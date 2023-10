L’amour d’une mère a des limites, semble-t-il. Au moins pour une femme de 75 ans de Pavie, dans le nord de l’Italie, qui a obtenu une décision de justice après avoir intenté une action en justice pour que ses fils, âgés de 40 et 42 ans, soient expulsés de son domicile, a déclaré vendredi à CNN un greffier du tribunal de Pavie.

Les deux fils, décrits dans des documents judiciaires par leur mère comme des “parasites”, vivaient dans l’appartement familial sans contribuer financièrement ni aider aux tâches ménagères, selon la plainte déposée par la femme, qui n’a pas été nommée, dans un procès Tribunal du tribunal de grande instance de Pavie. Les deux hommes sont employés, indiquent les documents judiciaires.

La juge Simona Caterbi a donné raison à la mère à la retraite, séparée du père des hommes et dont la pension était entièrement consacrée à l’alimentation et à l’entretien de la maison, en statuant que les deux “bamboccioni”, ou gros bébés, ont jusqu’au 18 décembre pour quitter les lieux, selon la décision du tribunal de mardi, consultée par CNN.

Caterbi écrit : “Il n’existe aucune disposition dans la législation qui attribue à l’enfant majeur le droit inconditionnel de rester dans le foyer appartenant exclusivement à ses parents, contre leur gré et en vertu du seul lien familial.”

Les hommes, qui ont engagé des avocats pour lutter contre l’expulsion des mères, ont affirmé, selon le journal local La Provincia Pavese, que les parents italiens sont tenus par la loi de s’occuper de leurs enfants aussi longtemps que nécessaire.

Caterbi a cité le droit existant dans son jugement et a reconnu que “le séjour dans la propriété pourrait dans un premier temps être considéré comme fondé, car la loi se fonde sur l’obligation alimentaire qui incombe au parent”.

Elle a ensuite jugé que “cela ne paraît plus justifiable étant donné que les deux prévenus sont des sujets de plus de 40 ans et qu’une fois un certain âge dépassé, l’enfant ne peut plus attendre des parents qu’ils maintiennent l’obligation alimentaire au-delà de limites qui ne sont plus raisonnables”.

Un avocat des hommes a déclaré aux médias locaux que les hommes n’avaient pas encore décidé s’ils feraient appel de la décision du tribunal.

Ce n’est pas la première fois que le terme « mammoni », terme italien utilisé pour désigner les hommes adultes trop dépendants de leur mère, apparaît dans le système judiciaire.

En 2020, la Cour suprême italienne a statué contre un homme de 35 ans qui travaillait comme professeur de musique à temps partiel et qui attendait toujours un soutien financier de ses parents après avoir fait valoir qu’il ne pouvait pas subvenir à ses besoins avec un salaire annuel de 20 000 euros (États-Unis). 21 100 $).

En moyenne, les Italiens quittent le domicile parental à l’âge moyen de 30 ans, selon les données Eurostat 2022. La Croatie est le pays le plus âgé de l’Union européenne, avec une moyenne d’âge de 33,4 ans. En revanche, en Finlande, en Suède et au Danemark, les enfants commencent leur vie seuls à l’âge moyen de 21 ans, selon les mêmes données.