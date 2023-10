Une mère italienne a remporté une bataille judiciaire pour expulser ses deux fils – âgés de 40 et 42 ans – de son domicile à Pavie, dans le nord du pays, selon les médias locaux.

L’homme de 75 ans a tenté de convaincre les deux hommes – qui avaient tous deux un emploi et pouvaient subvenir à leurs besoins – de déménager, mais ils ont refusé.

“Aucun d’eux ne voulait savoir”, a-t-elle déclaré, selon le journal local La Provincia Pavese.

Elle les soutenait lorsqu’ils étaient au chômage et espérait qu’ils quitteraient la maison une fois qu’ils auraient trouvé un emploi. Mais cela ne s’est pas produit.

Au lieu de cela, les deux frères n’ont pas non plus contribué aux dépenses du ménage et ne l’ont pas aidée dans les tâches ménagères, a rapporté le journal italien Avvenire.

Ils rentraient même chez eux au milieu de la nuit et laissaient leurs affaires dans un désordre total, rapporte le quotidien.

Après que ses appels à déménager soient tombés dans l’oreille d’un sourd, la mère a décidé de prendre des mesures drastiques et a demandé une ordonnance d’expulsion auprès des tribunaux.

La juge Simona Caterbi a sympathisé avec le sort de la mère et a statué en sa faveur.

Lire plus d’actualités mondiales :

L’ancien dirigeant adjoint de la Chine décède d’une crise cardiaque

Les États-Unis lancent des frappes de représailles contre des sites de stockage de munitions liés à l’Iran en Syrie

Le tribunal a statué qu’au départ, lorsque les frères et sœurs étaient sans emploi, « il incombait aux parents de fournir une pension alimentaire ».

Cependant, depuis qu’ils ont commencé à gagner de l’argent, “cela ne semble plus justifiable”, étant donné que “les deux accusés sont des sujets de plus de 40 ans”, a indiqué le tribunal.

Le juge ajoute qu’il n’existe “aucune disposition dans la législation qui attribue à l’enfant majeur le droit inconditionnel de rester dans le foyer appartenant exclusivement à ses parents, contre leur gré et en vertu du seul lien familial”.

Les hommes ont jusqu’au 18 décembre pour déménager.