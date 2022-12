Une mère maléfique qui a laissé son bébé mourir dans une chaleur de 27 ° C pendant qu’elle nettoyait sa voiture a ensuite fouetté ses affaires sur Facebook

Une maman SANS COEUR qui a laissé son bébé mourir au 27C d’une blessure à la tête alors qu’elle nettoyait sa voiture a ensuite fouetté ses vêtements.

Stacey Davis a laissé Ethan Davis, un, coincé dans son lit pendant deux heures dans une pièce chaude sans fenêtres ouvertes ni ventilateur.

Stacey Davis a laissé son bébé mourir dans une pièce étouffante Crédit : Facebook

Davis a vendu ses biens sur Facebook Crédit : Facebook

La femme insensible de 35 ans était sortie pour faire des courses et visiter un parc alors que son fils gisait sans vie dans la pièce étouffante pendant trois heures.

Il est maintenant apparu que Davis, qui a été emprisonnée pendant deux ans vendredi, a ensuite vendu les biens de son fils décédé sur Facebook.

La maman a fouetté une tirelire “Little Man’s Savings” pour 5 £ et un paquet de minuscules vêtements de bébé pour les tout-petits âgés de 3 à 6 mois.

Cela comprenait des bas de jogging, des combinaisons et des hauts décrits comme étant en “excellent état/comme neufs”.

Davis a également répertorié un ensemble “petit bébé” avec un dors-bien tout-en-un Ted Baker.

Salisbury Crown Court a appris comment la mère avait laissé son fils dans son lit alors qu’elle sortait dans les magasins en juin 2018.

Même lorsqu’elle est revenue à la maison de Melksham, dans le Wiltshire, la mère n’a pas surveillé Ethan pendant 30 minutes supplémentaires.

Après l’avoir finalement découvert inconscient dans son lit, le tot a été transporté d’urgence à l’hôpital où il a été déclaré mort peu de temps après.

Une autopsie a révélé qu’Ethan avait subi une fracture du crâne de 15 cm, mais la cause de son décès n’a pas été établie.

Davis a déclaré à la police qu’il était tombé et s’était cogné la tête, mais elle ne l’a pas emmené à l’hôpital malgré la détresse, l’enflure et les ecchymoses évidentes.

L’enquêteur médico-légal Nicola Anderson a également détecté des niveaux élevés de cannabis dans les cheveux d’Ethan, ce qui était cohérent avec le fait que Davis fumait la drogue autour de lui.

L’avocat de la défense Mark Ashley a affirmé que Davis avait peur d’emmener son fils à l’hôpital après qu’il ait été précédemment retiré de ses soins en raison d’une jambe cassée présumée.

Il a également dit qu’elle souffrait de dépression post-natale après la naissance prématurée d’Ethan, alors elle a commencé à consommer du cannabis.

Il a été interrompu par le juge Parkes QC, qui a déclaré qu’il était “incroyablement stupide” de le fumer à l’intérieur.

Lors de la condamnation, il a ajouté: “Le triste fait est que vous avez très sérieusement manqué au devoir dû à Ethan en tant que mère.

“Vous n’avez pas consulté un médecin pour la blessure à la tête. Tout parent normal ferait passer la santé de l’enfant avant tout.

“Ce qui est particulièrement épouvantable dans cet épisode, c’est que vous avez passé une demi-heure au téléphone, à envoyer et recevoir des messages [when you arrived home]jusqu’à ce que vous alliez voir Ethan.

”Vous ne l’aviez pas vu, vérifié sur lui, depuis près de trois heures.”

Davis a été emprisonné pendant deux ans après avoir admis la cruauté envers les enfants.

