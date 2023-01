Une mère indienne essaie un bretzel pour la première fois, sa réaction devient virale

Les parents travaillent extrêmement dur pour donner une bonne éducation à leurs enfants et quand ils voient leurs enfants dépasser leurs attentes, il n’y a pas de meilleur moment de fierté et de joie que cela. Au bout d’un moment, on veut faire des choses similaires pour ses parents – les emmener autour du monde, leur faire essayer différentes cuisines, les emmener faire du shopping. Une utilisatrice d’Instagram qui s’appelle “Videsh Indian” a partagé une vidéo de sa mère essayant un bretzel allemand pour la première fois. Cependant, c’est sa réaction qui a fait de la vidéo une vidéo digne d’être regardée et qui est maintenant devenue virale.

Dans la vidéo, on peut voir la mère assise et tenant un bretzel. Le téléchargeur commence en disant : « Maman kaafi hadh tak German ban chuki hain. » Plus loin dans la vidéo, la femme âgée goûte le bretzel et dit : « Theek hee thaak hai », avec un visage très déçu. Un bretzel est un type de pâtisserie cuite à base de pâte. Il est généralement façonné en nœud.

“‘Attendez la fin..Ab samajh jao..Mais le bretzel est toujours mon préféré..Oui, oui, j’ai mis du temps à l’aimer aussi”, lit-on dans la légende. Voici la vidéo virale :

« Hahahahah… Les mamans sont les plus gentilles. Au fait, après votre construction, je m’attendais à ce qu’elle réponde “es ist nicht gut”, a écrit un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit : “C’est gentil de sa part d’essayer quel moment mignon.”

Pendant ce temps, quelque chose de similaire a été ressenti par la mère de cet homme d’origine indienne, Dattatray J, qui travaille comme développeur de blockchain à Singapour, selon son profil LinkedIn. Le dernier message de l’homme sur la plate-forme d’affaires et d’emploi sur le fait de faire voler sa mère hors de l’Inde pour la première fois a conquis plusieurs cœurs en ligne.

“Hier, j’ai pu amener ma mère ici à Singapour pour lui montrer cette belle partie du monde, et aujourd’hui, j’ai décidé de l’emmener pour montrer mon bureau et ma ville. Il est difficile d’exprimer les émotions et le bonheur qu’elle ressent », a déclaré Dattatray J. Notably. Sa mère a passé presque toute sa vie dans un village et avant son expédition à Singapour, elle n’avait même pas vu un avion de près. Selon le poste réconfortant,

La mère de Dattatray est devenue la première personne de sa génération et la deuxième dame de son village à avoir eu l’opportunité de voyager à l’étranger. La première personne était sa femme, a-t-il souligné. C’était un moment spécial pour lui et sa famille, a expliqué le développeur de la blockchain. “La seule chose qui me fait mal, c’est – j’aurais aimé que mon père soit là pour vivre ça”, a-t-il ajouté.

