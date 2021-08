Une mère non vaccinée avec COVID accouche, puis passe sous ventilateur à SC

Cierra Chubb a donné naissance à un fils en bonne santé le 26 juillet, quelques jours après avoir été testée positive pour COVID-19.

La mère de trois enfants est maintenant dans un coma artificiel et se bat à nouveau pour tenir son nouveau-né.

« J’ai l’impression que je vais me réveiller, me retourner et lui dire que vous ne croirez pas au rêve que j’ai fait la nuit dernière », a déclaré Jamal Chubb, le mari de Cierra, à USA TODAY. « Mais en réalité, ce dont j’ai le plus besoin maintenant, c’est d’un peu d’espoir et de prière. »

Le 12 juillet, leur fille aînée est rentrée d’un camp sportif avec un mal de tête, de la toux et de la fièvre. Pour réconforter sa fille, Cierra s’est couchée avec elle. Deux jours plus tard, Cierra a commencé à présenter des symptômes similaires et a ensuite été testé positif pour COVID-19.

Le 24 juillet, jour du 33e anniversaire de Cierra, Jamal a déclaré qu’elle avait une respiration laborieuse et lourde. Il l’a conduite à un hôpital de Columbia, en Caroline du Sud. Deux jours plus tard, la mère et le bébé à naître éprouvaient de la détresse et des difficultés respiratoires. Ainsi, Cierra a accouché via une césarienne d’urgence à 33 semaines, a déclaré Jamal.

« C’était la première fois de notre mariage que je n’étais pas dans la pièce quand elle a accouché. Je n’ai trouvé personne pour garder nos enfants », a déclaré Jamal. « Cela en soi était si difficile. »

Baby Miles est né en bonne santé à 5 livres, sans COVID et est à la maison. Cependant, la santé de Cierra s’est détériorée et elle a été placée dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital. Jamal n’a pu passer qu’un jour et demi à l’hôpital avec Cierra et Miles.

Quelques jours après l’accouchement, les médecins ont dit à Jamal que la respiration de Cierra avait considérablement diminué et qu’elle serait placée sous ventilateur.

« Je reçois un appel téléphonique de l’hôpital me demandant les dernières volontés de Cierra. Cinq heures plus tard, ils disent que je ne pense pas qu’elle passera la nuit », a déclaré Jamal.

Heureusement, elle a survécu cette nuit-là.

À ce jour, Cierra reste dans un coma artificiel et ses médecins espèrent qu’elle sera bientôt sevrée du ventilateur, a déclaré Jamal. Il attribue à ses antécédents militaires dans la Marine le maintien de sa santé mentale alors qu’il se réveille chaque matin sans sa femme depuis 12 ans.

Jamal a déclaré qu’il se concentrait sur sa mission – prendre soin de ses enfants et prier pour Cierra.

Réticence au vaccin COVID-19 chez les femmes enceintes

Jamal a déclaré qu’il espérait que l’histoire de Cierra mettrait en lumière l’importance des vaccinations contre le COVID-19. Alors que Jamal est complètement vacciné, Cierra ne l’était pas avant d’accoucher. Son plan était de recevoir le vaccin COVID-19 après avoir eu Miles.

Cierra a refusé de se faire vacciner par souci pour la santé de l’enfant à naître. Malgré son état actuel, Jamal maintient sa décision mais exhorte tous les autres Américains à se faire vacciner s’ils le peuvent.

« Bien que seulement peut-être 2% des personnes meurent de COVID-19, ces 2% représentent toujours 100% du monde de quelqu’un », a déclaré Jamal. « Alors pesez les risques lorsque vous pensez à vous faire vacciner. »

Jeudi, le taux de mortalité par COVID aux États-Unis était de 1,7%, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Le Dr Ebony Carter, médecin en médecine maternelle et fœtale, a déclaré que la plupart des femmes enceintes sont nerveuses à l’idée de faire quoi que ce soit qui puisse nuire à leur bébé, y compris de se faire vacciner.

Carter a déclaré que la majorité de ses patients pensent que les risques potentiels associés au vaccin COVID-19 sont supérieurs au risque de la maladie elle-même.

« L’inquiétude est compréhensible, mais après la deuxième dose du vaccin, vous pouvez ressentir de la fièvre et des symptômes bénins. Mais si vous n’êtes pas vacciné et que vous contractez COVID-19, en particulier cette variante delta, vous pourriez vous retrouver intubé « , qui travaille au Washington University Physicians et au Barnes-Jewish Center for Outpatient Health, a déclaré à USA TODAY.

Depuis décembre, Carter a déclaré que plus de 50 000 patientes enceintes avaient été vaccinées et qu’aucune n’avait signalé un risque accru d’accouchement prématuré, de fausse couche ou de risques pour la santé. Elle a également déclaré que le système immunitaire des mères enceintes est abaissé, ce qui augmente leur risque d’hospitalisation si elles contractent COVID-19.

Le risque de décès et d’intubation est « triplé » pour les femmes enceintes, a déclaré Carter.

Elle exhorte tous les patients, y compris les femmes enceintes, à recevoir le vaccin COVID-19 afin de prévenir les maladies graves.

« Je suis généralement plus équilibré avec mes conseils médicaux, mais avec tout ce que j’ai vu à l’hôpital et avec les patients pendant la pandémie, je ressens un sentiment d’urgence de dire aux gens de se faire vacciner », a déclaré Carter.

La patiente de Carter, Larhonda Rhodes, est venue à son rendez-vous de jeudi catégoriquement qu’elle ne recevrait pas le vaccin COVID-19. Rhodes, qui est enceinte de 28 semaines, a déclaré qu’elle hésitait à mettre quoi que ce soit dans son corps qui pourrait affecter son bébé.

Elle a dit qu’elle avait entendu diverses informations sur les risques associés au vaccin, qui ont été principalement combattus une fois qu’elle a parlé à Carter.

« Entendre les informations du Dr Carter m’a donné une vision différente du vaccin, car l’obtenir pourrait en fait être le mieux pour mon bébé à la fin », a déclaré Rhodes à USA TODAY.

Une nouvelle communauté

Depuis que Cierra a été admis à l’USI, Jamal a documenté le parcours de sa famille sur les réseaux sociaux et TikTok. La famille et les amis voulaient des mises à jour sur l’état de Cierra, et Jamal a dit qu’il était plus facile de faire des vidéos. Ses Tiktoks sont depuis devenus un grand groupe de soutien pour la famille Chubb.

Ses vidéos ont reçu des milliers de likes, de commentaires et de soutien alors que les gens soutiennent le rétablissement de Cierra. Presque chaque jour, Jamal crée une vidéo comprenant une mise à jour sur Cierra, bébé Miles et son propre état mental. Jamal a déclaré que TikTok lui avait donné un moyen d’exprimer ses émotions et de trouver une communauté quand il en avait le plus besoin.

Un GoFundMe créé pour la famille a reçu plus de 76,00 dollars et le support Internet a redonné espoir dans la vie de Jamal, a-t-il déclaré. Il a demandé à tous ses disciples et à ceux qui ont lu leur histoire de prier et de penser au rétablissement de Cierra.

« Je n’ai pas l’impression de le faire nécessairement seul. J’ai l’impression que les gens sont investis dans ce qui se passe », a déclaré Jamal. « C’est ce dont j’ai besoin plus que tout en ce moment, c’est d’espoir et de foi jusqu’à ce qu’elle soit à la maison. »

