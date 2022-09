Une mère qui a perdu son fils à cause d’un empoisonnement à la drogue s’exprime lors de la journée de sensibilisation à la DAL à Kelowna

Une manifestation émouvante pour la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses au centre-ville de Kelowna a attiré une foule sombre.

L’événement a été organisé par Moms Stop the Harm (MSTH) Kelowna, un groupe de parents qui ont été touchés par l’approvisionnement en drogues toxiques.

Robin Lukash s’est impliquée dans le groupe après la mort de son fils, David, d’un empoisonnement à la drogue.

Elle a dit qu’elle considérait sa mort comme un empoisonnement parce qu’il pensait qu’il prenait de la cocaïne, mais que la substance était mélangée à du fentanyl. Elle a déclaré que sans test, de nombreuses personnes qui consomment des substances illicites ne sont pas convaincues que ce qu’elles ont acheté est ce qu’elles ont reçu.

“(Les gens) devraient pouvoir aller à la pharmacie… et pouvoir obtenir ce dont ils ont besoin.”

Les personnes atteintes de troubles liés à l’utilisation de substances ne sont pas toujours prêtes à demander de l’aide ou à cesser de consommer. Il est important d’avoir des soutiens en place qui sont disponibles chaque fois que les gens sont prêts à demander de l’aide.

Elle plaide pour un approvisionnement sûr prescrit, afin que les gens puissent “arrêter suffisamment la douleur pour pouvoir obtenir de l’aide”.

Lukash a déclaré que des programmes tels que l’approvisionnement sûr couplé à des soutiens sociaux supplémentaires sont une étape importante dans la lutte contre l’approvisionnement en médicaments toxiques.

“Nous devons garder les gens en vie assez longtemps pour qu’ils obtiennent l’aide dont ils ont besoin.”

Elle exhorte les gens à avoir des discussions ouvertes et à partager des histoires sur la façon dont la surdose a eu un impact sur leur vie. Lukash veut sortir le problème de l’obscurité.

“Parlez à vos enfants, parlez à vos amis, ne consommez pas seul, utilisez de la naloxone et faites entendre que c’est un gros problème.”

