Une mère sert un “dîner désordonné” en renversant de la nourriture sur la table et suscite un débat sur Internet

Les parents enseignent aux enfants les bonnes manières à table depuis l’enfance. On leur apprend à manger et à boire correctement et à se lever et à s’asseoir correctement à table, mais récemment, une vidéo est devenue virale dans laquelle une mère, au lieu d’enseigner les bonnes manières à table à ses enfants, sert le dîner directement sur la table sans des assiettes ou des couverts. Cette vidéo a divisé les internautes.

Le rôle de la mère est très important pour inculquer les bonnes manières à table aux enfants. Mais, dans la vidéo partagée sur TikTok, la mère prépare la nourriture dans la cuisine et l’apporte directement à table. Elle a renversé le pot sur la table directement devant son mari et ses enfants, et ils ont commencé à manger sur la table elle-même. Ils n’utilisent aucune assiette. C’est tellement étrange à voir, mais la mère elle-même a donné des informations à ce sujet.

La vidéo a été partagée depuis un compte nommé @the3holmboys sur TikTok. Dans la vidéo, on voit la femme verser des spaghettis à la bolognaise directement sur la table. Ses enfants sont assis à table en attendant la nourriture et ils ont une fourchette à la main. Pendant ce temps, une mère souriante vient retourner les spaghettis entiers de la casserole au milieu de la table. Les enfants sont également très excités de voir la vapeur sortir de la nourriture. Après cela, la mère vient et verse la sauce bolognaise et la viande dessus.

Ce clip a été vu par plus de 14 millions de personnes à ce jour. Cependant, les gens qui regardent la vidéo réagissent différemment. Certaines personnes trouvent cela drôle alors que de nombreux utilisateurs sur Internet l’ont qualifié de désordonné et sale. Un utilisateur a déclaré qu’il l’avait essayé avec des nachos et des frites, tandis que certaines personnes ont déclaré qu’elles le faisaient pour ne pas utiliser beaucoup d’ustensiles. Dans le même temps, certaines personnes ont qualifié cela de sale façon et ont déclaré qu’il valait mieux manger dans une assiette que de la poser sur la table en plastique.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici