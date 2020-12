Une mère qui a laissé son fils de 18 ans mourir de faim, le laissant ressembler à une victime du camp de la mort nazi, dans une maison familiale remplie de nourriture, a été libérée après moins de deux ans derrière les barreaux.

Jordan Burling, 18 ans, ressemblait à la « victime d’un camp de la mort de la Seconde Guerre mondiale » en raison de la malnutrition lorsqu’il est mort au lit à Leeds en 2016.

Sa mère Dawn Cranston, 45 ans, a été emprisonnée pour homicide involontaire coupable pendant quatre ans après une audience à Leeds Crown Court en juillet 2018.

Jordan Burling a été retrouvé pesant 6e, couvert de plaies de lit et portant une couche souillée

Jordan est mort d’une bronchopneumonie aiguë à l’intérieur de la maison des horreurs qui était encombrée – mais pleine de nourriture, avait déclaré un juge à l’époque.

Quand il a finalement été retrouvé, il était couvert de plaies de lit, portait une couche sale et ne pesait que 6e (38 kg).

L’adolescent était si faible et émacié qu’il n’a pas répondu aux traitements des ambulanciers.

Malgré ses souffrances, un juge a déclaré que la famille n’était pas sur la ligne de fil et qu’il y avait en fait trois réfrigérateurs remplis de nourriture dans la maison.

Mais maintenant, sa mère a été libérée après avoir purgé moins de deux ans de prison, rapporte le Sun.

Une source a déclaré: « C’est écœurant qu’après ce dont elle a été reconnue coupable, elle est maintenant de retour dans les rues.

« Elle n’a pas montré une once de remords sur ce qui s’est passé ou sur la façon dont Jordan a fini par mourir. »

La citation du MoJ souligne le fait qu’elle est maintenant sortie de prison.

Elle vit maintenant dans une auberge sous caution dans le nord-ouest de l’Angleterre.

Mais un porte-parole du ministère de la Justice a insisté: « Cette adaptation nous permet de surveiller de près les sortants de prison – ce qui réduit la probabilité qu’ils récidivent.

Avec sa mère, sa grand-mère Denise Cranston, 70 ans, a également été emprisonnée pendant trois ans ainsi que sa sœur Abigail Burling, âgée de 25 ans, pendant 18 mois, car elle a été reconnue coupable d’avoir causé ou permis la mort d’une personne vulnérable.

Le juge M. le juge Spencer avait déclaré aux trois femmes qu’il était « presque incroyable » que M. Burling « aurait dû être autorisé à mourir dans sa propre maison, ici à Leeds, en 2016, au sein de sa famille ».

Il a comparé les images de l’adolescent aux photographies des victimes des camps de la mort nazis.

Le juge avait déclaré: « Il est important de souligner qu’il ne s’agissait pas d’un ménage défavorisé sur le plan matériel, ni qu’aucun d’entre vous n’était insuffisant au point de ne pas pouvoir vivre une vie raisonnablement normale en dehors de la maison.

La mère Dawn (au centre) et la grand-mère Denise (à gauche) ont été reconnues coupables de l’homicide involontaire coupable de Jordan Burling à Leeds Crown Court tandis que sa sœur Abigail Burling (à droite), a été reconnue coupable d’une autre accusation d’avoir causé ou permis la mort d’une personne vulnérable

«Bien que la maison soit pleine de désordre, vous disposiez tous de téléphones portables, d’ordinateurs portables ou de tablettes et de nombreux autres équipements.

«La maison était bien approvisionnée en nourriture. Il y avait trois réfrigérateurs ou congélateurs.

«Par votre grave négligence, une vie humaine précieuse a été perdue inutilement.

Lors d’une perquisition à la maison, la police a également découvert les restes d’un bébé mort gardé dans un sac à dos pendant 14 ans.

Dans une déclaration lue à l’extérieur du tribunal, la famille de son père, Steven, a déclaré qu’il n’était pas au courant du bébé mort jusqu’à ce que la police lui en parle.

Dans le passé, le père de Jordan a déclaré qu’il avait exhorté sa mère à l’emmener chez les médecins. Il a également affirmé qu’il lui était interdit de voir son fils.

