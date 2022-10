Une mère iranienne dit que sa fille adolescente a été battue à mort lors de la répression des manifestations anti-hijab | Nouvelles du monde

La mère d’une jeune fille iranienne de 16 ans a déclaré qu’elle avait été tuée par des coups à la tête dans le cadre de la répression des manifestations anti-hijab à travers le pays.

Nasreen Shakarami a contesté les affirmations officielles selon lesquelles sa fille Nika serait décédée d’un immeuble en hauteur.

Elle a également déclaré que les autorités avaient gardé secrète la mort de l’adolescente pendant neuf jours, puis avaient arraché le corps d’une morgue pour l’enterrer dans une région éloignée contre la volonté de la famille.

Nika Shakarami est devenue la dernière icône des manifestations, qui ont été déclenchées par la mort de 22 ans Mahsa Amini sous la garde de la police des mœurs iranienne.

Ils l’avaient détenue pour avoir prétendument violé le code vestimentaire islamique strict du pays.

Les jeunes femmes ont arraché et agité leur foulard avec défi alors qu’elles menaient les manifestations, qui appelaient au renversement du régime iranien.

Les manifestations se sont rapidement propagées à travers l’Iran et ont été confrontés à une dure répression gouvernementale, notamment des passages à tabac, des arrestations et le meurtre de manifestants.

Au moins quatre fontaines publiques de la capitale Téhéran ont été teintes en rouge, selon des publications sur les réseaux sociaux, par un artiste pour une œuvre intitulée Tehran Drowned in Blood.

Des groupes de défense des droits de l’homme estiment que des dizaines de manifestants ont été tués au cours des trois dernières semaines.

Jeudi, Amnesty International a accusé les forces de sécurité iraniennes d’avoir tué au moins 66 personnes, dont des enfants, et d’en avoir blessé des centaines après avoir tiré à balles réelles sur des manifestants, des passants et des fidèles dans la ville de Zahedan le 30 septembre.

L’Iran a affirmé que la violence impliquait des séparatistes anonymes. Plus d’une douzaine de personnes ont été tuées dans la région depuis lors, selon le rapport.

Nasreen Shakarami. Photo : Radio Free Europe/Radio Liberty



Dans un message vidéo à Radio Farda, la branche en langue persane de Radio Free Europe/Radio Liberty financée par les États-Unis, Mme Shakarami a contesté les tentatives des responsables de présenter la mort de sa fille comme un accident.

Elle a déclaré que les rapports médico-légaux montraient que Nika était décédée des suites de coups répétés à la tête.

Son corps était intact, mais certaines de ses dents, des os de son visage et une partie de l’arrière de son crâne étaient cassés, a-t-elle déclaré.

“Les dommages étaient à la tête”, a-t-elle déclaré. “Son corps était intact, bras et jambes.”

Plus tôt cette semaine, le chef de la police iranienne, le général Hossein Ashtari, a affirmé que l’adolescent s’était rendu dans un immeuble “et était tombé de l’étage supérieur lors de rassemblements”. Il a dit que “la chute de cette hauteur a conduit à sa mort”.

Mme Shakarami a déclaré que sa fille avait quitté son domicile à Téhéran dans l’après-midi du 19 septembre pour rejoindre les manifestations contre le hijab.

Elle a dit qu’elle avait été en contact avec Nika par téléphone plusieurs fois au cours des heures suivantes et l’avait suppliée de rentrer à la maison. Ils ont parlé pour la dernière fois avant minuit.

“Puis le portable de Nika s’est éteint, après qu’elle et ses amis aient crié des noms de forces alors qu’ils fuyaient”, a-t-elle dit.

Le lendemain matin, la famille a recherché Nika dans les postes de police et les prisons, mais n’a pas su où elle se trouvait pendant neuf jours.

Les gens fuient alors que des coups de feu retentissent en Iran



Les autorités ont finalement remis le corps le 10e jour. Mme Shakarami a déclaré que les autorités avaient demandé à plusieurs reprises de prendre possession du corps, qui était entreposé à la morgue de Khoramabad avant d’être enterré.

Le jour des funérailles prévues, la famille a appris que le corps avait été arraché à la morgue et emmené dans un village isolé pour y être enterré sous haute sécurité, a déclaré Mme Shakarami.

Une photo de Nika portant un T-shirt noir et arborant une coupe de cheveux bicolore et un eye-liner a été largement partagée en ligne après sa mort.

Les autorités ont arrêté le frère et la sœur de Mme Shakarami. Sa sœur, Atash, a déclaré plus tard à la télévision iranienne que sa nièce était tombée d’un immeuble en hauteur. Mais la mère de Nika a déclaré qu’elle pensait que ses frères et sœurs avaient subi des pressions pour faire écho à la version officielle des événements.

Mahsa Amini "torturée", dit sa cousine



Cela survient alors que l’agence de presse officielle IRNA a cité le bureau du coroner disant que des examens avaient révélé que Mahsa Amini était décédée d’une hypoxie cérébrale – dans laquelle l’apport d’oxygène au cerveau diminue.

Il a déclaré qu’elle souffrait d’une défaillance de plusieurs organes, mais “sa mort n’a pas été causée par un traumatisme contondant à la tête, aux organes et aux parties vitales du corps”.

Il a indiqué qu’elle souffrait d’arythmie cardiaque, d’hypotension et de perte de conscience avant d’être transportée à l’hôpital.

La famille de Mme Amini a déjà contesté les comptes rendus officiels de la mort de leur fille alors qu’elle était en garde à vue. Ils ont dit que son cadavre montrait des signes évidents d’ecchymoses et de coups.