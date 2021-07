Une mère tourmentée souffrant de psychose a grimpé sur un chemin de fer avec une fille de 3 ans avant que les deux ne soient heurtées par un train et tuées, selon une enquête

Une maman qui souffrait de psychose a grimpé sur une voie ferrée avec sa fille avant qu’elles ne soient toutes les deux heurtées par un train et tuées, a appris un coroner aujourd’hui.

Leighane Redmond, 27 ans, était avec Melsaide Parris, trois ans, à la gare de Taplow à Bucks. pendant une heure sans que le personnel les approche.

Leighane Redmond et sa fille de trois ans Melsaide Parris sont toutes deux décédées lorsqu’elles ont été heurtées par un train Crédit: Hyde News & Pictures

Un examen préalable à l’enquête a appris comment la mère a réussi à escalader une clôture métallique temporaire pour accéder aux pistes en février 2019.

Caoilfhionn Gallagher QC a déclaré à la Cour du coroner de Buckinghamshire : « C’était une femme très vulnérable avec des problèmes de santé mentale, avec plusieurs drapeaux rouges en termes de psychose avec plusieurs agences, qui n’a pas été récupérée plus tôt.

« Une préoccupation particulière de mon client concerne la durée pendant laquelle ils sont restés à la gare avant l’incident et s’il y avait une surveillance active de la vidéosurveillance.

« Face à la durée de leur séjour, dans des circonstances où une activité telle que quelqu’un qui reste en place pendant une heure sur un quai et ne monte pas dans un train, que faut-il faire ? »

L’avocat, qui représente la mère de Leighane, a ajouté : « Sur le matériel vu jusqu’à présent, il est clairement possible qu’elle souffrait en fait d’une psychose ou d’un épisode psychotique depuis au moins décembre 2018. »

Le père de Melsadie, Leroy Parris, a assisté à l’audience par liaison à distance – mais n’a pas été représenté par un avocat malgré les efforts précédents pour obtenir de l’aide.

La mère et la fille étaient dans une gare depuis une heure sans que le personnel les approche Crédit: Hyde News & Pictures

La petite Melsadie a été décrite comme une enfant «très heureuse» et intelligente Crédit: Hyde News & Pictures

Dans un hommage émouvant, il a décrit la bambin comme une « enfant très heureuse, intelligente et aimante » avec un « avenir brillant devant elle ».

M. Parris a écrit en ligne: « Ma belle fille de trois ans, Melsadie Adella-Rae Parris, m’a été cruellement enlevée à moi et à ma famille sans avertissement, sans raison ni explication.

« Aucun mot ne peut décrire le sentiment de douleur atroce qu’un parent doit endurer lorsqu’il se réconcilie avec la perte de son enfant et qu’il doit ensuite trouver la force de planifier ses funérailles pour lui dire au revoir dans les semaines à venir est vraiment déchirant. »

Mme Gallagher a déclaré que la famille voulait savoir qui avait autorisé la clôture de mauvaise qualité dépourvue des pointes métalliques normales sur le dessus.

L’avocate a déclaré au tribunal que jusqu’à présent, son équipe juridique n’avait pas été en mesure de découvrir qui avait installé la clôture pendant la rénovation de cette gare dans le cadre du projet Crossrail de Transport for London (TfL).

Elle a également fait valoir que la famille avait été abandonnée par l’État et que les autorités avaient violé leurs droits humains en ne traitant pas correctement la psychose de Mme Redmond.

Le coroner du Nuckinghamshire Crispin Butler a entendu des observations sur la question de savoir si les autorités avaient violé les droits de Leighane en vertu de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le coroner a décidé qu’il rassemblerait d’autres soumissions avant de prendre une décision finale sur l’opportunité d’invoquer l’article de grande envergure qui pourrait avoir de graves conséquences pour certaines des agences impliquées.

L’enquête complète devrait durer quatre semaines et se dérouler en novembre.

