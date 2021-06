Une mère qui a grandi dans le conseil scolaire de Mao en Chine AVERTIT que le CRT est le même genre d’endoctrinement communiste – The Right Scoop

Une mère qui a grandi sous Mao en Chine dit au conseil scolaire du comté de Loudoun que former des enfants à devenir des guerriers de la justice sociale, à haïr leur héritage et à diviser les gens en groupes est essentiellement le même type d’endoctrinement qui a conduit la Chine à devenir communiste :

Ce qu’elle a dit:

J’ai été très alarmé par ce qui se passe dans notre école. Vous formez maintenant nos enfants à devenir des guerriers de la justice sociale et à détester notre pays et notre histoire. Ayant grandi dans la Chine de Mao, tout cela semble très familier. Le régime communiste a utilisé la même théorie critique pour diviser les gens. La seule différence est qu’ils ont utilisé des classes au lieu de la race. Pendant la révolution culturelle, j’ai vu à nouveau étudiants et enseignants se retourner les uns contre les autres. Nous changeons les noms des écoles pour qu’ils soient politiquement corrects. On nous a appris à dénoncer notre héritage ; les gardes rouges ont détruit tout ce qui n’est pas communiste. Des statues, des livres et tout le reste. Nous avons également été encouragés à rendre compte les uns des autres, tout comme le programme d’ambassadeurs de l’équité étudiante et le système de signalement des préjugés. C’est bien la version américaine de la révolution culturelle chinoise. La théorie critique de la race a ses racines dans le marxisme culturel ; il ne devrait avoir AUCUNE PLACE dans nos écoles.

Merde, si ça ne ressemble pas exactement à ce qui se passe ici. Qu’il s’agisse de diviser les gens en groupes raciaux, de leur apprendre à haïr leur héritage américain à cause des Blancs et de détruire tout ce qui est associé à notre héritage, comme des statues, des livres conservateurs, etc… c’est comme si le Parti démocrate suivait un modèle flippant.

Le problème est qu’elle dit à un groupe de démocrates qui sont la version américaine des révolutionnaires culturels chinois, et donc son message tombera sans aucun doute dans l’oreille d’un sourd. Mais j’espère que suffisamment de gens entendent et comprennent cela pour pouvoir remplacer ce conseil scolaire socialiste par des gens qui aiment réellement notre pays et sont prêts à le défendre.