Une mère noire de Floride tuée par un voisin blanc se souvient de sa foi et de son dévouement envers 4 enfants

OCALA, Floride (AP) – Des dirigeants et des ministres des droits civiques ont demandé justice lors d’un service commémoratif pour une mère noire qui a été tuée par balle devant son fils de 9 ans par un voisin blanc tirant à travers la porte de sa maison du centre de la Floride .

On se souvient d’Ajike Owens lundi pour sa foi profonde et son dévouement envers ses enfants.

Au cours d’un service de trois heures dans une église d’Ocala, en Floride, le révérend Al Sharpton, l’avocat des droits civiques Ben Crump et d’autres ont lié la mort d’Owens aux meurtres d’autres Noirs américains ces dernières années, comme Trayvon Martin par une montre de quartier. volontaire en Floride et George Floyd aux mains des policiers de Minneapolis.

« Vous ne pouvez pas tuer nos proches, juste à cause de la couleur de leur peau, juste parce qu’ils vivaient alors qu’ils étaient noirs », a déclaré Crump. « Nous ne pouvons pas les laisser tuer nos proches pour avoir simplement frappé à une porte, pour avoir aimé leurs enfants, alors que Black. »

Owens, une mère de quatre enfants âgée de 35 ans, surnommée « AJ », a été tuée le 2 juin à Ocala, à environ 133 kilomètres au nord d’Orlando. Sa voisine, Susan Louise Lorincz, 58 ans, a été accusée du crime au premier degré d’homicide involontaire avec une arme à feu, ainsi que de négligence coupable, coups et blessures et de deux chefs de voies de fait.

Des voisins ont déclaré que Lorincz appelait fréquemment les enfants du quartier qui jouaient devant sa maison avec des insultes raciales et les contrariaient, et c’est ce qui s’est passé il y a 10 jours lorsqu’elle a crié sur les enfants d’Owens alors qu’ils jouaient à proximité et ont lancé une paire de patins qui ont frappé l’un d’eux, selon le bureau du shérif du comté de Marion.

Lorincz a déclaré aux enquêteurs qu’elle avait agi en état de légitime défense et qu’Owens avait essayé de défoncer sa porte avant que Lorincz ne tire avec l’arme. Mais le shérif Billy Woods a déclaré la semaine dernière que l’enquête, qui comprenait des déclarations de témoins oculaires, avait établi que les actions de Lorincz n’étaient pas justifiables en vertu de la loi de Floride. Avant l’arrestation de Lorincz, le shérif avait déclaré qu’en raison de la loi « Tenez bon », il ne pouvait procéder à une arrestation que s’il pouvait prouver que le tireur n’avait pas agi en état de légitime défense.

Tenez bon et les cas de «doctrine du château» – qui permettent aux résidents de se défendre soit par la loi, soit par un précédent judiciaire lorsqu’ils sont menacés – ont suscité l’indignation au milieu d’une série de fusillades à travers le pays.

« Nous allons tenir bon pour l’humanité d’AJ », a déclaré Crump. « Nous allons défendre notre position pour que justice soit rendue à AJ. »

Crump et Sharpton ont tous deux exhorté les enfants d’Owens à ne pas se blâmer en aucune façon pour ce qui s’est passé.

« Votre mère a choisi de se mettre en danger pour vous », a déclaré Sharpton. « C’est ce que font les mères. C’est pourquoi nous célébrons ta mère.

Sharpton a critiqué les dirigeants politiques républicains de Floride pour avoir peu parlé de l’affaire.

Sharpton, ancien candidat à l’investiture présidentielle démocrate de 2004, visait particulièrement le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a récemment lancé sa propre campagne pour l’investiture présidentielle du GOP de 2024. DeSantis s’est fait le champion de l’envoi d’immigrants du Texas vers des États à tendance démocrate et a signé une série de lois anti-LGBTQ + qui ont incité le groupe de défense des droits des homosexuels le plus important aux États-Unis et d’autres organisations de défense des droits civiques à émettre des avertissements selon lesquels le Sunshine State pourrait ne plus être en sécurité.

«Vous êtes indigné que des migrants viennent au Texas. Vous êtes indigné par ceux qui ont un style de vie différent », a déclaré Sharpton. « Mais j’ai vérifié mon Google, je ne peux pas le savoir : DeSantis a-t-il une laryngite ? »

Sur une chaire ornée de fleurs roses et lavande, parents et amis ont décrit Owens comme une femme de foi profonde, qui s’assurait que ses enfants soient baptisés, et elle allait régulièrement à l’église, entraînant parfois un parent peu disposé.

La mère d’Owens, Pamela Dias, a déclaré qu’elle allait maintenant élever ses quatre jeunes petits-enfants, âgés de 3 à 12 ans. Des ministres locaux leur ont promis des bourses d’études dans des collèges historiquement noirs de Floride pendant le service commémoratif.

« S’il vous plaît, ne laissez pas la mort de notre petite fille être vaine », a déclaré Dias. « Un changement doit venir. »

