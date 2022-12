Une mère fière rivalise avec sa fille pour le poste de sous-inspecteur au village de Telangana

Surprenant tout le monde à Telangana, une femme de 37 ans et sa fille de 21 ans se disputent le poste de sous-inspectrice aux sélections de la police. Darelli Nagamani est issu d’une famille appartenant à une caste répertoriée et n’est pas financièrement aisé. Elle est originaire du village de Chennaram dans le mandal de Nelakondapalli du district de Khammam de l’État.

Elle a épousé Tholla Venkanna, un ouvrier agricole, en 1999. Le couple a eu la chance d’avoir une petite fille et ils l’ont nommée Trilokini. Nagamani a occupé divers emplois, notamment en tant qu’enseignant dans un centre Anganwadi pendant un an entre 2005 et 2006 pour subvenir aux dépenses de la famille. Elle s’est retrouvée attirée par le domaine du sport et la forme physique. Elle a été encouragée par son mari.

Bientôt, elle est devenue une experte du kho-kho, du kabaddi, du handball et du volley-ball. Elle a participé à divers tournois sportifs tant au niveau de l’État que national et a reçu jusqu’à 10 médailles, 5 trophées et de nombreux certificats. Elle a rejoint le département de police en tant que garde à domicile en 2007 et a été sélectionnée pour le poste d’agent de police en 2020, exerçant actuellement ses fonctions à Mulugu.

Pendant ce temps, suivant les traces de sa mère, la fille de Nagamani, Trilokini, qui poursuit des études de troisième cycle, met tout en œuvre pour que son rêve de revêtir l’uniforme de la police devienne réalité.

Le duo mère-fille participe à la sélection des sous-inspecteurs avec des centaines d’aspirants. Toutes deux ont réussi les tests physiques organisés sur le terrain de la parade de la police à Khammam et se sont qualifiées pour le test écrit, où Trilokini, 21 ans, et sa mère de 37 ans ont récemment réussi le saut en longueur et la course à pied 800 en une seule fois. Le duo est devenu le centre d’attention lors du processus de sélection.

Nagamani a déclaré à News18 que c’était un moment unique pour elle, en compétition avec sa fille lors du test de recrutement SI. Elle a dit que c’était aussi le rêve de sa fille de porter l’uniforme de la police. Avec un sourire confiant sur son visage, Nagamani était certaine que tous les deux passeraient le test écrit sans aucun doute.

Les hautes autorités de la police apprécient également l’esprit du duo mère-fille et leur ont souhaité bonne chance pour l’épreuve écrite à venir.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici