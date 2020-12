Une mère de trois enfants qui a été innocentée après avoir eu des relations sexuelles avec un garçon de 14 ans envisage de créer un compte OnlyFans pour tirer profit de sa nouvelle renommée.

Teah Vincent, 32 ans, a admis avoir commencé à avoir des relations sexuelles avec l’adolescente, mais a déclaré qu’elle pensait qu’il avait plus de 16 ans.

Cette semaine, un jury a déclaré la mère du Gloucestershire non coupable après avoir délibéré pendant une heure et quatre minutes seulement.

Aujourd’hui, Vincent, qui a gémi de son «cauchemar de deux ans», envisage de vendre des photos et des vidéos racées sur le site d’abonnement OnlyFans.

Elle a déclaré à ses abonnés sur Instagram: « Je pense créer un compte OnlyFans.

«Les gens me détestent déjà, donc pas grand chose à perdre.

Les célébrités sur le site d’abonnement pour adultes incluent Chloe Madeley et James Haskell, Bella Thorne, Cardi B et les stars de Love Island Arabella Chi et Adam Collard.

Elle a récemment écrit sur Instagram après son verdict de non-culpabilité qu’elle avait fait un « mauvais jugement » et que l’affaire « avait ruiné des vies ».

La mère a déclaré au Sun Online qu’elle était «gênée» par ses actions et le procès qui a suivi.

Elle a déclaré: « Cela a ruiné ma vie. Cela a également anéanti toute chance que j’aurais eue d’une carrière. Je suis trop gêné maintenant pour faire quoi que ce soit.

«Je veux juste mettre toute mon énergie maintenant dans mes enfants et m’occuper d’eux.

Teah, qui dit avoir été maltraitée sur les réseaux sociaux tout au long de l’épreuve, a récemment déclaré qu’elle s’attendait à être évitée aux portes de l’école par d’autres mères – bien qu’elle se soit libérée du tribunal.

Elle a déclaré: « J’ai été innocentée par le tribunal, mais il y aura toujours des gens qui me considèrent comme un délinquant sexuel.

«Je peux voir pourquoi les gens pensent que ce qui s’est passé était mal, mais je n’ai enfreint aucune loi.

Sa mère Helena a déclaré que sa fille avait été dévastée par le procès.

S’exprimant au domicile familial à Gloucester, elle a déclaré que sa fille prenait des antidépresseurs et n’avait pas pu dormir.

Helena a déclaré: « Cette affaire a détruit ma fille et il faudra beaucoup de temps pour s’en remettre.

« Elle craint que les gens la considèrent comme une délinquante sexuelle même si elle a été innocentée par le tribunal. Le jury a mis quelques minutes sur une heure pour rendre son verdict.

«C’est un grand soulagement, mais nous sommes toujours en colère que cela soit arrivé.

Helena a déclaré qu’elle était tellement soulagée du verdict qu’elle a pris une photo de sa fille avec un ami à l’extérieur du tribunal.

À la suite du verdict, Mme Vincent a publié une photo d’elle-même en train de célébrer à l’extérieur du tribunal

« Après ce qu’elle avait vécu et ce que les gens avaient dit, je voulais juste montrer qu’elle était innocente. Le meilleur moyen était de publier une photo d’elle.

Teah a écrit sur la photo publiée sur Facebook; Non coupable. Merci à tous ceux qui se sont tenus derrière moi et qui m’ont cru que c’était les deux années les plus difficiles de ma vie.

Elle a ajouté: « Bienvenue 2021 pour moi et mes enfants. »

Le verdict est intervenu après que des preuves tardives ont émergé lors du procès d’hier concernant la fausse date de naissance que le garçon avait donnée sur son profil Facebook.

Les avocats de la défense avaient déniché la preuve qui avait été examinée par le juge Lawrie avant qu’elle ne soit déclarée recevable et présentée au jury.

