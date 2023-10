Une mère qui lutte contre le crime traque un voleur présumé et l’aide à comparaître devant le tribunal grâce à une tactique simple

Au Royaume-Uni, une mère déterminée a aidé à traduire en justice un voleur de vélo présumé après avoir organisé un sit-in devant chez lui.

« Où est mon vélo Dave ? » une pancarte tenue par maman Fiona Bateman lue alors qu’elle était assise devant la maison d’un suspect à Witney, Oxfordshire.

Bateman a déclaré que le suspect David Seagar, 49 ans, avait volé le vélo de montagne de son fils dans leur garage en 2021, qui, selon elle, avait été capturé par la caméra de sécurité de son voisin. Quelques mois plus tard, Seagar a été accusé d’avoir volé huit autres vélos dans la région, selon le Daily Mail.

Bateman a déclaré que les publications sur les groupes de médias sociaux locaux ont éclaté avec des affirmations selon lesquelles Seagar était derrière les crimes, mais lorsqu’elle s’est adressée à la police, « il ne se passait pas grand-chose ».

La mère a pris les choses en main, a retrouvé la maison de Seagar à Witney et a manifesté dehors pendant trois jours avec une pancarte demandant des informations sur le vélo. Les habitants se sont ralliés à sa mission de traduire Seagar en justice, selon SWNS, y compris des membres de l’un des groupes Facebook locaux la rencontrant à la maison pour lui livrer du chocolat chaud et un bouquet de fleurs.

Bateman n’a pas récupéré le vélo, mais d’autres ont rapidement signalé leurs vélos volés, ce qui a fait boule de neige jusqu’à ce que Seagar soit interrogé par la police et finalement traduit devant la Crown Court d’Oxford le mois dernier.

Une victime a déclaré que son vélo avait disparu alors qu’il se trouvait dans un centre de chirurgie générale pour un rendez-vous, et qu’un autre vélo avait été volé devant une salle de sport à Witney, selon des documents judiciaires.

Il a été accusé d’avoir utilisé des coupe-boulons pour voler les vélos, dont la valeur variait entre quelques centaines de dollars et environ 2 500 dollars pour un vélo électrique.

Seagar a évité la prison lorsqu’il a été condamné le 15 septembre. Au lieu de cela, il a été condamné à deux ans d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans et condamné à suivre une cure de désintoxication et des programmes de « capacités de réflexion », selon SWNS. La peine de Seagar signifie qu’il doit éviter les ennuis juridiques pendant les deux prochaines années, sinon il risque une peine de prison.

Bateman a déclaré que la condamnation de Seagar était « frustrante » et a demandé dans un commentaire à SWNS si l’homme avait l’intention d’acheter un nouveau vélo pour son fils.

« Il nous a volé un vélo. Cela signifie-t-il que je devrais me sentir en droit de voler celui de quelqu’un d’autre ? » dit-elle. « C’est juste frustrant qu’il ait reçu une tape sur les doigts. »

« Où sont les vélos ? Que diriez-vous d’acheter un nouveau vélo à mon fils ? Nous ne pouvons pas nous permettre les quatre, cinq ou six cents livres pour le remplacer », a-t-elle poursuivi. « Il a volé, donc mon fils doit maintenant marcher. Mais ce n’est pas grave, tant que Dave ne se sent pas lésé. »

Seager a nié devant le tribunal qu’il était le coupable des images de sécurité montrant le vol du vélo de Bateman.

L’avocat de Seagar, Peter du Feu, a résumé l’attitude de Seagar comme suit : « On m’a volé mon vélo, j’ai des problèmes de mobilité, donc je suis vraiment assez insensible à l’idée de prendre les vélos des autres. » Un agent de probation qui s’est exprimé devant le tribunal a décrit Seagar comme ayant un « sentiment de droit » et « délibérément et effrontément » volé des vélos afin de se déplacer à travers la ville.

Du Feu a déclaré que Seagar était « assez bouleversé » par toute cette épreuve et « embarrassé » par les remarques faites au tribunal.