Une mère surprend son ado en train de voler de la vodka… pour faire de la sauce pour pâtes

Une histoire de mauvaise conduite présumée d’un adolescent prend une tournure savoureuse.

Le 25 août, Stacey (@StaceyCKs1) a partagé une anecdote à propos de l’incident présumé qui est devenu viral sur X, recueillant près de 17 millions de vues au moment de la rédaction de cet article. Dans une succession de messages, la mère a écrit sur le mystère entourant une bouteille d’alcool qui s’épuise dans son armoire à alcool.

J’ai remarqué que mes réserves de vodka diminuaient. J’ai confronté 23 et 17, qui ont pointé du doigt 14, qui a avoué avec culpabilité avoir fait des penne à la vodka « plusieurs fois » au cours du mois dernier. Je ne l’ai pas crue, je l’ai regardée l’exécuter parfaitement. Je suppose que c’est un truc de TikTok ? — StaceyCKS (@StaceyCKs1) 25 août 2024

« C’est vraiment bien aussi. Elle l’a écrasé », a-t-elle déclaré. ajouté dans un prochain article.

Son enfant, ayant probablement remarqué l’attention que le message de sa mère suscitait, est également intervenu quelques heures plus tard.

Elle veut que l’on sache qu’elle n’a rien « avoué de manière coupable ». « J’ai juste répondu à la question. » Désolé. C’est ma faute. — StaceyCKS (@StaceyCKs1) 26 août 2024

Stacey n’a pas répondu aux demandes de commentaires de TODAY.com.

Naturellement, les gens avaient des questions — un utilisateur X demandé Comment Stacey a mis si longtemps à remarquer la grandeur culinaire qui se produisait juste sous son toit.

La maman explique dans des publications ultérieures que même si elle travaillait à la maison les autres fois où son enfant préparait les penne, elle n’aime pas les pâtes.

« Elle gagnait assez d’argent pour elle et son frère », dit Stacey. a écritajoutant que sa fille préparait ce plat pour le déjeuner ou comme collation après l’école. « Ils sont plutôt doués pour nettoyer après eux. »

Après quelqu’un remarqué que c’est bien que la fille de Stacey n’ait pas remplacé la vodka prise par de l’eau (une manœuvre adolescente classique), la mère a répondu« Elle n’essayait pas de cacher ce qu’elle faisait. Ces enfants sont différents de nous. 😂 »

J’ai risqué le tout pour le tout en prenant une capture d’écran d’un message Snapchat qu’elle m’a envoyé. Elle l’a refait hier après l’école. C’est son repas « hyperfixant » du moment. pic.twitter.com/2nKbrbyfq3 — StaceyCKS (@StaceyCKs1) 27 août 2024

Stacey a également dit sa fille utilisait le « BON produit » — alias Grey Goose — pour les pâtes parce que « celui-là était ouvert ».

En plus de partage de la recette (« Une échalote et de l’ail sués dans de l’huile d’olive et une cuillère à soupe de beurre, une boîte de concentré de tomates, des piments Calibri, peut-être 10 onces de tomates de sable Marzano, 2 tasses de crème épaisse, une tasse de parmesan frais, 2 cuillères à soupe de vodka »), Stacey a également a posté une photo du dernier repas « hyper fixation » de sa fille.

Penne à la vodka par Anthony Contrino

Les personnes interrogées par Stacey étaient généralement ravies de la situation dans son ensemble.

« Très codé pour les jeunes de 14 ans 😂, » a écrit un utilisateur X.

« C’est le meilleur résultat possible pour ce scénario. 😂, » publié un autre.

« Achète un autre biberon à l’enfant ! » dit encore un autre en plaisantant a écrit.

Les réseaux sociaux sont obsédés par les pâtes à la vodka depuis des années. La version épicée de la recette du top model Gigi Hadid est devenu viral en 2020 après avoir publié des instructions étape par étape sur son histoire Instagram pendant le confinement.

Stacey même a répondu à un utilisateur sur X qu’elle pense que sa fille a eu la recette de Hadid.

La version de Hadid du plat est devenue populaire à tel point que d’innombrables influenceurs sur TikTok, Instagram et YouTube sont devenus viraux en recréant le plat au fil des ans.

La célèbre sauce vodka épicée de Gigi Hadid.

La recette originale de Hadid est toujours accessible dans son compte Instagram «De ma cuisine II”, accompagné d’une recette de focaccia et de pain de singe.

En 2023, Heinz et Absolut se sont inspirés de la recette virale de Hadid pour faites équipe pour une sauce à la vodka.

La même année, la fille de Sofia Copolla, Romy Mars est devenu viral pour avoir préparé le plat parce qu’elle a été punie pour avoir essayé d’affréter un hélicoptère de New York au Maryland avec la carte de crédit de son père afin de pouvoir dîner avec un ami.

La rébellion adolescente semble différente de nos jours — et semble impliquer beaucoup plus de pâtes.

Cet article a été initialement publié sur AUJOURD’HUI.com