Une mère qui lutte contre la criminalité et qui a mené une campagne contre un voleur de vélos prolifique est choquée par la décision du juge

Au Royaume-Uni, une maman qui lutte contre la criminalité et qui a contribué à braquer les projecteurs sur un voleur de vélos prolifique s’est dite « frustrée » que l’homme ait reçu « une tape sur les doigts » pour ses crimes.

« [I] était vraiment frustré de recevoir ce qui équivaut à une tape sur les doigts. Nous pensons qu’il fait partie d’un gang du crime organisé et qu’il vole des vélos. [to sell for drug money] », a déclaré Fiona Bateman à Fox News Digital dans un commentaire envoyé par courrier électronique.

Bateman est devenue une héroïne locale de la lutte contre la criminalité à Witney, dans l’Oxfordshire, en 2021 après que la caméra de sécurité de son voisin a capturé des images d’un suspect volant le vélo de montagne de son fils, Graeme, dans leur garage. Elle a publié des photos du suspect sur Facebook et « de nombreuses personnes » ont identifié l’homme comme étant « Dave Seagar, le voleur de vélo », a-t-elle déclaré à Fox News Digital.

Bateman a déclaré qu’elle avait apporté les images à la police, mais celle-ci n’a pas donné suite à l’affaire.

« J’ai trouvé incroyablement frustrant que même si nous avons fourni à la police une preuve vidéo montrant clairement Dave se rendant à vélo dans notre abri d’auto commun en novembre 2021, utilisant un coupe-boulon pour couper le cadenas du vélo de Graeme et partant sur son vélo avec celui de Graeme dans une main, la police nous étions incapables de faire quoi que ce soit », a-t-elle déclaré à Fox.

Forcée de prendre les choses en main, Bateman a élaboré sa propre tactique pour aider à traduire en justice le voleur de vélo présumé : manifester devant son domicile.

« J’ai découvert où il habitait le lendemain et comme la police n’était toujours pas intéressée. J’ai décidé de piqueter sa maison avec ma pancarte de fortune. J’ai dit à mon mari, Bob, ce que j’allais faire, et il était à juste titre inquiet, » dit-elle. Sa pancarte de protestation posait la question simple : « Où est mon vélo Dave ?

Bob a appelé la police le premier jour de la manifestation, expliquant qu’il s’inquiétait pour sa sécurité. La police s’est présentée à la résidence, a déclaré Bateman, et lui a conseillé de « ne pas parler à Dave, de ne pas le gêner, de ne pas crier et de ne pas se tenir directement devant sa maison », sinon elle pourrait être arrêtée.

Bateman a suivi leurs ordres et a organisé un sit-in pacifique près de la maison avec sa pancarte de protestation, et elle a même reçu le soutien des habitants qui lui ont apporté une tasse de chocolat chaud et un bouquet de fleurs.

« Je suis resté là-bas de 10 heures à 16 heures pendant trois jours dans le froid. Nous avons réussi à obtenir un soutien local dans les journaux et sur Facebook. Un de ses voisins nous a dit qu’une camionnette avait été vue en train de charger de nombreux vélos provenant de chez Dave. maison le jour même où celle de Graeme a été volée », a-t-elle déclaré.

Bateman, qui dirige une mercerie à Kidlington, a dû retourner au travail après les trois jours de manifestation et espérait que la police interviendrait lorsqu’elle leur fournirait le numéro de plaque d’immatriculation de la camionnette qui aurait été repérée au domicile de Seagar.

Bateman n’a pas récupéré le vélo, mais d’autres ont rapidement signalé le vol de leurs vélos, ce qui a fait boule de neige jusqu’à ce que Seagar soit interrogé par la police et finalement traduit devant la Crown Court d’Oxford le mois dernier. Le vélo Bateman volé, cependant, ne figurait pas sur l’acte d’accusation retenu contre Seagar.

« J’ai supposé à tort que lorsqu’il serait arrêté et condamné, le vélo de Graeme serait inscrit sur l’acte d’accusation et que toutes ces preuves seraient vues. Apparemment non », a-t-elle déclaré.

Un porte-parole de la police de Thames Valley a déclaré à Fox News Digital lorsqu’on l’a interrogé sur l’affaire et sur les inquiétudes de Bateman selon lesquelles le service de police prend « au sérieux tous les rapports de vol de vélo et enquêtera lorsque de tels rapports seront faits ».

« Dans cette affaire, nous avons reçu un rapport faisant état d’un vol sur Campion Way, Witney, vers 13h25 le 17 novembre 2021 », a poursuivi le porte-parole. « A la suite d’une enquête, le rapport a été déposé dans l’attente d’informations complémentaires. Toute personne ayant de plus amples informations doit appeler le 101 ou faire un rapport sur notre site Internet, en citant le numéro de référence 43210520290. »

Le service de police a déclaré qu’il organisait des événements de marquage de sécurité des vélos pour les résidents, ce qui aidait à récupérer les vélos en cas de vol, et proposait des conseils sur son site Web sur la façon d’assurer la sécurité des vélos, selon le porte-parole.

Seagar a été accusé d’avoir utilisé des coupe-boulons pour voler au moins huit vélos à Witney l’année dernière, d’une valeur allant de quelques centaines de dollars à un vélo électrique d’environ 2 500 dollars.

Une victime a déclaré que son vélo avait disparu alors qu’il se trouvait dans un centre de chirurgie générale pour un rendez-vous, et un autre vélo a été volé devant un gymnase à Witney, selon des documents judiciaires.

Seagar a évité la prison lorsqu’il a été condamné le 15 septembre. Au lieu de cela, il a été condamné à deux ans d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans et condamné à suivre une cure de désintoxication et des programmes de « capacités de réflexion », selon SWNS. La peine de Seagar signifie qu’il doit éviter les ennuis juridiques pendant les deux prochaines années, sinon il risque une peine de prison.

« Vous pouvez probablement dire que je suis toujours en colère contre le résultat. Je ne sais pas ce qu’il faudra pour amener la police à prendre au sérieux les délits mineurs. Elle manque de personnel et de financement. Et de nombreux crimes graves sont prioritaires. Mais ces vélos qu’il vole ne sont pas bon marché », a déclaré Bateman à Fox News Digital.

Seagar a nié devant le tribunal qu’il était le coupable des images de sécurité montrant le vol du vélo de Bateman.

L’avocat de Seagar, Peter du Feu, a résumé ainsi l’attitude de Seagar : « on m’a volé mon vélo j’ai des problèmes de mobilité, donc en réalité, je suis assez insensible à l’idée de prendre les vélos des autres. » Un agent de probation qui s’est exprimé devant le tribunal a décrit Seagar comme ayant un « sentiment de droit » et avait « délibérément et effrontément » volé des vélos pour se déplacer à travers la ville.

Du Feu a déclaré que Seagar était « assez bouleversé » par toute cette épreuve et « embarrassé » par les remarques faites au tribunal.

Bateman a déclaré qu’elle économisait actuellement de l’argent pour inscrire son fils dans une auto-école, car elle ne voulait pas « lui acheter un autre vélo juste pour le faire voler aussi ».

« [Bike theft] Cela touche beaucoup de gens qui n’ont pas les moyens de les remplacer. Je ne connais pas la réponse, mais la question demeure : ‘Où est mon vélo, Dave ?' », a déclaré Bateman.