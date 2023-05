Une mère ivre de 27 ans a laissé tomber son bébé alors qu’elle était expulsée du vol TUI pendant une dispute avec son petit ami après cinq heures de vodka

Une maman ivre a laissé tomber son bébé alors qu’elle était expulsée d’un vol TUI lors d’une dispute avec son petit ami après une frénésie de vodka de cinq heures.

Beth Jones, 27 ans, et son partenaire Kieran Cunnah, 30 ans, ont également crié des injures au personnel de la compagnie aérienne à bord de l’avion à destination de la Crète à l’aéroport de Manchester, a déclaré un tribunal.

Jones, une ancienne infirmière d’Ashton-under-Lyne, dans le Grand Manchester, a ensuite tâtonné la petite fille du couple alors que Cunnah tentait de la faire passer à travers l’allée, faisant tomber le tot au sol.

La mère a ensuite replacé l’enfant sur le siège mais l’a frôlée alors qu’elle tentait de quitter l’avion, la jetant au sol une deuxième fois, selon les procureurs.

L’enfant, dont l’âge n’est pas connu, a éclaté en sanglots mais, heureusement, n’a pas été blessé.

Pendant ce temps, Cunnah a jeté de l’argent sur les agents de bord et a crié: « Combien voulez-vous de nous?

« Nous sommes pauvres. Combien voulez-vous b ****? »

Brian Wilson, l’un des agents de bord qui s’est occupé du couple, a déclaré à Tameside Magistrate’s Court: « C’était la pire situation à laquelle j’ai jamais eu à faire face, non seulement parce qu’ils étaient ivres pendant un vol, mais plus parce qu’ils étaient si incapables de s’occuper de leur propre enfant.

« Quand j’ai vu l’enfant tomber du siège côté couloir, je suis descendu pour la prendre mais j’ai ensuite senti la main de Cunnah sur mon épaule. Ils étaient très instables sur leurs pieds, Cunnah m’a même attrapé pour se stabiliser à un moment donné.

« Quand je suis retourné à mon bureau, j’ai dû prendre cinq ou dix minutes pour me ressaisir après ce que je venais de traiter. »

Eileen Rodgers, qui a poursuivi le couple, a déclaré qu’ils étaient arrivés à l’aéroport tôt car il y avait un avertissement en place concernant les retards de sécurité.

Elle a expliqué : « Ils ont fini par passer rapidement le contrôle de sécurité et sont entrés dans la salle d’embarquement du terminal 2 où ils ont ensuite acheté une bouteille de vodka Ciroc au duty-free.

« Ils ont pris un repas puis sont allés prendre un verre au bar avant le départ – cependant, ils ont ensuite découvert que leur vol avait encore été retardé à 16h45, ce qui signifiait que leur consommation avait été prolongée.

« Le couple a décidé de retourner dans la salle d’embarquement et de finir la bouteille de Ciroc avec des mélangeurs qu’ils avaient également achetés au duty-free. »

Mme Rodgers a ajouté que le personnel de cabine a confronté Jones et Cunnah, qui étaient tous deux visiblement ivres, à quel point la dispute a commencé.

Leur avocate, Michelle Mann, a déclaré au tribunal que Cunnah était un « dépliant nerveux » et qu’un barman de l’aéroport avait dit au couple de commander deux verres à la fois en raison de l’affluence.

Elle a ajouté: « Ils ont tous deux réalisé que leur comportement était complètement hors de propos et étaient tous les deux contrariés que leurs vacances aient été gâchées. Mlle Jones était hystérique lors de son arrestation et a dû contacter sa mère pour récupérer son enfant.

« Cet incident a eu un grand impact sur sa vie. Elle a depuis démissionné de son poste d’infirmière où elle a travaillé pendant 10 ans. Elle sait qu’elle ne peut plus poursuivre une carrière dans ce domaine.

« Ils ont à la fois honte et humiliation de ce qu’ils ont fait, et tous deux ont montré des remords. »

Jones et Cunnah ont tous deux admis avoir été ivres dans un avion et avoir négligé des enfants.

Jones a été condamné à exécuter une ordonnance communautaire de 12 mois, ainsi que 20 jours de réadaptation et 90 jours d’abstention d’alcool, et une amende de 50 £ en plus des frais de 195 £.

Cunnah, qui purge actuellement une peine de 32 mois pour avoir causé des blessures graves par conduite dangereuse dans une affaire sans rapport, a vu son sort prolongé de trois mois et a été condamné à payer 100 £ de frais et une charge légale de 128 £.

Les condamnant, les juges de paix ont déclaré à Jones: « C’est dommage que vous vous retrouviez dans cette position alors que vous aviez une carrière et un travail dans lesquels vous étiez valorisé et respecté et que vous avez tout perdu à cause d’un événement stupide.

« Cependant, la protection d’un enfant est très importante, et nous en avons tenu compte. »

