Une mère ontarienne exauce le dernier souhait de son fils décédé de terminer ses études à sa place

Le courant24:27Cette mère ontarienne a obtenu son diplôme à la place de son fils décédé et d’autres histoires de fin d’études

Peu de temps avant que Ben Algar ne meure d’un cancer en 2021, il avait une demande pour sa mère : terminer le programme de menuiserie auquel il s’était inscrit au Durham College à Oshawa, en Ontario.

« Il savait juste que j’avais besoin de concentration, alors je n’allais pas dire non », a déclaré Danita Algar. Le courantest Matt Galloway. « Il ne nous a pas demandé grand-chose, alors oui, j’ai juste décidé que je devais le faire. »

Le 15 juin, Algar a réalisé son vœu. Elle a accepté le diplôme du directeur de l’école et l’a dédié à son défunt fils.

Algar a parlé à Galloway de l’obtention du diplôme et des obstacles qu’elle a surmontés pour y arriver. Voici une partie de leur conversation.

Comment vous êtes-vous retrouvé dans ce programme de menuiserie?

[Ben] a été inscrit pour commencer en 2019. Il est tombé malade en octobre, juste après avoir commencé en septembre, et on lui a diagnostiqué un cancer. Nous étions en contact avec le collège, et à ce moment-là, ils l’ont reporté d’un an pour qu’il puisse finir ses traitements.

Malheureusement, ses traitements n’ont pas réussi et juste avant son décès — il est décédé en juillet — c’est à la mi-juin, le jour de la fête des pères, que son instructeur est venu du collège et… il a dit à Ben : « Je prie pour un miracle pour vous et je veux voir tomber un Algar au premier rang. »

Après cette conversation, Ben a dit: « Eh bien, j’espère aussi un miracle. Mais s’il n’arrive pas, je vais envoyer ma mère à ma place. »

Une semaine après le décès de Ben, le collège m’a appelé et ils m’ont dit que tout était arrangé. Ils avaient occupé la place de Ben pour que je puisse commencer.

Il a l’air d’un tout jeune homme.

il est un jeune homme formidable. Je pense que tout le monde aime dire cela à propos de ses enfants, mais je pense souvent maintenant à quel point il était avant-gardiste, car je ne sais pas ce que j’aurais fait si je n’avais pas eu de concentration.

Le Durham College m’a beaucoup soutenu. Ils étaient là pour moi à chaque étape du chemin, m’encourageant, reconnaissant les jours qui étaient peut-être un peu plus difficiles. Alors il m’a mis au bon endroit.

Un moment émouvant pour nous tous à @durhamcollege – Félicitations à Danita Algar, #Classof2023 – un si bel hommage à la mémoire de Ben https://t.co/8EWHPDNXyG —@barry_d_waite

Pourquoi voulait-il se lancer dans la menuiserie ?

Lors de sa première année à ce collège, l’année précédant son inscription au programme de menuiserie, il avait suivi les fondamentaux du métier.

Au lycée, il a apprécié certains cours de technologie et construit les projets qu’ils y ont réalisés. Et puis en poursuivant cela dans le programme des fondamentaux du commerce, il a abordé de nombreux traits différents qui sont disponibles, et il a opté pour la menuiserie.

Une des choses qu’il aurait aimé faire quand il aurait fini était de voyager avec nous au Nouveau-Brunswick. Nous avons une propriété là-bas et il allait nous aider à construire notre maison de retraite.

Vous avez dit que cela vous avait sauvé la vie à certains égards.

Je ne sais pas comment les choses se seraient passées si je n’avais pas été à l’école.

Vous savez, il y a des jours où vous ne voulez pas sortir du lit et il y a des jours où vous êtes en colère, blessé et bouleversé que votre enfant ne le fasse pas et que vous continuiez.

Je pense juste que si je ne l’avais pas eu, je ne sais pas comment j’aurais pu m’en sortir.

