Une mère phacochère s’attaque à un léopard pour sauver la vie d’un nouveau-né

Les mères peuvent faire n’importe quoi pour protéger leurs enfants, parfois même au détriment de leur propre vie. Si vous avez regardé le film à succès KGF, mettant en vedette la superstar de Kannada Yash, vous devez vous souvenir de ce célèbre dialogue du film – “La plus grande guerrière du monde est une mère”. Cela est vrai et s’applique non seulement à l’humanité mais aussi au règne animal.

Et, une vidéo récente prouvant la même chose a attiré beaucoup de regards sur Internet. La vidéo désormais virale montre un phacochère sauvage sauvant son nouveau-né d’un léopard. L’IFS Samrat Gowda a publié la vidéo, qui provenait de la réserve de tigres de Similipal, sur Twitter hier (13 octobre).

“Maman est là pour te protéger… Ne t’inquiète pas”, lit-on dans la légende.

Maman est là pour te protéger… ne t’inquiète pas pic.twitter.com/YpdI4vpgzM — Dr Samrat Gowda IFS (@IfsSamrat) 13 octobre 2022

La séquence de 28 secondes montre un léopard pourchassant un bébé phacochère dans la nature alors que le petit court de toutes ses forces pour se sauver de l’emprise du carnivore affamé. Cependant, il ne faut pas longtemps avant que le léopard domine le porcelet avec sa vitesse et enfonce ses dents dans le cou du bébé phacochère. Cependant, ce qui s’est passé ensuite a conquis le cœur de beaucoup.

Bien que le léopard essaie de fuir la scène avec sa nouvelle proie, l’animal laisse tomber le porcelet de sa bouche brusquement après avoir fait quelques enjambées. Au grand étonnement des utilisateurs des médias sociaux, la mère du bébé phacochère commence à chasser le léopard pour sauver son enfant de l’animal. Le phacochère adulte fait courir le léopard pour sauver sa vie, disparaissant derrière les buissons sous le choc des touristes du safari.

Twitterati a envahi la section des commentaires du tweet pour exprimer leurs réactions à la vidéo. Alors qu’un utilisateur a écrit: “Aucune autre personne ne peut nous aimer plus que notre mère.” Un autre a fait remarquer: “Les instincts maternels gagnent toujours.”

Aucune autre personne ne peut nous aimer plus que notre maman 😇 — Ruhi (@ruhi1119) 13 octobre 2022

L’instinct maternel l’emporte toujours ☺️ — Gaurav (@sachdevagaurav) 13 octobre 2022

Jusqu’à présent, la vidéo a recueilli plus de 46 000 vues et reçu plus de 2 000 likes sur la plateforme de micro-blogging.

