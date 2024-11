Une mère mi’kmaq pourrait perdre la garde de 3 enfants handicapés après que le gouvernement fédéral a menacé de réduire le financement

Une mère mi’kmaq de Nouvelle-Écosse, qui a déjà été prise en charge, craint de perdre la garde de ses trois enfants handicapés parce que le gouvernement fédéral ne veut plus payer pour leurs services essentiels.

Mary Isaac, une mère célibataire vivant à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, a été informée par Services aux Autochtones Canada (SAC) qu’elle serait privée jeudi du financement fédéral pour les services de soutien à domicile et de transport de ses enfants 24 heures sur 24.

« Je me sens perdu », a déclaré Isaac à CBC News à l’approche de la date limite.

« L’ensemble du processus est absolument traumatisant… Ce n’est pas comme si j’étais un parent négligent. »

Les enfants d’Isaac ont 4, 10 et 11 ans. Ils ont des besoins élevés avec des diagnostics tels que le syndrome d’alcoolisme fœtal, l’autisme et le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.

Ses enfants ont commencé à recevoir des services 24 heures sur 24 en septembre 2022 après qu’Isaac a été heurtée par un camion à une intersection alors qu’elle traversait la route en fauteuil roulant, selon les documents déposés à la Cour fédérale.

La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, n’a pas pu parler du cas de Mary Isaac lorsqu’on lui a demandé une réponse de CBC News, mais a qualifié le principe de Jordan d’engagement continu du gouvernement fédéral. (Sean Kilpatrick/Presse Canadienne)

Isaac a utilisé un fauteuil roulant pendant la majeure partie de sa vie parce qu’elle souffre de paralysie cérébrale, mais elle était capable de monter et descendre les escaliers de sa maison pour mettre ses enfants au lit jusqu’à la collision.

« Ma mobilité a changé à cause de cet accident imprévu », a déclaré Isaac. « Je veux tout faire pour que les besoins de mes enfants soient satisfaits. »

Services aux Autochtones Canada prolonge temporairement ses services

Après avoir embauché un avocat et enquêté par CBC News, Isaac a été informée jeudi soir par le ministère qu’il prolongerait son soutien de trois semaines supplémentaires, alors qu’elle lutte contre la décision d’interrompre les services.

Isaac a pu accéder aux services grâce à un programme fédéral connu sous le nom de Principe de Jordan. L’intention du ministère de mettre fin au financement de sa famille soulève maintenant de sérieuses inquiétudes quant à la façon dont SAC met en œuvre la politique, qui est censée garantir que les besoins des enfants des Premières Nations passent en premier, quel que soit le coût ou le gouvernement qui paie pour cela.

« Plutôt que les gouvernements se réunissent et élaborent un plan… ils ont dit à Mary : ‘Tu dois trouver une solution' », a déclaré David Taylor, avocat représentant Isaac du cabinet Conway Litigation à Ottawa.

Taylor a déclaré qu’il croyait que ISC avait contacté les services de protection de l’enfance de la Nouvelle-Écosse pour les informer de la situation d’Isaac, car ils l’avaient contacté directement après que le ministère ait informé la famille qu’il souhaitait mettre fin aux services.

Isaac craint que cela signifie qu’elle perdra la garde de ses enfants. À l’âge de 10 ans, elle a été retirée de la Première Nation Potlotek et placée dans une famille d’accueil. Taylor fait appel de la décision de ISC et demande à la Cour fédérale d’intervenir afin que l’histoire ne se répète pas.

Cindy Blackstock, au centre, affirme que le gouvernement fédéral ne devrait pas retirer son soutien à Mary Isaac et à sa famille. (Jonas Ekströme/Agence de presse TT via AP)

Taylor a déclaré que SAC ne voulait pas continuer à financer les enfants d’Isaac parce qu’il croyait qu’il s’agissait d’une question d’aide sociale provinciale. Cependant, Isaac n’a pas réussi à trouver une solution alternative auprès du gouvernement de la Nouvelle-Écosse et elle figure sur plusieurs listes d’attente pour un logement accessible.

CBC News a demandé une réponse à la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, mais elle a déclaré qu’elle avait besoin de plus de détails.

« J’aimerais avoir un peu plus de temps pour comprendre », a déclaré Hajdu.

Dans une déclaration envoyée à CBC News, ISC a déclaré qu’il ne pouvait pas fournir d’informations sur des demandes spécifiques. Il a ajouté que les demandes de services sont examinées au cas par cas pour répondre aux besoins distincts de chaque enfant.

« Double manquement aux obligations du Canada »

Cindy Blackstock, directrice exécutive de la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada, a déclaré que l’interruption des services pour les enfants d’Isaac irait à l’encontre de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

« Le cas que nous traitons légalement exige que le Canada ne fasse pas de discrimination fondée sur la race et l’origine nationale et ethnique », a déclaré Blackstock.

« Ils sont également tenus par la loi de prendre des mesures d’adaptation pour les personnes handicapées, ce qui constitue donc une double violation des obligations du Canada. »

Le porte-parole du NPD fédéral en matière d’affaires autochtones affirme que le cas d’Isaac soulève également de sérieuses questions sur l’engagement du gouvernement fédéral à garder les enfants autochtones dans leurs familles.

« Par son courage, elle contribue à démontrer que ce gouvernement libéral ne remplit pas son mandat », a déclaré la députée néo-démocrate du Nunavut, Lori Idlout.

La députée du Nunavut, Lori Idlout, porte-parole du NPD en matière d’affaires autochtones, affirme que le cas de Mary Isaac soulève de sérieuses questions sur la façon dont Ottawa traite les enfants autochtones. (Justin Tang/Presse Canadienne)

Depuis 2016, Ottawa a mis de côté 8,1 milliards de dollars pour répondre aux besoins en matière de santé, sociaux et d’éducation des enfants des Premières Nations grâce au principe de Jordan, selon SAC. Le ministère affirme également que plus de 7,8 millions de produits et services ont été approuvés dans le cadre du programme au cours de cette période.

Isaac a déclaré qu’elle n’aurait jamais pensé que le financement reçu par sa famille dans le cadre du principe de Jordan serait retiré sans aucun service de remplacement alors qu’elle se remet encore de ses blessures.

Elle dit qu’elle se sent abandonnée par tous les niveaux de gouvernement et craint que ce ne soit qu’une question de temps avant que les services de protection de l’enfance ne frappent à sa porte.

« Le principe de Jordan doit vraiment se concentrer sur les besoins des enfants plutôt que sur le coût d’une chose », a déclaré Isaac.

« Que suis-je censé faire quand rien d’autre n’est disponible ? Je pensais que le principe de Jordan imposait une obligation aux enfants des Premières Nations de combler cette lacune. »