Christopher Smyth, poursuivant, a déclaré au jury que « lors de l’audience, de nombreux problèmes ont été soulevés concernant le profil Facebook de la victime qui nécessitaient une enquête ».

Il a montré une image de capture d’écran donnant le profil de la victime présumée et sa date de naissance en 2000 – le faisant paraître beaucoup plus âgé que son âge réel.

Le jeune a été rappelé à la barre des témoins et a expliqué qu’il avait entré la fausse date de naissance après avoir reçu un nouveau téléphone pour son 13e anniversaire.

Le tribunal a appris que le garçon et une amie de 14 ans jouaient au football près de chez elle et Mme Vincent (photo) les a invités à prendre une boisson gazeuse.

Il a dit qu’il avait reçu un téléphone une semaine avant son anniversaire, alors « J’ai mis une fausse date de naissance parce que vous devez avoir 13 ans pour accéder à Facebook. C’était parce que je voulais accéder aux jeux et à d’autres choses tout de suite.

«J’ai choisi 2000 parce que 2001 ou 2003 étaient« désorganisés ». J’ai oublié de le changer en vieillissant. J’ai très peu d’utilisation de Facebook car je l’utilise principalement pour les jeux.

«J’aurais pu attendre six jours avant d’avoir 13 ans pour m’inscrire sur Facebook, mais j’ai choisi d’avoir 16 ans, presque 17 ans, à des fins Facebook.

Pressé de son âge, il a dit à Mme Vincent qu’il était, il a déclaré: « Je ne lui ai certainement pas dit que j’avais 16 ans. »

Lors de sa déposition devant le jury hier, Mme Vincent a déclaré: « Je suis sûr qu’il m’a dit qu’il avait 16 ans et je sentais qu’il avait l’air beaucoup plus âgé. Il ne m’est pas venu à l’esprit qu’il était peut-être mineur.

« Il ne m’a certainement pas dit qu’il était en 9e année, ou qu’il n’avait que 14 ans, avant que nous ayons des relations sexuelles. »

Les procureurs ont allégué que Vincent avait « monté » le garçon et avait commencé à avoir des relations sexuelles avec lui sans en discuter auparavant avec lui

L’avocate de la défense Catherine Flint, dans son dernier discours devant le jury avant leur retraite pour examiner leur verdict, a déclaré: « Vous avez beaucoup entendu parler du comportement de Mme Vincent ce dimanche-là.

« Vous avez peut-être pensé que son comportement était moralement discutable.

Cependant, votre rôle n’est pas de porter des jugements moraux, mais de décider si elle a enfreint la loi.

« Pouvez-vous être sûr qu’il lui a dit qu’elle avait 14 ans avant d’avoir des relations sexuelles ou avait-il menti sur son âge?

«Vous auriez du mal à trouver un jeune adolescent qui ne souhaite pas avoir quelques années de plus.

«Il semble que Mme Vincent ait eu une sorte de fascination pour ce groupe de garçons.

Dans son résumé au jury avant qu’ils ne prennent leur retraite pour examiner leur verdict, le juge Ian Lawrie QC leur a dit: « Les problèmes de l’affaire sont simples. Cela revient à la question de l’âge du garçon.

« La victime était une jeune vierge et elle était beaucoup plus âgée que lui, ayant plus du double de son âge. Mme Vincent a pris les devants sexuellement.

Vincent a admis avoir eu des relations sexuelles avec le garçon le 21 octobre 2018 mais a soutenu qu’elle croyait qu’il avait plus de 16 ans à l’époque

« Mme Vincent a déclaré que le garçon flirtait avec elle avant d’être emmené à l’étage dans sa chambre. Cela peut sembler étirer la crédibilité, car il était naïf sur les questions sexuelles.

« Mme Vincent n’avait jamais rencontré le garçon auparavant, mais avait vu des amis beaucoup plus âgés que lui. Elle a dit qu’elle croyait qu’il était beaucoup plus âgé.

