Une mère qui s’est battue contre la manifestation de purification à l’école de l’île de Vancouver perd son appel

Une mère de la Colombie-Britannique a perdu son appel dans une affaire dans laquelle elle affirmait que deux événements scolaires sur la culture autochtone enfreignaient les libertés religieuses de ses enfants.

Candice Servatius a fait cette déclaration en 2016 après qu’un aîné ait effectué une démonstration de maculage à l’école primaire John Howitt de Port Alberni, et qu’un danseur de cerceau ait dit une prière lors d’une assemblée scolaire.

En 2020, le juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, Douglas Thompson, a statué que les deux événements n’étaient pas des cérémonies religieuses, mais des manifestations conçues pour enseigner aux élèves la culture autochtone – et que les élèves n’étaient pas obligés d’y participer.

Il a souligné qu’environ un tiers des élèves du district scolaire d’Alberni, qui se trouve sur le territoire traditionnel du peuple Nuu-chah-nulth dans le centre et l’ouest de l’île de Vancouver, sont autochtones.

Il a rejeté l’affaire mais a conclu que Servais n’aurait pas à payer les frais de justice du district scolaire parce que sa famille n’en avait pas les moyens.

Servais a fait appel du rejet de son affaire et le district scolaire a fait appel devant payer ses frais.

Arrêt de la cour d’appel

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a maintenant statué contre Servais et pour le district scolaire d’Alberni.

Dans un jugement rédigé par la juge Susan Griffin, le tribunal a conclu qu’aucune erreur factuelle n’avait été commise dans la décision initiale. Griffin a écrit que les manifestations n’étaient pas des cérémonies religieuses mais des manifestations publiques dans le but de renforcer la communauté.

Elle a cité la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP), que la Colombie-Britannique a adoptée en 2019.

L’article 15 de l’UNDRIP stipule que les cultures et traditions autochtones doivent être reflétées dans l’éducation.

Quant aux frais de justice, le juge Griffin a conclu que le premier juge ne disposait pas de toutes les informations nécessaires pour prendre une décision.

Bien que Servatius ait déclaré que sa famille n’avait pas les moyens de payer les frais de justice du district scolaire, elle n’a pas révélé que ses frais étaient couverts par le Justice Center for Constitutional Freedoms, une organisation à but non lucratif qui prend en charge les affaires relatives à la Charte des droits et libertés.

Le juge a décidé que les frais de justice devaient être payés par Servais.