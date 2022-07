Une mère tragique “assassinée” quelques jours après son mariage a dit à sa fille: “J’ai l’impression que quelque chose de grave va m’arriver”

Une maman dont le corps sans vie a été fourré dans une valise quelques jours seulement après son mariage avait dit à sa fille : “J’ai l’impression que quelque chose de grave va m’arriver”.

Dawn Walker était terrifiée à l’idée d’être blessée par son mari Thomas Nutt, après avoir été contactée par son ex-partenaire, a déclaré un tribunal.

La fille de Dawn Walker a révélé que sa mère craignait que “quelque chose de mal” ne se produise Crédit : MEN Media

Thomas Nutt est jugé pour le meurtre de Dawn Crédit : Ben Lack

La fille de Dawn a déclaré que sa mère “n’avait pas l’air heureuse” le jour de son mariage Crédit : MEN Media

Nutt est accusé du meurtre de sa femme quatre jours seulement après leur mariage.

Son corps a été retrouvé entassé dans une valise après avoir été jeté dans un sous-bois dans un champ à l’arrière de la maison de l’accusé.

Nutt nie les accusations de meurtre mais admet l’homicide involontaire.

Au cours de son procès, une interview vidéo a été diffusée entre la fille de Dawn Walker et la police à Bradford Crown Court.

La fille de Dawn a dit à la police qu’elle était inquiète pour le bien-être de sa mère.

Elle a affirmé que sa mère avait dit que quelque chose de grave allait arriver après avoir été contactée par l’ex-partenaire de Nutt.

La femme lui aurait dit : « Il finira par te tuer un jour, dégage.

La fille de Dawn a déclaré que sa mère “n’avait pas l’air heureuse” le jour de son mariage, qu’elle avait été vue “trembler” et qu’elle avait bu des shots et des pintes toute la nuit.

Elle a dit: “Quelques jours avant cela [my mum] a dit ‘Je pense que quelque chose de grave va m’arriver, je pense qu’il va me laisser à l’autel, ou je découvrirai qu’il a une autre famille.”

Sa fille l’a rassurée, lui disant qu’elle était “juste paranoïaque”, mais Dawn a réitéré “quelque chose de grave va arriver”.

La jeune femme a déclaré: “Nous en sommes restés là et avons commencé à préparer le mariage.”

Elle a ajouté: “J’aurais dû écouter maman quand elle a dit que quelque chose de grave allait arriver, peut-être qu’elle ne serait pas morte.”

Dawn et Nutt ont commencé à se voir “fin 2018, début 2019” et ils ont emménagé ensemble “très, très vite”, a déclaré sa fille.

Elle a ajouté: “tout s’est enroulé en spirale.”

“Elle m’a virée après mon 18e anniversaire parce que j’ai commencé à me disputer avec Thomas et elle s’est retournée et m’a dit : ‘Tu dois partir, tu provoques des disputes’ ou quelque chose comme ça”, a-t-elle ajouté.

La fille a déménagé en Égypte en 2019 et elle est restée en contact avec sa mère tous les deux jours.

En janvier 2020, elle est partie en vacances et est restée avec sa maman.

Elle y est restée 10 jours et a révélé un incident le deuxième jour.

La femme a déclaré: “Maman est tombée vraiment malade alors elle est allée se coucher et n’a pas fait de thé à Thomas, alors il est monté et lui a crié dessus, disant qu’elle était une personne différente maintenant que j’étais là-bas.”

Le procès se poursuit.