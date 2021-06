Une mère nue jette une fille nouveau-née et un garçon de 2 ans par la fenêtre du deuxième étage avant de sauter

Une mère de BROOKLYN a jeté son nouveau-né et son tout-petit par la fenêtre du deuxième étage de son appartement avant de sauter elle-même, a déclaré la police.

Le nouveau-né est dans un état critique. Tous les trois étaient nus lorsqu’ils sont sortis par la fenêtre.

La femme et ses deux enfants étaient tous nus lorsqu’ils sont sortis par la fenêtre Crédit : Peter Gerber

Les enfants ont été jetés par la fenêtre arrière de la maison dans la cour Crédit : Peter Gerber

La femme non identifiée a jeté son bébé de 4 semaines et son bambin de 2 ans par la fenêtre arrière au deuxième étage du 178 Rockaway Parkway. Puis, elle les a suivis.

La police a déclaré que l’incident s’était produit vers 11 h 20 près de Kings Highway à Brownsville, rapporte le New York Post. Les enfants ont atterri dans une cour derrière le bâtiment.

Le nouveau-né était dans un état critique et a été transporté à l’hôpital Maimonides.

La femme et l’enfant se sont rendus à l’hôpital Brookdale avec des blessures non critiques.

L’incident s’est produit vers 11h20 près de Kings Highway Crédit : Peter Gerber

Le nouveau-né est dans un état critique Crédit : Peter Gerber

Le voisin Carl Chin, 41 ans, a déclaré avoir été témoin de l’incident depuis son domicile sur E. 96th Street. Il entendit le bruit sourd alors que le bébé touchait le sol.

Chin a dit qu’il avait vu les enfants par terre et la femme « s’apprêtant à sauter… alors j’appelle le 911… Puis quand elle a atterri sur le sol, elle n’a pas perdu connaissance, elle était toujours consciente, elle a saisi les deux enfants et a commencé à les blesser davantage.

Puis, il a vu la mère frapper la tête du nouveau-né sur le sol en béton, alors il a sauté par-dessus la clôture et a couru pour sauver le bébé.

« Elle avait le bébé dans sa prise, et j’ai dû retirer le bébé de sa prise et le tenir jusqu’à ce que la police et les ambulanciers arrivent », a déclaré Chin.

Un voisin a vu la femme se cogner la tête de son bébé sur le béton Crédit : Peter Gerber

Le voisin a dit que c’était un moment terrifiant.

« Je n’ai jamais rien vu de tel auparavant. J’ai moi-même des enfants, donc voir une mère faire quelque chose comme ça a été traumatisant, je suppose. Cela va rester dans ma tête pendant longtemps », a-t-il déclaré.

« Alors qu’elle essayait de faire du mal à ses enfants et que je les sortais de son emprise, elle m’a en quelque sorte remercié et m’a dit de prendre soin d’eux. Ensuite, elle a commencé à parler de la façon dont elle était fatiguée d’être seule », a poursuivi Chin.