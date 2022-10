Une mère ressent une “véritable horreur” après qu’un camion de transport s’est écrasé dans un immeuble

C’est un pur hasard ou une intervention divine qui a épargné tous les locataires d’un immeuble à logements multiples après qu’un camion a traversé presque entièrement la structure du centre du Nouveau-Brunswick lundi.

Les personnes vivant dans l’appartement le plus endommagé venaient de déménager il y a quelques jours, a déclaré le chef du service d’incendie d’Upper Miramichi, Brian Spencer.

Le gros camion grumier empruntait la route 8 à Ludlow, à environ 71 kilomètres au nord de Fredericton. Vers 1 h du matin, le camion a fait une embardée pour éviter les cerfs et est entré en collision avec l’immeuble.

L’unique occupant de l’autre appartement du rez-de-chaussée a été éjecté de son lit mais ne présente que des blessures mineures. Il y avait neuf personnes dans le bâtiment à l’époque, dont deux parents et leurs deux jeunes enfants.

“Le plus gros bruit que j’aie jamais entendu de ma vie”, a déclaré Andrea Munn, étudiante universitaire, enseignante suppléante et mère d’un enfant de deux ans et d’un an.

“Sous moi, notre lit tremblait, et j’ai juste, dans une véritable horreur, j’ai vraiment commencé à crier.”

Toute la moitié avant d’un camion de transport se trouve à l’intérieur du bâtiment, tenant le deuxième étage. (Shane Fowler/CBC)

Andrea Munn et son mari Kyler vivaient au deuxième étage de l’immeuble de deux étages. Leur mobilier est abîmé et une partie de la verrerie est détruite. Kyler Munn a déclaré qu’au départ, ils ne pouvaient pas sortir de l’appartement parce que la porte était coincée, mais qu’ils ont finalement eu l’aide d’un voisin.

“Le sol de notre salon touche presque le plafond à une extrémité”, a-t-il déclaré.

Lundi après-midi, leurs amis et leur famille les aidaient à récupérer ce qui restait. Ils ont une assurance locataire, a déclaré Andrea Munn, ils ne sont donc pas inquiets et sont simplement heureux que personne n’ait été blessé.

REGARDEZ | Un grumier a traversé un immeuble d’habitation dans le centre du Nouveau-Brunswick : Un camion grumier s’écrase dans un immeuble Une famille dit qu’elle a de la chance d’être en vie après qu’un grumier a percuté un immeuble d’habitation à Ludlow, au Nouveau-Brunswick

“Nous sommes tous très reconnaissants que tout le monde aille bien, que la pire chose qui aurait pu arriver était une vie perdue, et que cela ne s’est pas produit ce soir”, a-t-elle déclaré.

“Les choses sont remplaçables, mais les gens ne le sont pas.”

Andrea Munn a déclaré que sa belle-mère habite dans la rue et a pu les accueillir.

Personne n’a été grièvement blessé dans l’accident. (Shane Fowler/CBC)

Cpl. Keith Gill de la GRC de Blackville a déclaré que le conducteur était un homme de 25 ans de la région. Il a dit à la police qu’il conduisait le camion pour se rendre au travail lorsqu’il a fait une embardée pour éviter plusieurs cerfs sur la route, a déclaré Gill.

Gill a déclaré que la GRC ne croyait pas que le conducteur avait enfreint les lois.

“Tous les trois ont parlé au conducteur du semi-remorque, et il n’y avait aucun soupçon qu’il s’agissait d’autre chose que de plusieurs cerfs”, a-t-il déclaré. “Vous feriez mieux de passer par… et de les frapper, mais c’est dans la nature humaine de dévier.”

La remorque ne transportait aucun bois au moment de l’accident.

Gill a déclaré que lorsqu’il était affecté en Alberta, il avait vu un accident similaire, où une camionnette est entrée en collision avec un bâtiment, mais dans ce cas, quelqu’un est décédé.

“Nous sommes très chanceux que celui-ci n’ait pas fait plusieurs morts”, a-t-il déclaré.

Un grumier a fait une embardée pour éviter plusieurs chevreuils et a percuté le côté d’un immeuble d’habitation à Ludlow, à environ 71 kilomètres au nord de Fredericton. (Shane Fowler/CBC)

Spencer a déclaré que la Croix-Rouge canadienne a été appelée pour aider les locataires, car l’immeuble n’est plus sécuritaire pour y vivre.

“Vraiment, je ne pouvais pas y croire quand j’ai regardé, quand j’ai vu ce que je regardais pour la première fois”, a déclaré Spencer. “Et puis j’ai découvert que tout le monde était absent, personne n’a été blessé. J’ai été choqué.”

Andrea Munn a déclaré que ce scénario exact la craignait, d’autant plus qu’elle a entendu des histoires de quelque chose de similaire se produisant dans le passé.

Ce bâtiment a été touché par des véhicules de l’autoroute à quelques reprises dans le passé, mais jamais avec autant de dégâts, a déclaré Spencer.

“Je ne sais vraiment pas [why.] Ce n’est pas un mauvais tronçon de route, c’est assez plat, assez bon pour y aller. Mais c’est près de l’autoroute, donc je suppose que c’est une cible”, a-t-il déclaré.

Coupures de courant, autoroute fermeture

Le camion a également causé des dommages aux lignes électriques et aux lignes du réseau de fibre optique, provoquant des pannes dans la région, a déclaré Spencer.

Le porte-parole d’Énergie NB, Marc Belliveau, a déclaré que le camion avait cassé un poteau électrique. Il a déclaré que 12 clients sont touchés et que le courant devrait être rétabli d’ici midi.

Les équipes travaillent à rétablir le courant et Internet renversé par un camion de transport. (Shane Fowler/CBC)

L’Académie du centre du Nouveau-Brunswick a été fermée lundi en raison de la panne, a déclaré le district scolaire anglophone de l’ouest sur les réseaux sociaux.

Belliveau a déclaré que le courant avait été rétabli à l’école.

L’autoroute 8 a été fermée par la GRC vers 2 h 30 et rouverte vers 5 h 30