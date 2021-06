Une mère musulmane a averti que « l’islam politique » s’était « joint à la gauche radicale pour détourner nos écoles » après que les diplômés eurent été invités à se souvenir du « djihad ».

Asra Nomani a déclaré qu’un discours d’Abrar Omeish est » révélateur de cette radicalisation qui se produit au sein des commissions scolaires, des districts scolaires et des écoles à travers le pays » et devrait être un » signal d’alarme « .

Asra Nomani, sur la photo, dit que l’orateur qui a dit à la classe de se souvenir du « jihad » est un « réveil » et que « l’islam politique a rejoint la gauche radicale » Crédit : Fox News

Omeish, membre du conseil scolaire du comté de Fairfax en Virginie, s’est adressé aux élèves le 7 juin, leur disant qu’ils entraient dans un monde régi par la «suprématie blanche» Crédit : Fox News

Nomani a déclaré mardi à Fox News: « C’est quelque chose dont les parents du comté de Fairfax, en Virginie, sont très alarmés … c’est un signal d’alarme pour tout le monde à travers le pays qu’ils doivent être vigilants dans nos districts scolaires. »

L’ancien chroniqueur du Wall Street Journal a qualifié le discours d’Omeish aux étudiants de la Justice High School de « vraiment déprimant ».

Elle a ajouté : « Omeish, je la connais très bien, je suis aussi musulmane.

« Son père et les anciens de la communauté qui l’ont amenée au pouvoir font partie de ce réseau d’islam politique en Amérique qui s’est uni à l’extrême gauche afin de créer un cheval de Troie pour détourner fondamentalement nos écoles avec leur idéologie radicale. »

Le parent Gary Aiken a déclaré: « Je pense qu’il est important que vos téléspectateurs sachent que les commentaires d’Abrar Omeish ici sont des commentaires incendiaires, ne sont pas le premier exemple de rhétorique de division et antisémite.

Aiken affirme qu’Omeish avait déjà partagé des messages antisémites.

« Et cela a provoqué une énorme indignation parmi plus de 250 000 Juifs américains ici en Virginie du Nord et cela a suscité l’indignation dans toutes les lignes politiques et il y a eu des appels pour qu’elle s’excuse.

« Elle ne s’est pas excusée. Elle a doublé », a-t-il ajouté.

Omeish a déclaré aux étudiants en anglais : « Le monde voit la distinction, le diplôme le fruit de toutes vos années, mais se souvient de votre combat. »

Mais lorsqu’elle a répété le discours en arabe, elle a averti les élèves de se souvenir du mot « Jihad » – qui signifie guerre sainte en Islam. C’est aussi une croisade pour un principe.

Omeish a averti la classe qu’elle entrait dans un monde gouverné par « la suprématie blanche et le capitalisme », rapporte MailOnline.

Dans son discours, elle a déclaré aux étudiants : « Nous luttons contre la cupidité humaine, le racisme, les versions extrêmes de l’individualisme et du capitalisme, la suprématie blanche, les écarts de richesse croissants, la maladie, le changement climatique, l’extrême pauvreté au milieu du luxe et du gaspillage juste à côté et la liste est longue.

« Le monde peut essayer de vous faire taire en décidant pour vous ce qui est cool, ce qui est bizarre, ce qui est ou n’est pas objectif.

« Cela peut essayer de vous convaincre que ce qui vous est cher est trop différent pour être accepté. Mais qui doit décider.

« Vous entrez dans un monde qui sera inconfortable lorsque vous chercherez à causer de bons problèmes. Et cela peut chercher à vous intimider ou à vous faire penser que la vérité est controversée. »

Le membre du conseil scolaire a déclaré aux élèves qu’ils entraient dans un monde régi par la «suprématie blanche» Crédit : Twitter/Abrar Omeish

Omeish a été élu au conseil scolaire en novembre 2019 à l’âge de 24 ans.

Mais, elle a fait face à des appels à la démission du comité républicain du comté de Fairfax après avoir publié un tweet attaquant Israël.

Le mois dernier, elle a déclaré : « Ça me fait mal au cœur de célébrer alors qu’Israël tue des Palestiniens et profane la Terre Sainte en ce moment. »

Omeish, qui a été la première femme musulmane à être élue au conseil scolaire, a estimé qu’elle devait dénoncer la violence, rapporte Reston Now.

Elle a déclaré à l’époque: « Étant la seule voix musulmane, j’ai ressenti une pression énorme et ce n’est pas comme si je n’avais pas prévu de réaction. »

Le président du comité a appelé Omeish à démissionner et a soutenu une campagne menée par les parents pour la rappeler.

Melanie Meren a déclaré qu’elle était « consternée » et « consternée » alors qu’elle qualifiait les remarques d’Omeish d' »aliénantes » pour la communauté.

La membre du conseil scolaire a allégué qu’elle avait été victime de «violences policières» en mars 2019 après avoir été arrêtée par des flics pour avoir tourné à droite au feu rouge.

Elle a affirmé qu’elle avait été traînée et aspergée de poivre de sa voiture et forcée de retirer son foulard, rapporte le Washington Post.

Omeish a été appelé à démissionner après avoir publié un tweet attaquant Israël lors du récent conflit Israël-Gaza Crédit : Twitter/Abrar Omeish

En 2017, le conseil scolaire de Fairfax a voté pour changer le nom de l’école secondaire de JEB Stuart High School à Justice High School.

Jeb Stuart, de Virginie, était un ancien général de l’armée des États confédérés pendant la guerre de Sécession.

Stuart est mort pendant la bataille de Chancellorsville en 1864.

Une pétition sur Change.Org pour changer le nom de l’école a atteint près de 40 000 signatures.

Plus de 70 pour cent des étudiants de l’école sont d’origine hispanique, noire, asiatique ou multiraciale, selon le Washington Post.

Les membres du conseil ont voté à 7 contre 2 pour changer le nom.

Un porte-parole du conseil scolaire du comté de Fairfax a déclaré au Sun: « Les membres individuels du conseil scolaire ont le droit du premier amendement de partager leurs opinions personnelles lors de tout événement public auquel ils sont invités à prendre la parole.

« Leurs opinions personnelles ne reflètent ni ne représentent les vues du conseil scolaire du comté de Fairfax ou de la division scolaire. »