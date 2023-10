La mère de Leonard Cure tenait une photo de son fils alors qu’elle s’adressait sombrement à la foule lors d’une conférence de presse mercredi, deux jours après qu’un député géorgien ait tué Cure par balle lors d’un contrôle routier.

« Mon cœur est déconnecté et mon âme souffre », Mary Cure dit pendant le événement.

Leonard Cure est décédé lundi lors d’une altercation avec un adjoint du shérif du comté de Camden sur l’Interstate 95, près de la frontière entre la Géorgie et la Floride. Ce décès est survenu trois ans après qu’il ait purgé 16 ans de prison pour une condamnation pour vol à main armée dont il avait été disculpé.

L’homme de 53 ans rendait visite à sa mère à Port St. Lucie, en Floride, et rentrait chez lui dans la région métropolitaine d’Atlanta. Mary Cure a rappelé la dernière conversation qu’elle a eue avec son fils tôt lundi matin, avant qu’ils ne se séparent.

« Il a dit : ‘Je t’aime et je te verrai bientôt’, c’est la dernière fois que j’ai entendu parler de lui », a-t-elle déclaré.

«J’étais mal à l’aise à chaque fois qu’il partait, parce que je me disais : «Est-ce qu’il sera contrôlé routierment ?» Est-ce qu’il va en être victime ?’ », a déclaré la mère. « Depuis qu’il a été libéré, il n’a jamais été libéré », a-t-elle poursuivi. « J’ai vécu dans une peur constante… est-ce que ce sera le jour où ils vont l’enfermer, le tabasser ou le tuer ? J’ai vécu avec ça. C’est de la torture.

Le bureau du shérif du comté de Camden a publié une vidéo du tableau de bord et de la caméra corporelle montrant l’adjoint arrêtant Cure et lui ordonnant de mettre ses mains à l’arrière de sa camionnette, puis derrière son dos. Cure a semblé s’exécuter jusqu’à ce qu’il apprenne que l’adjoint avait l’intention de l’arrêter pour excès de vitesse et conduite imprudente, selon le Bureau d’enquête de Géorgie et le bureau du shérif.

L’adjoint a tiré avec un pistolet paralysant sur Cure et une bagarre s’est ensuivie, Cure saisissant l’adjoint par le cou et poussant sa tête vers l’arrière, montre la vidéo. L’adjoint a tiré deux fois avec un pistolet paralysant sur Cure et l’a frappé avec une matraque avant de lui tirer dessus avec une arme à feu à bout portant. La famille de Cure a déclaré que le temps passé par l’homme derrière les barreaux avait probablement joué un rôle dans son altercation mortelle avec l’adjoint.

« Je pense qu’il y avait peut-être des problèmes, des problèmes mentaux avec mon frère », Michael Cure a déclaré à l’Associated Press de son frère. « Je le connais assez bien. Le policier vient de le déclencher, sans aucun doute. C’était l’excitation rencontrée par l’enthousiasme.

Leonard Cure à l’Assemblée législative de Floride à Tallahassee, en Floride, en avril 2023. Projet Innocence de Floride via le fichier AP

Michael a ajouté à propos de son frère : « Il devrait vraiment être en vie. Le policier l’a frappé avec sa matraque et il l’a frappé, en fait, à deux reprises. Mais il n’était pas obligé de lui tirer dessus.

L’officier impliqué a été mis en congé administratif, a déclaré un porte-parole du bureau du shérif à NBC News. Lorsqu’on lui a demandé si le bureau pensait que la fusillade était justifiée, le porte-parole a répondu que cela serait déterminé par le Bureau d’enquête de Géorgie.

En 2020, Cure a été la première personne exonérée par l’unité d’examen des condamnations du comté de Broward. Il avait été reconnu coupable à tort de vol à main armée et condamné à la prison à vie en 2004. Il a été libéré il y a trois ans. après le Projet Innocence de Floride, qui soutient les personnes emprisonnées à tort, a convaincu les autorités de réexaminer l’affaire. Il a été déterminé, en examinant un reçu de guichet automatique et d’autres preuves, que Cure ne pouvait pas avoir été impliqué dans l’acte parce qu’il se trouvait à des kilomètres de là lorsque le vol a eu lieu. Le bureau du procureur du comté de Broward a conclu que Cure n’avait pas commis le crime.

Depuis sa libération, Cure occupait un emploi, a repris contact avec sa famille et était en train d’acheter une maison lorsqu’il a été tué, selon Innocence Project. Seth Miller, directeur exécutif du Innocence Project de Floride, a déclaré lors de la conférence de presse que le traumatisme psychologique d’avoir été injustement incarcéré pendant 16 ans aurait pu inciter Cure à craindre l’arrestation.

« Comme beaucoup de mes autres clients, sa plus grande crainte est qu’à tout moment, il y ait des forces de l’ordre de l’autre côté de la porte d’entrée ou à un contrôle routier qui vont – sans raison, pour quelque chose qu’ils ont fait. « Je ne peux pas le faire – renvoyez-les là où ils ont travaillé si dur pour sortir, et je ne peux qu’imaginer que cela a dû être ce à quoi il pensait lors de ce contrôle routier », a déclaré Miller lors de Conférence de presse de mercredi.

« C’était une bonne personne qui méritait de rentrer à la maison lundi », a déclaré Miller.