Une mère s’excuse pour le maquillage « blackface » de son fils à Six Flags Great America – Shaw Local

La mère d’un garçon de 14 ans accusé d’avoir porté du maquillage au visage noir et d’avoir envoyé des mèmes racistes à des visiteurs sans méfiance à Six Flags Great America plus tôt ce mois-ci s’excuse auprès des personnes offensées, mais dit que l’incident était un malentendu et nie que son fils ait envoyé du matériel raciste .

La mère, qui n’a pas été identifiée pour des raisons de sécurité, a déclaré que son fils et d’autres garçons avec qui il était avaient utilisé du “maquillage noir pour les yeux” pour se peindre le visage pour ressembler à des “zombies” une fois à l’intérieur du parc à thème Gurnee. Ils ont été filmés et la vidéo a été téléchargée sur TikTok, où elle compte désormais plus d’un million de vues.

“Nous présentons nos plus sincères excuses à tous ceux qui ont été blessés par les actions trompeuses de la vidéo”, a déclaré la mère. “À la suite de l’incident survenu à Six Flags le 9 octobre, je ressens le besoin, en tant que mère, de clarifier quelques points concernant mon enfant. Il ne s’est pas peint le visage pour être offensant, il n’est pas raciste et il n’a diffusé aucun mème raciste.

“Il ne savait pas que sa peinture faciale pouvait être considérée comme offensante et l’a lavée dès qu’il a découvert que c’était le cas”, a-t-elle ajouté.

L’histoire du maquillage blackface est enracinée dans le racisme qui remonte aux artistes blancs appliquant de la peinture à la graisse pour représenter des caricatures peu flatteuses d’esclaves dans des spectacles de ménestrels au cours des années 1800. Blackface est largement dénoncé depuis des années.

La mère a déclaré que son fils – identifié par d’autres en ligne – avait reçu des menaces de mort et ne fréquentait plus le Grant High School de Fox Lake. Il fréquente l’école en ligne, a-t-elle déclaré.

Une porte-parole de Six Flags a déclaré que le parc n’autorise personne de plus de 12 ans à porter des masques ou du maquillage.

“Les invités photographiés dans la vidéo à laquelle vous faites référence ne sont pas entrés dans le parc maquillés, ce que nous avons pu vérifier grâce à notre système de caméra à l’entrée”, a déclaré la porte-parole Rachel Kendziora.

Kendziora a ajouté qu’aucune plainte n’avait été déposée auprès du personnel de Six Flags concernant la peinture faciale le jour de l’incident.

Le créateur de la vidéo TikTok a déclaré avoir reçu un mème raciste de manière anonyme Airdropped sur son iPhone peu de temps après avoir pris la vidéo.

La mère du garçon nie que son fils ait envoyé le mème et a déclaré qu’elle avait vérifié son téléphone pour toute preuve qu’il avait trouvée et qu’elle n’en avait trouvé aucune.

D’après un Apple site Web d’assistance, il n’y a aucun moyen de déterminer qui a envoyé un Airdrop s’il a été reçu par quelqu’un dont les paramètres du téléphone permettent à quiconque d’envoyer des messages et des images.

La surintendante du district 124 du lycée Grant, Christine Sefcik, a déclaré que le district avait été mis au courant de la vidéo et “a pris des mesures immédiates pour partager nos préoccupations directement avec les élèves, leurs tuteurs et les responsables appropriés”.

La mère a déclaré que l’incident était “incontrôlable”.

“Nous ne sommes absolument pas racistes”, a-t-elle déclaré. “C’était inconsidéré mais pas intentionnel, et il apprend de ses erreurs.”

