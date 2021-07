Une mère sud-africaine jette un bambin à l’abri d’un immeuble en feu

L’Afrique du Sud s’effondre énormément. Le pays est confronté à la pire crise, résultant de la confluence de la pandémie de COVID-19 et des troubles politiques dans le pays, qui sont dus à l’arrestation de l’ancien président Jacob Zuma. Des émeutes et des pillages ont rempli les rues et l’atmosphère est au chaos total. Des magasins et des entreprises ont été vandalisés et des bâtiments incendiés.

Une vidéo du chaos devient virale et a rempli le cœur des téléspectateurs de sympathie pour la situation désastreuse en Afrique du Sud. La vidéo montre une mère de 26 ans essayant de sauver sa fille de 2 ans d’un immeuble en feu. La mère, Naledi Manyoni, a jeté sa petite fille du bâtiment en feu vers un groupe de personnes se tenant en dessous pour sauver le bambin du feu. Le bâtiment, situé dans la ville de Durban, en Afrique du Sud, a été incendié pendant la manifestation.

Selon le rapport, elle et le bambin se trouvaient au 16e étage lorsque l’incendie s’est déclaré. Elle a couru, essayant d’échapper aux flammes, et a atteint le rebord du bâtiment, qui a environ un étage de haut. Puis, sans cligner des yeux deux fois, elle lança le bambin à un groupe de personnes en dessous. Dans la vidéo, on voit le tout-petit tomber d’un rebord au sol et atterrir dans les mains des gens en toute sécurité.

Manyoni s’est souvenu de l’incident et a déclaré: «C’était vraiment effrayant. En atteignant le rebord, il y avait des gens dans la rue en contrebas qui disaient : « Jetez-la, jetez-la », et j’ai paniqué et je l’ai jetée vers eux.

Les pompiers sont arrivés sur les lieux, suite à l’opération de sauvetage initiée par les habitants, et ont sauvé les personnes coincées dans le bâtiment. Manyoni a retrouvé sa fille après l’opération de sauvetage. Ils étaient tous les deux sains et saufs et l’un avec l’autre.

Jeeeeeez ,,,, la cheville droite de l’autre dame est cassée, a-t-elle survécu ?— JOHNNY⚪ (@Mr_JOHNNNY) 13 juillet 2021

Un utilisateur de Twitter, Katlie_Moo, a partagé la vidéo. Elle a également partagé une autre vidéo dans le même fil, capturant l’opération de sauvetage qui a suivi. Thuthuka Zondi, un photographe professionnel, a partagé une autre photo du bambin dans les airs. Les utilisateurs de Twitter ont commenté avec des prières et des émotions fortes pour le duo mère-fille, les gens et toute la situation dans le pays.