Quand vous étiez dans cette classe… y a-t-il eu des jours où vous avez douté de ce que vous faisiez et pourquoi vous étiez là ?

Bien sûr, dès la première semaine.

Je venais d’être une mère au foyer qui n’avait jamais participé à un appel Zoom, et tout à coup, je suis jetée dans des cours en ligne et une terminologie de choses avec lesquelles je n’étais pas vraiment familière.

Je voulais être dans cette position de tête et pouvoir dire à Ben : « Je lui ai donné tout ce que j’avais. » -Danita Algar

La première semaine, je me souviens que ma fille était à l’université, et je l’ai appelée et je lui ai dit, je ne sais pas ce que je fais. Je pleurais. J’étais tellement stressé… et elle m’en a parlé.

Mais il y avait aussi des jours qui étaient dans le magasin… juste de petites choses qui arrivaient que je pensais que Ben devrait être là, Ben devrait faire ça. Les cours de mathématiques, par exemple. Il était vraiment fort en maths et certains des premiers jours des cours de maths, j’ai juste tout remis en question et j’ai pensé, « Je n’ai rien à faire ici. »

L’autre chose était d’essayer de suivre le rythme des jeunes. J’étais déterminé à ne pas montrer mon âge dans toute son ampleur. Mais ils m’ont accepté dans leur groupe et cela a rendu les choses un peu plus faciles.

Donc, vous y apparteniez certainement et vous avez certainement compris les choses parce qu’à la fin de cela, vous avez obtenu votre diplôme en tête de la classe.

Au début, j’ai eu un peu de mal avec l’apprentissage en ligne et le retour en mode scolaire. Mais c’est devenu plus familier et je pense qu’à mi-parcours du premier trimestre de la première année, j’ai dit : « Je peux vraiment faire ça et j’ai une affinité pour ça. J’ai un intérêt pour ça. »

En deuxième année, sachant que j’avais frôlé le sommet cette année-là, j’ai mis tout en œuvre pour vraiment bien faire. Je voulais être dans cette première position et pouvoir dire à Ben : « Je lui ai donné tout ce que j’avais. »

REGARDER: Le moment où Danita Algar a accepté son diplôme

#TheMoment une mère ontarienne a obtenu son diplôme à la place de son fils décédé Danita Algar a perdu son fils d’un cancer en 2021. L’une de ses dernières demandes était que sa mère prenne sa place dans le programme de menuiserie du Durham College. Hier, Algar a traversé la scène en tant que meilleure élève du programme, embrassant son diplôme et pointant le ciel dans un moment d’émotion.

Quand vous avez traversé cette scène à la remise des diplômes et qu’ils vous ont remis ce diplôme, qu’avez-vous fait ?

Je pense avoir d’abord remercié le directeur de l’école qui me l’a donné. Je lui ai donné un baiser et je l’ai soulevé vers Ben, et j’ai continué à travers la scène.

C’était un moment doux-amer… Je veux dire, je suis entouré de milliers, voire de centaines d’autres étudiants qui ont également travaillé dur pour cela et sont arrivés à ce point.

Donc j’essayais d’être conscient que je ne suis qu’une de ces autres personnes, tout en essayant de comprendre que j’ai fait ça pour toi, Ben, et j’espère que tu es fier.

Qu’allez-vous faire avec les compétences que vous avez acquises maintenant ? Je veux dire, la propriété au Nouveau-Brunswick se profile, n’est-ce pas? Tu vas construire quelque chose là-bas ?

Je suis allé à la propriété plus tôt, une fois l’école terminée. Je suis descendu et j’ai nettoyé quelques [of the] zone.

Une autre chose que Ben avait demandé était que nous dégageions une petite place sur la propriété pour lui. Il avait voulu pouvoir s’y installer également et travailler à partir de là.

Nous avons donc commencé le début d’un jardin commémoratif, et je retourne plus tard cet été pour construire un petit bunkie qui sera la place de Ben.