Une mère post-partum perd 21 kg grâce au jeûne intermittent et aux exercices

Linh, qui travaille actuellement comme interprète financière et professionnelle de la santé, s’est sentie gênée après avoir accouché à cause de son ventre volumineux et gras, qui lui donnait l’impression d’être « enceinte de six mois ». En mars 2023, son poids atteignait 65 kg, alors qu’elle ne mesure que 1,53 mètre.

De plus, Linh souffre de lupus érythémateux systémique depuis 2013, ce qui l’oblige à prendre régulièrement des médicaments, contribuant ainsi à sa mauvaise santé. Elle avait également un indice de graisse viscérale élevé et se sentait souvent fatiguée. De plus, elle souffrait d’essoufflement et retenait de l’eau au visage, même lorsqu’elle n’était pas en surpoids.

Ayant réalisé que son corps était en « mode crise », Linh était déterminée à perdre du poids et à améliorer à la fois son apparence et sa santé.

Le corps volumineux de Linh après l’accouchement. Photo gracieuseté de Linh

Après des recherches approfondies, Linh a découvert la méthode de jeûne intermittent 16:8 en juillet 2023. Elle a commencé à manger uniquement le déjeuner et le dîner, éliminant ainsi le petit-déjeuner.

De plus, elle a mis en œuvre le « régime des poignées », garantissant un apport équilibré de fibres, de protéines, de glucides et de graisses saines dans des proportions scientifiques dans ses repas quotidiens. En conséquence, Linh n’a ressenti ni épuisement ni faim tout au long de son parcours de perte de poids.

Le jeûne intermittent est une approche diététique qui implique un modèle cyclique d’alimentation et de jeûne. Cette méthode laisse au corps suffisamment de temps pour traiter complètement les aliments tout en limitant strictement l’apport calorique. Une forme courante de jeûne intermittent consiste à manger pendant une période de six à huit heures, suivi du jeûne pendant les 16 à 18 heures restantes. Ce processus encourage le corps à passer de l’énergie à base de glucose à l’énergie à base de cétone, ce qui contribue à réduire le stress, à réduire le risque de cancer et d’obésité et à augmenter la durée de vie, selon une étude publiée dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre fin 2021.

Cependant, les experts préviennent que le jeûne intermittent peut toujours entraîner une prise de poids s’il n’est pas géré correctement. Un jeûne prolongé peut amener certaines personnes à manger de façon excessive par la suite. Consommer plus de calories que ce dont le corps a besoin peut entraîner une accumulation de graisse même après un jeûne constant de 12 à 16 heures par jour.

Un jeûne prolongé peut également abaisser le taux de sucre dans le sang, entraînant des symptômes tels que des étourdissements, des étourdissements, des maux de tête et des nausées. Les personnes atteintes de diabète de type 1 et celles qui suivent un traitement contre le diabète sont particulièrement exposées à ces effets indésirables lorsqu’elles suivent ce régime alimentaire.

Les experts recommandent donc aux personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents de consulter un médecin avant de tenter le jeûne intermittent.

Le régime « régime à poignées » a été développé par des experts en nutrition pour fournir une estimation relative de la taille des portions quotidiennes d’une personne. Selon Good Health, il s’agit d’une méthode simple et facile à appliquer pour mesurer la quantité de nutriments ingérés.

Le Dr Nguyen Trong Hung de l’Institut national de nutrition affirme que le « régime des poignées » peut être utilisé pour estimer approximativement la quantité de nourriture contenue dans chaque repas, contribuant ainsi au contrôle du poids. De plus, il est important d’assurer un apport équilibré des quatre groupes de nutriments essentiels : les glucides, les protéines, les graisses, les vitamines et les minéraux.

Linh après avoir réussi à perdre du poids. Photo gracieuseté de Linh

Linh donnait généralement la priorité à la consommation de légumes à feuilles vert foncé tels que les épinards d’eau, les feuilles de patate douce et les membres de la famille des choux, les faisant principalement bouillir ou les utilisant dans des soupes. Elle n’a pas beaucoup restreint la viande mais a coupé le gras pour le rendre moins gras.

De plus, Linh a réduit sa consommation de sucreries, de bubble tea, de restauration rapide et a incorporé des suppléments pour détoxifier et réduire les graisses. Elle a notamment institué une « journée de triche » hebdomadaire régulière, au cours de laquelle elle s’autorise à manger ce qu’elle veut, comme une pause dans le processus de régime, ce qui aide à réduire les fringales et à soulager le stress.

En plus de son régime alimentaire, Linh faisait de l’exercice et suivait des cours de fitness près de chez elle au moins une à deux fois par semaine.

« S’entraîner en classe maximise l’efficacité de mon entraînement et avoir des compagnons me donne une motivation supplémentaire », a déclaré Linh.

Le fitness est aujourd’hui l’une des méthodes d’entraînement en salle de sport les plus populaires. De nombreuses études ont montré que les exercices en salle de sport stimulent la production d’hormones, permettant aux muscles d’absorber la quantité nécessaire d’acides aminés et de devenir plus toniques. Lorsque les séances d’entraînement en salle de sport sont effectuées régulièrement et avec une technique appropriée, le métabolisme du corps fonctionne plus facilement et le nombre de calories brûlées augmente considérablement, ce qui contribue à la perte de poids.

Le poids de Linh est tombé à 44 kg après un an. Son tour de taille est passé de 82 cm à 66 cm, son tour de ventre de 108 cm à 85 cm et sa graisse viscérale a également diminué de manière significative.

Grâce à son propre parcours, Linh a acquis des connaissances précieuses sur les soins de santé familiale. En suivant les méthodes de Linh, sa mère a perdu 7 kg en trois mois et ses indicateurs de prédiabète sont revenus à des niveaux sûrs. Le mari de Linh, après 11 mois de régime alimentaire sain et d’exercice physique, a également perdu 21 kg, avec des améliorations significatives des indicateurs de graisse viscérale et de stéatose hépatique.

Actuellement, Linh continue de maintenir son régime alimentaire et ses activités physiques, même si elle n’est pas trop stricte à ce sujet.

« Chaque semaine, j’ai encore un repas de triche où je me livre à tout ce que j’aime, comme de la viande grillée, de la pizza, du poulet frit, du bubble tea, des gâteaux », a-t-elle déclaré. « Ensuite, je m’adapte après. »

Elle a ajouté que grâce à sa perte de poids réussie, elle est devenue en meilleure santé, plus confiante et plus heureuse.