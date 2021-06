Une mère ivre, 31 ans, a enfoncé ses dents dans le nez d’une femme dans une file d’attente de taxis, laissant des cicatrices à vie, mais la prison est épargnée

Une maman ivre qui a mordu le nez d’une autre femme et l’a laissée marquée à vie après qu’une rangée de taxis lui ait gardé la liberté.

La victime de Kayleigh Oliver a eu besoin d’une chirurgie plastique pour une blessure de 2 cm sur 2 cm après que des problèmes se soient déclenchés dans la file d’attente des taxis à Park Lane à Sunderland en novembre 2018.

Kayleigh Oliver a mordu le nez d’une autre femme et l’a laissée marquée à vie Crédit : NNP

Newcastle Crown Court a appris que la victime devait désormais utiliser un écran solaire à indice élevé, même les jours sombres, pour protéger la peau de son nez et porter un maquillage de camouflage spécial pour couvrir la peur.

Elle a déclaré dans une déclaration d’impact: « Je déteste me regarder dans le miroir. Je n’ai jamais, jamais eu à faire face à quelque chose comme ça dans ma vie.

« Je n’ai jamais eu de combat physique. On m’a dit que j’aurais une cicatrice permanente. »

La mère mariée a ajouté: « Je ne quitterai pas la maison et ne répondrai pas à la porte si je ne suis pas maquillée.

« Chaque fois que je me regarde dans le miroir, c’est un rappel. »

Le tribunal a appris que la victime était à Sunderland avec son mari et un autre couple lorsqu’ils ont rencontré Oliver, 31 ans, qui était assis à l’avant de la file d’attente des taxis.

Le procureur Joe Hedworth a déclaré que la victime avait fait remarquer à Oliver qu’il y avait une file d’attente et qu’elle devrait aller à l’arrière.

M. Hedworth a déclaré: « L’accusé s’est opposé à ce commentaire et a dit » Je vais vous mordre le nez « .

La dispute a éclaté à une station de taxis à Sunderland Crédit : NNP

« La plaignante a demandé qui la défenderesse pensait qu’elle était et la défenderesse a répondu » Je viens de Hendon » alors qu’elle trébuchait, criant des injures.

« L’accusée est tombée au sol et a enlevé ses chaussures. »

Le tribunal a entendu qu’une bagarre avait éclaté entre les deux femmes et la victime a alors pensé que « c’était la fin ».

Mais M. Hedworth a ajouté: « Cependant, peu de temps après, elle a senti une main par derrière lui saisir le visage et elle a été tirée au sol. »

Le tribunal a entendu Oliver tirer sur les cheveux de la victime alors que des tentatives étaient faites pour arrêter la violence.

M. Hedworth a ajouté: « L’accusé a réussi à retourner la plaignante sur le devant de sorte qu’ils se retrouvent face à face.

« A ce stade, l’accusée s’est mordu le nez. »

‘CICATRICE PERMANENTE’

Le tribunal a appris qu’Oliver, qui portait une jupe écossaise et un débardeur blanc, a été vue plus tard par un policier avec du sang sur ses vêtements et sa bouche, qui, selon elle, provenait d’une lèvre coupée après une bagarre.

Lorsqu’elle s’est présentée au poste de police pour un entretien, Oliver a déclaré qu’elle avait été « très ivre » et qu’elle avait pris du Valium sur ordonnance.

M. Hedworth a déclaré: « Elle a dit qu’elle venait de se séparer de son petit ami et est sortie avec ses amis pour se changer les idées.

« Elle ne se souvenait de rien après le bar de Gatsby mais elle savait qu’elle avait perdu sa famille et ses amis. »

Le tribunal a entendu Oliver s’excuser pour son comportement et « pleurait et tremblait » lorsqu’on lui a montré la vidéosurveillance.

Glenn Gatland, en défense, a déclaré qu’Oliver, qui a eu une « histoire malheureuse », est « très désolé » pour la blessure qu’elle a causée et s’excuse pour son comportement.

Aucune peine que je puisse imposer ne réparera jamais les dommages qui ont été causés, physiquement ou émotionnellement, je dois le préciser. Juge Stephen Earl

M. Gatland a ajouté: « C’était sa première soirée depuis de très nombreux mois et elle avait été emmenée par des amis, lui avait donné à boire et elle avait pris du Valium parce qu’elle avait hâte de quitter sa maison.

« Elle avait été séparée de ses amis et essayait de les retrouver.

« Elle avait mal aux pieds, alors elle a décidé de s’asseoir à la station de taxis et a enlevé ses chaussures.

« Cependant, on lui a parlé de pousser à la station de taxis et cela semble avoir été le catalyseur. »

Le tribunal a entendu Oliver, qui a déjà eu un enfant et a depuis eu un autre bébé, n’a aucune condamnation antérieure mais a été averti en 2017 après une violente confrontation avec une autre femme au centre commercial Bridges dans la même ville.

Oliver, de Sunderland, a reconnu avoir été blessé illégalement.

Le juge Stephen Earl a condamné Oliver, qui s’occupe exclusivement de ses enfants, à 22 mois d’emprisonnement, avec sursis de deux ans, avec des conditions de réadaptation et un couvre-feu de six mois de 20 heures à 6 heures du matin.

Le juge Earl a déclaré: « Aucune peine que je puisse imposer ne réparera jamais les dommages qui ont été causés, physiquement ou émotionnellement, je dois le préciser. »