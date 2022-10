Une mère tordue a fait croire aux flics que son ex était un monstre qui l’a menacée avec une arme à feu – lui faisant traverser des années d’enfer

Une maman TWISTED a réussi à faire croire à la police que son ex était un monstre qui l’a menacée avec une arme à feu, lui faisant subir quatre ans d’enfer.

Les mensonges de Kirsty Barr – y compris qu’il l’a jetée dans les escaliers, l’a attaquée et lui ont pointé un pistolet sur la tête – ont fait atterrir le père de sa petite fille, âgé de 26 ans, à deux reprises et il a été arrêté par des policiers armés sous la menace d’une arme.

Kirsty Barr a menti aux flics à propos de son partenaire – et il a été emprisonné Crédit : MEN Media

Maintenant, elle est emprisonnée depuis trois ans pour avoir perverti le cours de la justice Crédit : MEN Media

Mais cela s’est finalement effondré – pas avant que l’homme ait presque tout perdu et ait été poussé à vouloir se suicider – et elle a été qualifiée par un juge de “vrai monstre ici”.

Avant qu’elle ne soit emprisonnée pendant trois ans et neuf mois, après avoir reconnu avoir perverti le cours de la justice entre le 4 juin et le 12 décembre 2018, le tribunal de la Couronne de Hull a entendu dans les propres mots de la victime comment elle avait « entrepris de détruire sa vie ».

Il était tellement désespéré qu’il voulait que la police l’abatte pour mettre fin à sa torture et à sa misère – et il a été forcé de fuir à Southampton pour prouver qu’il n’était pas à Hull, où ils avaient tous deux vécu au temps, et ne pouvait être accusé de terroriser Barr.

Lecture d’une déclaration de victime au tribunal. Il a dit: “Kirsty Barr a entrepris de détruire ma vie.”

Elle m’avait “dépeint comme un monstre” lors d’interviews pour des reportages dans des journaux et il a été arrêté 10 fois en un mois, parfois devant sa famille, dont sa mère, et dans la rue, dans des pubs et des clubs et devant des amis comme ainsi que des étrangers.

Il a déclaré: “J’ai perdu la santé. Je ne pouvais ni manger ni dormir. Je m’inquiétais de ce qui allait suivre et j’avais encore des flashbacks.”

Cela incluait lorsqu’il entendait des sirènes ou le bruit d’un hélicoptère à proximité parce qu’il craignait que la police ne vienne l’arrêter.

La police avait fait venir un hélicoptère lorsque des policiers armés ont été envoyés à son domicile au petit matin après de fausses allégations de Barr selon lesquelles il avait un couteau et une arme à feu avec lui lors d’une prétendue confrontation violente avec elle.

L’image que Barr, 24 ans, anciennement de Hull mais récemment de St Chad’s Way, Barton upon Humber, a peinte de lui ne lui a donné aucune voix, a-t-il dit.

Il a commencé à prendre des selfies au hasard de lui-même “partout” afin de pouvoir prouver où il se trouvait au cas où elle porterait des accusations contre lui.

Il a expliqué: “J’étais en prison pour des délits que je n’avais pas commis. Cela a eu un impact terrible sur ma santé mentale.”

Il voulait que l’épreuve cesse et “voulait se suicider”.

La seule chose qui se tenait devant lui pour l’empêcher de faire cela était sa “magnifique fille”.

Alors qu’il était en prison à tort, il a raté son anniversaire pour la seule fois.

C’était “le point le plus bas de ma vie”, a-t-il déclaré. “Je ne pensais pas que j’allais survivre.”

Il a déclaré qu’il était resté “terrifié” vers 2 heures du matin lorsqu’un hélicoptère a survolé son domicile et que des policiers armés sont arrivés. Il a dû mettre ses mains derrière sa tête.

Il a passé trois jours en détention provisoire sous surveillance anti-suicide. Il a été libéré sur une étiquette et espérait que les mensonges de Barr seraient découverts.

Il est allé à Southampton pour échapper au risque de mensonges supplémentaires sur son comportement et le “monstre” qu’il était décrit comme.

L’homme a perdu son emploi et a dû arrêter d’enseigner aux enfants en tant qu’entraîneur de football, un rôle qu’il adorait. Il avait maintenant retrouvé sa famille et un nouveau travail qu’il aimait.

Le mal que Barr lui a causé a duré plus de quatre ans et presque toute la vie de sa fille. Il avait vécu grâce aux dons de sa famille et de ses amis. Il vivait avec sa grand-mère et avait une nouvelle petite amie.

PEINT COMME UN ‘MONSTRE’

Il a dit qu’il était en colère qu’une force de police qui était censée “être là pour servir et protéger la victime ait laissé tomber la victime”, mais la police avait “rectifié cela” à la fin.

La mère de l’homme a déclaré dans un communiqué que Barr avait constamment envoyé la police chez elle au milieu de la nuit pour enfermer son fils, frappant à la porte pour l’arrêter à tort.

Le juge Mark Bury a déclaré: “C’est toujours une infraction grave mais celle-ci est un exemple particulièrement grave du genre. Il a perdu son emploi, il a perdu le contact avec sa fille, sa santé mentale a commencé à se détériorer.

“Le pire était à venir. Il est rentré chez lui, après avoir été en compagnie d’autres personnes toute la nuit. Il était en train de faire couler un bain lorsque des policiers armés sont venus à sa porte. Il était deux heures du matin. Il a été arrêté sous la menace d’une arme Sa mère et son frère de 11 ans en ont été témoins.

« Sa fragilité mentale était telle qu’il a invité la police armée à lui tirer dessus. Il risquait, s’il avait mal joué ses cartes, d’être grièvement blessé ou tué.

Le juge Bury a déclaré que Barr avait dépeint son ex-petit ami comme un monstre dans des articles de journaux. “Ce n’est qu’en janvier 2019 que la police a commencé à comprendre que le vrai monstre ici, c’était vous”, a déclaré le juge Bury. “Il s’agit d’une infraction désespérément grave de ce type.”

L’ex-petit ami aurait pu être accusé de cambriolage aggravé ou de possession d’une arme à feu dans l’intention de faire craindre la violence, les deux étant passibles d’une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Il a dit : “Votre conduite ici a été très persistante.

“Le temps passé par la police et les ressources publiques sont importants. Le déploiement d’armes à feu a coûté des centaines de milliers de livres et ce n’est qu’une partie de cela.

“Il y a d’énormes conséquences de la gravité ici. Il a presque tout perdu. Il a perdu son emploi, il a perdu son enfant, il a perdu sa liberté et il n’était pas loin de se suicider. Heureusement, après une longue période, il a commencé mettre sa vie sur les rails.

“Il a un travail maintenant. Il est maintenant dans une autre relation. Sa vie finit par reprendre son cours, mais il n’y a pas que lui. Sa mère a été traumatisée par tout cela.”

Un appel contre la condamnation initiale du juge de district Rutherford a été couronné de succès devant le tribunal de la Couronne de Hull en janvier 2020 et l’accusation ne s’y est pas opposée.