Une mère russe dit que son fils est détenu en Ukraine pour avoir refusé de se battre

Oksana Plyusnina a déclaré que son fils de 21 ans, Ilya Kaminsky, qui a servi en Ukraine en tant que soldat sous contrat depuis le début de l’invasion, a refusé de continuer à se battre après que ses demandes de congé familial aient été ignorées. Son fils et six autres soldats qui ont déposé leurs armes en signe de protestation ont été avertis qu’ils pourraient être envoyés au front en guise de punition, a-t-elle déclaré.

« Je ne sais pas où est mon fils et où il sera emmené. Leurs téléphones ont été confisqués et nous ne pouvons pas communiquer avec lui ni savoir ce qui lui arrive en ce moment », a-t-elle déclaré dans la vidéo publiée sur Instagram samedi. Plyusnina a refusé de parler au Washington Post, affirmant que cela pourrait mettre son fils en danger.

Diana Kaminskaya, l’épouse d’Ilya, a posté une vidéo plus courte similaire, avec un berceau blanc derrière elle, disant que son mari l’avait appelée jeudi pour lui dire qu’il était envoyé dans un centre de détention. “Je vous demande de m’aider à ramener mon mari et le père de mon bébé à la maison”, a-t-elle déclaré.

Alexandra Garmazhapova, chef de Free Buryatia, a déclaré à The Post que puisque la Russie n’est pas officiellement en guerre et n’a pas ordonné la mobilisation militaire, mais mène ce qu’elle appelle une “opération militaire spéciale” en Ukraine, les soldats ont légalement le droit de rompre leurs contrats. Le groupe s’emploie à fournir des informations aux militaires qui le souhaitent.

Le Kremlin a constamment minimisé l’impact de la guerre sur les soldats russes, et il n’y a eu aucune mise à jour sur le nombre de morts militaires depuis fin mars, lorsque le ministère de la Défense a annoncé que plus de 1 350 militaires avaient été tués.

Plyusnina a demandé aux gens de republier sa vidéo pour aider à ramener son fils à la maison. “Je lance un appel à toutes les personnes qui peuvent aider et qui se soucient de republier cette vidéo et de m’aider à résoudre la situation où les entrepreneurs qui se battent dans l’opération spéciale depuis plus de quatre mois ne peuvent pas prendre de congé, ne peuvent pas rentrer chez eux et sont sous pression après avoir écrit des refus de se battre », a-t-elle déclaré.