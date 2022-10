Une mère héroïne se bat pour la vie après avoir tenté en vain de sauver son bébé et sa fille de 2 ans des pit-bulls en dix minutes de lutte

Une maman HERO s’est battue pour sa vie après avoir tenté de sauver ses enfants d’une paire de pit-bulls vicieux dans une lutte de dix minutes.

Kirstie Jane Bennard, 30 ans, a été grièvement blessée en tentant de protéger son fils de cinq mois et sa fille de deux ans.

Kirstie Jane Bennard, 30 ans, a courageusement tenté de protéger les enfants des chiens sauvages Crédit : Facebook/Kirstie Jane Bennard

Hollace Dean, cinq mois, et Lilly Jane, 2 ans, sont décédées tragiquement dans l’attaque d’horreur de leurs animaux de compagnie Crédit : Facebook/Kirstie Jane Bennard

Les deux chiens ont été euthanasiés après avoir sauté sur les jeunes mercredi Crédit : Facebook/Kirstie Jane Bennard

Les chiens de la famille ont lancé une attaque sauvage contre les jeunes, Hollace Dean et Lilly Jane, mercredi après-midi.

Leur mère courageuse a passé “plus de 10 minutes” à lutter contre les pit-bulls dans le but de les éloigner des enfants.

Son mari Colby n’était pas à la maison lorsque l’attaque mortelle par les animaux de la famille s’est produite près du parc d’État de la forêt de Meeman-Shelby dans le comté de Shelby, dans le Tennessee.

Son oncle, Jeff Gibson, a déclaré à USA Today que Kirstie avait “mis son corps au-dessus de celui de Lilly pour essayer de la protéger après le début de l’attaque”.

Mais “les deux chiens ont commencé à l’attaquer” alors qu’elle tentait de protéger sa fille des chiens du diable.

Little Lilly et Hollace ont tragiquement succombé à leurs blessures sur les lieux et ont été déclarés morts.

Kirstie a été hospitalisée dans un état critique au Regional One Health Centre.

Jeff a révélé qu’elle avait “une quantité incalculable de points de suture et de morsures sur tout son corps, y compris son visage”.

Dans une publication poignante sur Facebook, il a raconté comment ses “bras et ses jambes sont complètement bandés/enveloppés”.

Bien que ses blessures ne laissent “aucun dommage permanent”, l’oncle a déclaré que son “cœur ne guérira jamais” à la suite de l’horrible incident.

Jeff l’a décrite comme un “putain de héros” après avoir combattu les pit-bulls brutaux pendant plus de dix minutes.

Il a poursuivi: “Elle n’a jamais renoncé à essayer de sauver ces bébés. Maintenant, nous tous, famille et amis, devons nous rassembler autour d’eux et leur montrer à quel point ils sont aimés.

“Je ne sais pas s’il peut y avoir un processus de guérison, mais j’espère que nous pourrons TOUS trouver un moyen de faire face à cette tragédie”.

Le bureau du shérif du comté de Shelby a déclaré que l’état de santé de Kirstie avait été amélioré pour devenir stable dans une mise à jour jeudi.

Un ami de la famille a déclaré au Daily Mail que l’inhalothérapeute “s’accroche” tout en faisant face à la mort de ses deux enfants.

Je peux vous promettre que ces enfants étaient son monde, et s’il y avait eu le moindre soupçon de danger, elle n’aurait jamais eu ces chiens près de ses enfants. Kelsey Canfield

Le contrôle des animaux du comté a placé les chiens en garde à vue et ils ont depuis été euthanasiés.

Un copain des parents désemparés a déclaré à Fox News qu’ils possédaient les pit-bulls, Cheech et Mia, depuis plus de huit ans sans aucun problème.

Kelsey Canfield a déclaré: “Je peux vous promettre que ces enfants étaient son monde, et s’il y avait la moindre idée de danger, elle n’aurait jamais eu ces chiens près de ses enfants.

“Ces enfants étaient tout pour eux, et ils ont juste un très long voyage à faire.

“Cette attaque a duré plus longtemps que n’importe lequel d’entre nous aurait pu l’imaginer. Elle était initialement confuse. Elle est réveillée maintenant, et elle est consciente.”

Une page GoFundMe a été lancée pour soutenir la famille et les aider à “se remettre sur pied”.

Il a déjà collecté la somme colossale de 97 860 $, élevant près de dix fois l’objectif initial de 10 000 $ en seulement quatre jours.

L’organisatrice Debbie Harvey a déclaré que la famille était “émerveillée” par la générosité des sympathisants.

Une enquête sur l’attaque est toujours en cours. On ne sait pas si des accusations criminelles seront portées.

Kirstie aurait grimpé sur Lilly dans le but de la protéger des chiens Crédit : Facebook/Kirstie Jane Bennard