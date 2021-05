Une mère positive au Covid-19 avec un trouble rare du système immunitaire donne une petite fille en bonne santé dans UP

La King George’s Medical University (KGMU) a réalisé un autre exploit en aidant une femme de 35 ans séropositive à Covid-19, atteinte d’un trouble rare du système immunitaire, à mettre au monde une petite fille en bonne santé.

Le bébé a été mis au monde par chirurgie en césarienne au KGMU.

Les médecins ont dit que les deux, la femme et le bébé, vont bien et ont été libérés.

La femme, Deepika Tiwari, souffrait de «purpura thrombopénique idiopathique» (ITP) dans lequel le système immunitaire du patient détruit les plaquettes, entraînant une hémorragie interne ou cutanée.

Cependant, la gestion et le traitement des médecins du KGMU ont aidé le patient à accoucher en toute sécurité.

«Les larmes ont coulé quand on m’a dit que ma femme avait mis au monde une fille en bonne santé et que les deux étaient stables», a déclaré Shailendra Tiwari, le mari de la femme.

Les médecins ont déclaré que le PTI peut affecter les enfants et les adultes.

Les enfants développent souvent un PTI après une infection virale et se rétablissent généralement complètement sans traitement. Chez les adultes, le PTI est souvent à long terme ou chronique. Il affecte trois personnes dans une population de 1 lakh.

Doyenne, médecin et chef du département d’obstétrique et de gynécologie, le professeur Uma Singh a déclaré: «Deepika Tiwari, enceinte de 38 semaines et six jours, est arrivée à l’hôpital Queen Mary avec une plainte de douleur abdominale le 15 mai où elle a été retrouvée Covid positif. Conformément au protocole, elle a été transférée à l’hôpital Covid du bâtiment du RALC. Les tests ont montré que sa numération plaquettaire était de 18 000 cellules / microlitre et l’ont également confirmée comme patiente du PTI. «

Étant donné que les plaquettes aident le sang à coaguler lorsque leur nombre diminue, le risque de saignement augmente. S’ils tombent en dessous de 10 000 plaquettes par microlitre, il peut devenir difficile d’arrêter l’hémorragie interne même sans blessure.

Par conséquent, l’équipe de gynécologie du KGMU a transfusé quatre unités de plaquettes. En outre, l’immunoglobuline intraveineuse 80 GM d’une valeur d’environ Rs 3 lakh a été administrée gratuitement au patient, a déclaré le Dr Uma Singh.

Le vice-chancelier du KGMU, le lieutenant-général Bipin Puri, a félicité les membres de l’équipe du service de gynécologie pour cet exploit.