Le tribunal avait appris comment Dawn Cranston souffrait de problèmes de santé mentale et avait lutté contre le suicide de son propre père. Sa propre enfance a été qualifiée de «dysfonctionnelle» au tribunal.

Jordan Burling, 18 ans, est décédé au lit à Leeds en 2016

Au cours du procès de cinq semaines, le procureur Nicholas Lumley QC avait décrit l’étendue de la négligence dont les deux proches avaient fait preuve envers l’adolescent, déclarant aux jurés: « Jordan avait été autorisé à se décomposer, à pourrir à mort, par ses proches, à cause de une période d’au moins plusieurs semaines.

L’ambulancier Bridget Shepherd, qui s’est précipité à son aide, a affirmé que l’homme mourant avait l’air « très, très pâle et très émacié » lorsqu’elle a tenté de le soigner pour la première fois le 30 juin 2016, le jour de sa mort.

Elle a ajouté que sa structure osseuse était clairement visible et que sa mère avait affirmé qu’il «n’avait pas mangé depuis quelques semaines».

Une série de témoins a affirmé que la mère du jeune homme de 18 ans « ne semblait pas dérangée » alors que les médecins tentaient de le faire revivre avec la RCR, tandis que Denise Cranston serait restée assise dans un fauteuil à proximité.

Dawn Cranston a même été entendue dire à un opérateur 999 peu de temps avant la mort de M. Burling que son état insensible était une « bénédiction » car cela signifiait qu’elle n’aurait pas à aller travailler ce jour-là.

L’agent de police Ben McNamara, qui est arrivé au domicile de Dawn et Denise Cranston quelques heures à peine après la mort de l’adolescent, a affirmé que la première chose que la mère du défunt lui avait demandé était le coût des funérailles.

Faisant référence au commentaire, il a déclaré: « J’ai été surpris par le manque d’émotion de tout le monde. C’est une chose étrange à dire après qu’il vient de mourir.

Faisant preuve au cours du procès, la mère de M. Burling a affirmé qu’il avait soudainement commencé à perdre du poids en avril 2016, mais avait refusé d’aller chez les médecins après avoir été précédemment refusé pour son arrivée « une minute en retard ».

Pleurant tout au long de son récit des mois qui ont immédiatement précédé son décès, elle a affirmé que l’adolescent « était soudainement arrivé au point où il ne bougerait pas de sa chaise ou quoi que ce soit du genre ».

Elle a ajouté: « Il ne pensait pas qu’il mourrait. Je ne voulais pas qu’il meure.

À la suite des verdicts, Gerry Wareham, du Crown Prosecution Service (CPS) Yorkshire and Humberside, a déclaré que la mort de M. Burling était « l’un des cas les plus choquants » qu’ils aient jamais traités.

Il a ajouté: «Ces femmes avaient un devoir de diligence envers la Jordanie. Cependant, le CPS a montré au tribunal qu’au lieu de cela, ils lui avaient permis de pourrir à mort dans sa propre maison.

« Les mots ne peuvent pas commencer à exprimer l’étendue des terribles souffrances de la Jordanie aux mains des personnes mêmes auxquelles il aurait dû avoir le plus confiance.

La maison encombrée où Jordan Burling a été retrouvé mort. Un juge a déclaré qu’il y avait beaucoup de nourriture dans la maison où le garçon est mort

« Les responsables de ces souffrances ont été reconnus coupables d’avoir causé sa mort. »

Les services sociaux se sont impliqués en 2001, lorsqu’un visiteur de santé a estimé que Dawn et le père de Jordan, Steven Burling, «luttaient» et avaient besoin d’un «soutien parental».

Un rapport d’école primaire a déclaré qu’il y avait une «négligence générale des besoins de base de Jordan», et qu’il manquait de formation à la propreté, avait les dents noires et avait peu de compétences linguistiques.

Il a été retiré de l’école par sa mère quelques trimestres à l’école secondaire à l’âge de 12 ans.

Au cours de l’essai de quatre semaines, M. Lumley a déclaré: « Il n’a plus jamais fréquenté l’école ou l’université, n’a jamais passé d’examen ni obtenu de qualification.

«À partir du moment où Jordan a été retiré de l’école, il est devenu de plus en plus anonyme. L’éducation et les services sociaux ont peu joué un rôle dans sa vie.