qu’elle était garée à l’extérieur de l’hôpital de nous contacter de toute urgence.

“Toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider à notre enquête doit nous contacter via le chat Web en direct ou au 101, en citant le numéro de référence 23000006433.”

“L’incident impliquant une voiture et un piéton s’est produit vers 20h40 sur le terrain de l’hôpital entre deux parkings, près de l’entrée principale de l’hôpital.”

Remarque : Nous ne savons pas encore à qui elle rendait visite et pourquoi.