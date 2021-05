Une mère parle de son cancer à son fils dans un post déchirant

La Dre Nadia Chaudhari, une neuroscientifique canadienne, a laissé le cœur brisé aux internautes lorsqu’elle a publié un tweet sincère pour son fils. La Dre Nadia, professeure agrégée à l’Université Concordia, a reçu un diagnostic de cancer de l’ovaire avancé en juin 2020. Elle a été très active sur les médias sociaux pendant tout ce temps et a souvent documenté ses expériences de lutte contre la maladie. Son récent tweet sur l’annonce de la nouvelle de sa maladie à son fils et la façon dont elle perd la bataille contre le cancer est devenu viral.

Nadia est allée sur Twitter et a écrit: «Aujourd’hui, c’est le jour où je dis à mon fils que je meurs d’un cancer.» Elle a continué que sa maladie avait atteint un point où elle devait en parler à son fils. Elle a traversé des troubles émotionnels et a souhaité être courageuse car elle était sur le point d’annoncer la nouvelle à son fils dans l’après-midi. «Laissez-moi hurler de chagrin maintenant pour que je puisse le réconforter», a-t-elle ajouté. Sa note était accompagnée d’une adorable photo avec son fils debout sur un rocher et elle assise derrière elle, tous deux posant pour la caméra.

Aujourd’hui, c’est le jour où je dis à mon fils que je meurs d’un cancer. Il a atteint un point où il doit l’entendre de ma part. Que toutes mes larmes coulent maintenant pour que je puisse être courageuse cet après-midi. Laissez-moi hurler de chagrin maintenant pour que je puisse le réconforter. pic.twitter.com/PDgy8qbTIL– Dre Nadia Chaudhri (@DrNadiaChaudhri) 11 mai 2021

Le message a laissé les internautes débordés et les yeux larmoyants. Les gens ont envoyé leurs prières et leur force à elle et à son fils.

Le post suivant, Nadia a partagé après la douloureuse révélation. Elle a tweeté sa photo séduisante exprimant l’agonie lorsque son fils l’a serrée dans ses bras. Elle a révélé que le moment était déchirant et qu’ils pleuraient beaucoup. «Et puis la guérison a commencé». Elle a écrit que son fils est courageux et brillant et qu’il ira bien. Ses mots «Et je le regarderai grandir où que je sois» étaient atroces alors qu’elle exprimait sa douleur avec des mots. Nadia a admis que c’était le jour le plus difficile de sa vie et a remercié les gens pour leur soutien et leur amour.

Le tweet de Nadia a attiré un immense amour de la part des gens. Son premier message a recueilli environ 514,9k likes, tandis que son dernier tweet a été apprécié par environ 111,1k personnes.

Je vous envoie tellement d’amour Nadia 💙 Je souhaite que toutes les mamans du monde puissent vous prêter un peu de notre force – Dr Nikki Crowley (@nicoleacrowley) 11 mai 2021

J’avais 5 ans quand mes parents ont eu cette conversation avec moi, mon père est mort d’un cancer quelques mois plus tard. Je ne me souviens pas de la conversation – juste des larmes et à quel point je les aimais. En tant que mère maintenant, je ne peux pas imaginer la force nécessaire pour cette conversation. Je vous tiens à cœur. – Dr Michelle Failla, PhD 😷 (@faillaphd) 11 mai 2021

Ce moment que vous avez décrit, mais bref en paroles, m’a vraiment touché. Cela m’a fait réfléchir. Une longue pause dans un monde plein de mouvement. – Aaron the End o ‘Semester Bot (@algorhetor) 11 mai 2021

Vous êtes très courageux et une personne facile à aimer, – bill day (@ billday55) 12 mai 2021

Nadia a été submergée par la réponse qu’elle a reçue et a lancé une collecte de fonds pour soutenir les universitaires sous-représentés dans son domaine. Profitant de l’occasion, elle a exhorté les gens à l’aider à atteindre son objectif de collecte de fonds.

Mots-clés: femme luttant contre le cancer, tweet de femme pour son fils, publication virale, Dr Nadia Chaudhari, publication Twitter

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici