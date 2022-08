Une mère noire intente une action en justice contre une école de Los Angeles pour la cueillette du coton

F***ery est en cours dans les salles de classe de nos jours et si vous n’êtes pas vigilant, ces biscuits à la soupe auront vos enfants enchaînés en les appelant “massah” sous couvert d’éducation.

Un rapport récent dans le LATimes raconte un procès qu’une mère noire nommée Rashunda Pitts a intenté après que sa fille de 14 ans ait été soumise à un projet très insensible et inutile. Pitts dit qu’en déposant sa fille “SW” à l’école un jour, elle a remarqué qu’un champ de coton avait été construit devant le bâtiment. Inquiète, elle a demandé à parler au directeur de l’école, Amy Diaz, mais a fini par parler au directeur adjoint Brian Wisniewski. Wisniewski a dit à Pitts que les enfants lisaient L’Autobiographie de Frederick Douglass et que le “jardin” a été érigé pour donner aux enfants un aperçu de la vie des esclaves. Droit.

Voici où ça devient louche.

Pitts a été informé que le champ de coton serait supprimé, mais lorsque le district scolaire unifié de Los Angeles a publié une déclaration publique traitant de la controverse, il a déclaré ce qui suit :

“S’occuper du jardin où poussent une variété de fruits, de légumes et d’autres plantes est une tradition à l’échelle de l’école qui est en place depuis des années et n’a jamais été utilisée comme un outil pour reconstituer des événements historiques”, selon le communiqué. “Lorsque les administrateurs de l’école ont pris conscience de l’inquiétude d’un parent concernant le cotonnier, ils ont immédiatement réagi en retirant la plante.”

Ce dernier élément à propos de “… n’a jamais été utilisé comme outil pour reconstituer des événements historiques” contredit directement ce que lui a dit Wisniewski, à savoir que le but était de recréer l’esclavage. Ça ne peut pas être à la fois “Oochie Wally” et “One Mic”, les amis. En conséquence, le procès prétend que “SW” a souffert de détresse émotionnelle et qu’une restitution doit être faite.

J’espère qu’ils auront tout.

Pitts a appris que