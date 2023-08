Une mère plaide coupable de négligence criminelle envers un enfant après que son fils de 6 ans a utilisé son arme pour tirer sur un enseignant

NEWPORT NEWS, Virginie (AP) – La mère d’un garçon de 6 ans qui a tiré sur son professeur en Virginie a plaidé coupable mardi à une accusation de crime de négligence envers un enfant, sept mois après que son fils a utilisé son arme de poing pour blesser gravement l’éducateur dans une salle de classe remplie d’élèves.

Les procureurs ont accepté d’abandonner une accusation de délit de stockage imprudent d’une arme à feu contre Deja Taylor. Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, les procureurs ont déclaré qu’ils ne demanderaient pas une peine plus longue que les directives de l’État en matière de condamnation, qui prévoient six mois de prison ou de prison.

Le crime est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison. Un juge aura toute latitude lorsqu’il décidera finalement de la durée de la peine de Taylor. Une audience de détermination de la peine est prévue le 27 octobre.

La fusillade de janvier a choqué la nation et bouleversé cette ville de construction navale près de la baie de Chesapeake. L’affaire contre Taylor est l’un des trois efforts juridiques visant à rendre des comptes, y compris le procès de 40 millions de dollars de l’enseignant qui accuse le système scolaire de négligence grave pour ne pas avoir répondu de manière agressive aux multiples avertissements selon lesquels l’enfant avait apporté une arme à l’école ce jour-là.

La police a déclaré que l’élève de première année avait intentionnellement tiré sur l’enseignante Abby Zwerner alors qu’elle était assise à une table de lecture pendant une leçon. Zwerner, qui a été touché à la main et à la poitrine, a passé près de deux semaines à l’hôpital et a subi plusieurs interventions chirurgicales.

Quelques instants après la fusillade, selon les mandats de perquisition déposés dans l’affaire, l’enfant a dit à un spécialiste de la lecture qui l’a retenu : « J’ai abattu ce (juron) mort » et « J’ai eu l’arme de ma mère la nuit dernière ».

La police a déclaré que l’élève avait apporté l’arme à l’école dans son sac à dos, mais on ne savait pas exactement comment l’enfant de 6 ans avait obtenu l’arme.

Lors de l’audience de plaidoyer de Taylor mardi, le procureur Joshua Jenkins a déclaré que le garçon avait déclaré aux autorités qu’il avait obtenu l’arme en grimpant sur un tiroir pour atteindre le haut d’une commode, où l’arme était rangée dans le sac à main de sa mère. Ces détails étaient contenus dans une « stipulation de faits », une liste de faits dont les deux parties conviennent qu’ils sont vrais.

Lorsque la police est arrivée à l’école ce jour-là, elle est entrée dans la salle de classe et a vu le garçon retenu par le spécialiste de la lecture, selon la stipulation du document de faits que Jenkins a lu à haute voix devant le tribunal.

Le garçon a utilisé un blasphème et a dit « J’ai tiré sur mon professeur », avant de se libérer et de frapper le spécialiste de la lecture au visage, indique le document.

L’arme était sur le sol à proximité. « Ma mère avait ça. … Je l’ai volé parce que j’avais besoin de tirer sur mon professeur », a déclaré le garçon, selon le document.

Le document indiquait que le garçon avait été diagnostiqué avec un trouble de défiance. Il avait auparavant pris les clés de voiture de sa mère dans son sac à main, ce qui l’a incitée à mettre ses clés dans un coffre-fort. Mais elle a continué à garder son arme dans son sac à main, indique le document.

La stipulation des faits citait également un rapport des services de protection de l’enfance, qui indiquait que l’enfant avait joué avec une arme à feu chez sa grand-mère l’année dernière.

« Lorsqu’il a été interrogé en référence à cet incident, (le garçon) a déclaré qu’il » voulait visiter un champ de tir « », selon la stipulation des faits.

Après la fusillade à l’école primaire de Richneck, Taylor a déclaré à la police qu’elle croyait que son arme était dans son sac à main, sécurisée par un verrou de gâchette, selon des mandats de perquisition. Elle a dit qu’elle gardait la clé du pistolet sous le matelas de sa chambre. Mais les agents du Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs ont déclaré qu’ils n’avaient jamais trouvé de verrou de gâchette après avoir effectué des recherches, selon des documents de la Cour fédérale. La stipulation des faits indiquait également qu’aucun coffre-fort pour armes à feu ou verrou de gâchette n’avait été trouvé lors des perquisitions effectuées par les autorités.

Vêtue d’une veste en jean et posant sa main gauche contre sa hanche, Taylor n’a pas parlé lors de l’audience de plaidoyer, sauf pour répondre aux questions du juge quant à savoir si elle comprenait la procédure. Elle a parlé doucement et le juge lui a demandé d’élever la voix.

En juin, Taylor a plaidé coupable dans une affaire fédérale distincte mais connexe pour avoir consommé de la marijuana tout en possédant une arme à feu, ce qui est illégal en vertu de la loi américaine.

Taylor a été inculpé en avril par les procureurs de Newport News de crime de négligence envers les enfants et de délit de stockage imprudent d’une arme à feu.

L’avocat de Taylor, James Ellenson, a déclaré à l’époque qu’il y avait des « circonstances atténuantes », notamment ses fausses couches et sa dépression post-partum avant la fusillade. Ellenson a déclaré mardi qu’il aborderait les problèmes de dépression et d’anxiété lors de l’audience de détermination de la peine de Taylor.

Taylor a déclaré à l’émission « Good Morning America » ​​d’ABC en mai qu’elle se sent responsable et s’est excusée auprès de Zwerner.

« C’est mon fils, donc je suis, en tant que parent, évidemment disposé à assumer la responsabilité de lui parce qu’il ne peut pas assumer sa responsabilité », a déclaré Taylor.

Son fils souffre d’un trouble déficitaire de l’attention / hyperactivité et était sous un plan de soins qui comprenait un membre de la famille qui l’accompagnait en classe tous les jours, a déclaré Ellenson.

La semaine du tournage était la première où un parent n’était pas en classe avec lui. Le changement a été apporté parce que le garçon avait commencé à prendre des médicaments et atteignait ses objectifs académiques, a déclaré Taylor.

« Je voudrais vraiment m’excuser », a déclaré Taylor lors de l’émission.

La loi de Virginie sur la négligence criminelle envers les enfants stipule que tout parent, tuteur ou autre personne responsable de la garde d’un enfant « dont l’acte ou l’omission volontaire dans la garde d’un tel enfant était si grossier, gratuit et coupable qu’il montre un mépris téméraire pour la vie humaine » est coupable d’un crime de classe 6.

Ellenson a déclaré devant le tribunal mardi que le garçon était désormais sous la garde de son arrière-grand-père.

Lavoie a rapporté de Richmond, en Virginie.

Ben Finley et Denise Lavoie, The Associated Press